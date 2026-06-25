【7月24日・北海道札幌市】地域課題をビジネスに変える共創会議「コモンズコネクト北海道」を開催

COMMON株式会社

COMMON株式会社（京都府京都市、代表取締役：増田勇樹）は、2026年7月24日（金）、北海道札幌市にて「コモンズコネクト北海道」を開催します。

本イベントは、7月25日・26日に開催される未来まち計画機構（事務局：COMMON株式会社）が主催する「日本の素材甲子園 北海道大会」と連動した地域共創プログラムとして開催されます。北海道が持つ地域資源や課題を共有し、行政・企業・地域事業者・生産者・大学・金融機関などが一堂に会し、新たな連携や事業創出につなげる"地域共創会議"です。

当日の詳細及び申し込みページ :https://common.or.jp/2026/06/06/724/

COMMONの公民連携の取り組み事例 :https://common.or.jp/category/town-dev/

また翌には、全国各地の一次産業や地域資源の価値を発信する「日本の素材甲子園 北海道大会」の本祭が予定されています。コモンズコネクト北海道を前日交流会として位置づけ、行政・企業・地域事業者が事前につながり、翌日の本祭で地域素材や食の魅力を体感する流れをつくります。

「交流」で終わらせない。"地域共創会議"として開催

日本の素材甲子園HP :https://ichi.or.jp/

コモンズコネクトは、単なる名刺交換会ではありません。地域の課題を共有し、行政は何を求めているのか地域にはどのような課題や可能性があるのか民間企業はどのような価値を提供できるのか地域事業者・生産者とどのような共創ができるのかを参加者同士で対話しながら、次の一歩となるプロジェクトや実証実験、事業連携へとつなげることを目的としています。

コモンズコネクト大阪では80名を超える参加者が新たな連携を創出

コモンズコネクトのスケジュールや事例 :https://common.or.jp/category/salon/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jpCJ95CVCgQ ]

6月に開催した「コモンズコネクト森之宮」では、80名を超える自治体・企業・大学・地域団体が参加しました。

京都市、大阪市、柏原市、守口市などの自治体をはじめ、IT、不動産、介護、ヘルスケア、地域コミュニティ支援など多様な企業・団体が集まり、それぞれの取り組みを紹介しながら具体的な連携について議論しました。

詳細を見る :https://common.or.jp/2026/06/18/617/

交流時間には、自治体と企業の新規プロジェクト相談地域実証実験の相談企業同士の事業連携地域課題をテーマにした新たな企画など、多くのマッチングが生まれています。北海道でも同様に、「地域の課題を共有し、実際の取り組みへつなげる場」を目指します。

北海道だからこそ生まれる共創を

北海道には、

- 豊かな農林水産資源- 食文化- 観光資源- 一次産業- 地域ブランド- 広域地域ならではの地域課題

など、多くの可能性があります。

一方で、

- 販路開拓- 人材不足- 関係人口創出- 地域ブランドの磨き上げ- 観光との連携- 民間企業との協業

など、地域だけでは解決が難しい課題もあります。コモンズコネクト北海道では、それらを「地域課題」として共有し、行政・企業・地域プレイヤーが一緒になって解決策を考える機会を創出します。

こんな方におすすめ

登壇企業・自治体・協賛企業を募集

- 北海道で事業展開を考えている企業- 自治体と連携したい企業- 地域産品・食・観光に関わる事業者- 商工会議所・商工会・観光協会- 生産者・加工事業者・飲食事業者- 地域ブランドを発信したい方- 地域課題解決型ビジネスに取り組みたい企業- 地方創生や公民連携に関心のある自治体・大学・団体- 日本の素材甲子園に関心のある方

今回のコモンズコネクト北海道では、参加者だけでなく、登壇いただける企業・自治体・団体

ならびに、地域共創を応援いただける協賛企業も募集しています。

自社の取り組みや地域課題への挑戦を発信したい企業・自治体、北海道で新たなネットワークを広げたい団体、地域とともに価値を創造したい企業の皆さまのご参画をお待ちしております。

開催概要

日時：2026年7月24日（金）18:00～20:00（17:30受付開始）

※終了後、別会場にて懇親会を開催予定

会場：カンファレンスルーム2i

（北海道札幌市北区北7条西2-9 ベルヴュオフィス札幌2～3階）

参加費

一般：2,000円

COMMON会員：1,000円

懇親会：5,000円前後（予定）

定員：30名（要予約）

当日の内容

・主催者挨拶、プロジェクト趣旨説明

・基調講演

・クラウドファンディング活用に関するQ&A、意見交換

・参加者同士の交流

・個別PR、参加者紹介

・終了後、別会場にて会費制の懇親会を予定

お申し込み・お問い合わせ

参加申し込み、登壇希望、協賛に関するお問い合わせは、下記ページより受け付けています。

▼コモンズコネクト北海道 詳細・申込はこちら

コモンズコネクト北海道 開催ページ :https://common.or.jp/2026/06/06/724/

地域の課題を共有し、未来につながる共創を北海道から。皆さまのご参加、ご参画をお待ちしております。

企業団体

＜COMMON株式会社＞

所在地：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町170-2

代表取締役：増田勇樹

公式サイト：https://common.or.jp

問い合わせ先：https://common.or.jp/general_counter/

自治体との取り組み

事例：https://common.or.jp/category/town-dev/

団体紹介：COMMON株式会社は、「共創による地域と企業の持続的な価値づくり」をミッションに、全国の自治体・企業・市民団体と連携した公民共創型のまちづくりや防災・観光・教育分野のプロジェクトを企画・運営するソーシャルビジネス企業です。公民連携の会員制プラットフォーム事業や企業版ふるさと納税を活用した地域活性化や、移動型アンテナショップ「コモンズマルシェ」など、民間のノウハウを活かした地域課題の解決に取り組んでいます。各地の自治体との災害時連携協定や、防災イベント・フォーラムの企画を通じて、企業間連携による災害対応ネットワークづくりも推進。地域・企業・個人が“つながり合う”仕組みを構築し、未来志向の共創社会を目指しています。

イベントやフォーラムに関して

地域の魅力や課題を起点に、自治体・企業・地域団体・生産者・住民がつながるイベントや共創プロジェクトを企画・運営しています。

地方創生、まちづくり、地域産品PR、観光振興、企業連携、公民連携、防災・福祉・健康・教育など、地域に関わる取り組みについて、まずはお気軽にご相談ください。

イベントやフォーラムの関する問い合わせ :https://common.or.jp/event-general_counter/