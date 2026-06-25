【NHKカルチャー】シャンシャン・シャオシャオ・レイレイ誕生日記念講演「パンダサミット」開催（2026年7月4日（土）16時30分～）

株式会社エヌエイチケイ文化センター

NHK文化センター浜松教室では、2026年7月4日（土）、上野動物園で誕生し多くの人々に愛されてきたジャイアントパンダ「シャンシャン」「シャオシャオ」「レイレイ」の誕生日を記念した特別講演「パンダサミット」を開催します。

撮影：高氏貴博教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1336708.htmlオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335550.html

本イベントでは、3頭の成長の軌跡を中心に、その両親である「シンシン」「リーリー」も含め、上野パンダファミリーの魅力をご紹介。

誕生から現在までの歩みや、親子ならではのエピソード、日々の微笑ましい姿を豊富な写真とともに振り返ります。

撮影：高氏貴博

講師には、毎日パンダ主宰・パンダ写真家の高氏貴博さんと、NHK「ごろごろパンダ日記」制作統括の杉浦大悟さんを迎え、貴重なお話やエピソードも紹介。

さらに、高氏さんがこの6月に訪問した中国で撮影した写真をもとに、中国に帰ったパンダたちの最新情報についてもお届けします。

★講座内で紹介する写真やエピソードを募集します。

パンダへの思いや、とっておきの一枚を、ぜひお寄せください！

応募はこちら：https://questant.jp/q/FCWO70PG

★イラストレーター・中村愛さんによる「パンダサミット」限定パスケース付きの申込コースもあります。

・右から、タンタン・シンシン・良浜（日本のマダム代表たち）

・「PANDA SUMMIT」のロゴ入り

・2ポケットパスケース（ブラック・合成皮革・リールストラップ付き）

※リールストラップは最大30cm伸びる仕様です。

※ご希望の方は申込時に個数を選択ください。

※講座終了後、約1か月程度で発送予定（送料込）。

中村愛さんデザイン限定パスケース

※本講座は見逃し配信を行います。

配信期間は2026年7月8日（水）から7月21日（火）までとなります。

見逃し配信のみをご希望の場合も、事前の受講申込が必要となりますのでご注意ください。

■毎日パンダ https://mainichi-panda.jp/

■毎日パンダ @mainichipanda

■中村愛 @shirokuma__ai

パンダサミット シャンシャン・シャオシャオ・レイレイ誕生日記念講演

講師：「毎日パンダ」主宰 高氏貴博

「ごろごろパンダ日記」制作統括 杉浦大悟

開催形式：教室・オンライン

開催日時： 2026年7月4日(土) 16:30～18:00

受講料：

教室 会員 7,000円（税込）・一般（入会不要） 7,500円（税込）

オンライン 会員・一般（入会不要） 4,400円（税込）

※「パンダサミット」限定パスケース付きのコースもご用意しています。

主催：NHK文化センター浜松教室

詳細URL：

教室：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1336708.html

オンライン：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335550.html