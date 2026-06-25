健康家族の「伝統にんにく卵黄」シリーズから、血圧が高めの方に向けた機能性表示食品が登場

株式会社健康家族

株式会社健康家族（本社：鹿児島県鹿児島市平之町、代表取締役：藤 朋子）は、この度、機能性表示食品「伝統にんにく卵黄 血圧ケア」を発売しました。同商品は、健康家族が長年展開してきた「伝統にんにく卵黄」のこだわりに、機能性関与成分であるGABAを組み合わせた商品です。年齢とともに血圧が気になり始めた方に向けて、毎日の健康習慣として取り入れやすい1日1粒目安の商品として設計されています。

▲新発売された、機能性表示食品「伝統にんにく卵黄 血圧ケア」

■発売の背景

近年、健康寿命への関心が高まる中、年齢とともに血圧が気になり始めるという方は多いのではないでしょうか。そうした健康のお悩みに対して、毎日の習慣として続けやすい健康食品へのニーズは高まっています。健康家族では、長年にわたり「伝統にんにく卵黄」シリーズを展開し、素材や製法にこだわった商品づくりを続けてきました。今回発売された「伝統にんにく卵黄 血圧ケア」は、同社が大切にしてきたにんにく卵黄のこだわりを受け継ぎながら、血圧が高めの方に向けて、日々の生活に取り入れやすい商品として開発されました。

▲血圧を不安に感じる現代人は多い

■血圧が高めの方に向けた機能性表示食品

「伝統にんにく卵黄 血圧ケア」にはGABAが含まれています。GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があることが報告されています。GABAに関する研究では、血圧が高めの健康成人男女がGABAを含む飲料を12週間摂取した結果、プラセボ食品群と比較して、収縮期血圧・拡張期血圧の低下が確認された例が報告されています。「伝統にんにく卵黄 血圧ケア」は、こうした研究レビューに基づき、GABAを機能性関与成分として配合しました。1袋31粒入りで、1日1粒を目安に摂取できるため、日々の生活に取り入れやすい商品設計となっています。

▲大麦エキスを乳酸菌で発酵させた純度の高いギャバ(GABA)を配合

■「伝統にんにく卵黄」のこだわりを受け継いだ商品

健康家族の「伝統にんにく卵黄」は、同社の代表的な健康食品シリーズです。主原料となるにんにくには、同社のオリジナルブランド有機「にんにく王」を使用。「にんにく王」は、創業者・本多荘輔の想いを受け継いだ農場で栽培されています。また、卵黄には有精卵黄を使用。若鶏（生後120～500日）が産んだ卵を原料として採用しています。さらにこだわっているのは、その製造方法。「伝統にんにく卵黄」に配合している”にんにく卵黄粉末”は、にんにく末と卵黄末を単純に混ぜたものでも、にんにくと卵黄を高温で乾燥させたものでもありません。にんにくと卵黄を低温でじっくり練り上げる当社独自の「生製法」によって作られています。今回発売された「伝統にんにく卵黄 血圧ケア」は、こうした素材や製法へのこだわりも受け継ぎながら、開発されました。

▲にんにくと卵黄をじっくり練り上げる生製法を採用

■海藻由来のピュアDHAを配合

「伝統にんにく卵黄 血圧ケア」には、GABAに加え、海藻由来のDHAも配合されています。DHAは年齢とともに意識して摂りたい成分の一つとされています。健康家族では、安全性やアレルギーに配慮し、海藻由来のDHAを採用。DHAを高濃度に含む海藻から特殊製法で抽出し、ピュアな状態のままカプセルに充填しています。さらに、不足しがちなα-リノレン酸を含むアマニ油も配合し、日々の健康習慣に取り入れやすい商品として仕上げています。

▲海藻由来のDHAも配合

■やわらかくて飲みやすい植物性ソフトカプセル

カプセルには、やわらかく飲みやすい植物由来のソフトカプセルが採用されています。気密性も高いので、「におい」をしっかりガード。にんにくのにおいを気にすることなく、毎日の習慣として続けることが出来ます。

▲やわらかくて、のどごしもスムーズ

■今後の展望

健康家族は、創業者・本多荘輔の「健康のために口にするものは、素材自体が健康でなければならない」という信念を受け継ぎ、「本多荘輔の情熱にんにく畑」で有機「にんにく王」を育てるなど、素材づくりから商品づくりまでこだわりを重ねてきました。同社は今後も、素材への想いを大切にしながら、毎日の生活に取り入れやすい健康習慣を提案していくとしています。

▲にんにく畑の前に立つ健康家族創業者・本多荘輔

■商品概要

商品名：伝統にんにく卵黄 血圧ケア（機能性表示食品：届出番号K277）

届出表示：本品にはGABAが含まれます。GABAには、血圧が高めの方の血圧を低下させる機能があることが報告されています。

機能性関与成分：GABA 28mg

内容量：31粒入

摂取目安量：1日1粒

通常単品価格：2,500円（税込）

商品ページ：https://www.kenkoukazoku.co.jp/health/ninnikustand/

■健康家族

【フリーダイヤル】0120-315-315

【ホームページ】https://www.kenkoukazoku.co.jp