「その管理会社のままで大丈夫ですか？」オーナーの悩みに応える賃貸経営相談サイトを公開

三和ホールディングス株式会社

不動産資産管理会社の三和エステート株式会社（本社：福岡市博多区博多駅南1丁目、代表取締役社長：田代 雅博）は、賃貸管理やサブリース契約、相続後の賃貸経営に悩むオーナー様向けに、賃貸経営相談サイトを公開いたしました。

近年、物価高や金利上昇などを背景に、不動産オーナーを取り巻く環境は大きく変化しています。一方で、「家賃が適正か分からない」「サブリース契約を見直したい」「管理会社の変更を検討している」といった相談も増えています。

そこで当社では、管理戸数10,000戸超の実績をもとに、賃貸経営に役立つ情報や相談窓口をまとめたオーナー向けサイトを公開いたしました。

■サイト公開の背景

賃貸経営の相談はこちら :https://campaign.sanwa-estate.com/pm/?sc=0001

賃貸経営は「建てる」から「運用する」時代へと移り変わっています。

空室率の上昇や修繕費の増加、相続による世代交代など、オーナー様が抱える課題は年々複雑化しており、従来の管理体制を見直す重要性が高まっています。

今回公開したサイトでは、こうした悩みに対する解決事例やオーナー様の声を掲載し、賃貸経営に関する情報収集から相談までをワンストップで提供します。

■サイトの主なコンテンツ

賃貸経営の相談はこちら :https://campaign.sanwa-estate.com/pm/?sc=0001

● 管理会社見直しのポイント

● サブリース契約に関する情報

● 適正賃料・空室対策の相談

● 相続後の賃貸経営サポート

● 無料相談受付

■今後の展開

賃貸経営の相談はこちら :https://campaign.sanwa-estate.com/pm/?sc=0001

三和エステートは今後も、賃貸オーナー様一人ひとりの課題に寄り添いながら、

安定した賃貸経営と資産価値向上を支援する情報発信・サービス提供を強化してまいります。





三和エステートについて

私たちが考える幸せの増やし方は、お悩みのひとつひとつ、それを形成している状況、そしてお客様の未来を見据え「最適な時期」に「最適な判断」からなる「最適な方法」とその未来に繋がる「資産の最適化」。そして収益不動産が生み出す「資産の最大化」です。専門のスタッフがプロフェッショナルにご対応させていただき、一過性の損得ではなく末長く続く幸福を、お客様と一緒に追求できる良きパートナーとなれますよう努力してまいります。



会社名：三和エステート株式会社

本社所在地：福岡市博多区博多駅南１-６-９ 三和ビル３F

代表者：田代 雅博

創業：１９９３年

事業内容：賃貸管理事業、売買仲介事業、資産コンサルティング事業、不動産再生事業、賃貸仲介事業、相続サポート事業、投資アパート事業、住宅事業

URL：https://www.sanwa-estate.com/