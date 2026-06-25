【ソフトバンク光利用経験者400人調査】選んだ理由は「スマホセット割」が56.5%で最多、約4人に1人が月額料金を「想定より高かった」と回答

株式会社マイクロミニスター

株式会社マイクロミニスター（福岡県福岡市、代表取締役社長：長井智）が運営する通信回線メディア「トクハヤネット」は、ソフトバンク光の利用経験があり、契約や料金内容をある程度把握している400人を対象に、選んだ理由、申込窓口、キャンペーン、料金、通信速度、満足度、契約後の不満・後悔点に関する独自調査を実施しました。

今回の調査では、ソフトバンク光を選んだ理由として「SoftBankまたはY!mobileのスマホとのセット割が使えるから」が56.5%で最多となりました。また、通信速度で「とても満足」「やや満足」と回答した人の合計は62.75%、総合満足度で「とても満足」「やや満足」と回答した人の合計は61.5%でした。

一方で、月額料金については25.5%が「想定より高かった」と回答し、契約後の不満・後悔でも「実際の月額料金が思ったより高かった」が23.5%で最多となりました。

契約前に「実際に支払う月額料金」やオプション料金、キャンペーン条件を確認する重要性が示唆される結果となりました。

調査記事：

https://microminister.co.jp/tokuhayanet/softbankhikari-survey/

■ 調査実施の背景

光回線を選ぶ際は、月額料金、スマホセット割、キャンペーン、キャッシュバック、通信速度、工事費、解約時の費用など、比較すべき項目が多くあります。

一方で、公式料金やキャンペーン情報だけでは、契約後に利用者がどのように感じているのか、どの点に満足し、どの点で不満や後悔を感じやすいのかまでは分かりにくい面があります。

トクハヤネットでは、契約後に後悔しないインターネット回線選びを支援するため、事前スクリーニング5,000人の回答結果をもとにソフトバンク光の利用経験者を抽出し、本調査として400人から回答を得ました。

■ 調査結果サマリー

■ ソフトバンク光を選んだ理由は「スマホセット割」が56.5%で最多

- ソフトバンク光を選んだ理由は「SoftBankまたはY!mobileのスマホとのセット割が使えるから」が56.5%で最多- 申込窓口は「ソフトバンクショップ」が40%で最多- キャンペーン・キャッシュバックは69.75%が期待どおり以上と回答- 月額料金は25.5%が「想定より高かった」と回答- 通信速度で「とても満足」「やや満足」と回答した人の合計は62.75%- 総合満足度で「とても満足」「やや満足」と回答した人の合計は61.5%- 契約後の不満・後悔では「実際の月額料金が思ったより高かった」が23.5%で最多- 契約前にもっと知りたかった情報は「実際に支払う月額料金」が29%で最多

ソフトバンク光を選んだ理由として最も多かったのは、「SoftBankまたはY!mobileのスマホとのセット割が使えるから」で56.5%でした。

次いで、「月額料金が納得できる範囲だったから」が27.75%、「家族がSoftBankまたはY!mobileを使っていたから」が26.25%、「キャンペーン・キャッシュバックが魅力的だったから」が23.75%、「通信速度に期待できると思ったから」が21.75%となりました。

今回の調査では、ソフトバンク光はSoftBank・Y!mobileのスマホセット割を利用できることが、検討理由になりやすい傾向が見られました。

ソフトバンク光を選んだ理由

■ 申込窓口は「ソフトバンクショップ」が40%で最多

ソフトバンク光の申込窓口では、「ソフトバンクショップ」が40%で最多となりました。

次いで、「SoftBank公式サイト」が19.75%、「家電量販店」が19.25%、「電話営業・訪問営業」が5.25%、「正規代理店サイト」が3.5%、「比較サイト・ランキングサイト経由」が2.5%でした。

また、申込窓口を把握している回答者372人に、申込窓口を選んだ理由を聞いたところ、「店舗で直接相談できたから」が36.83%で最多となりました。次いで、「キャッシュバックやキャンペーン内容が良かったから」が29.84%、「公式サイト・公式窓口の方が安心だと思ったから」が25.54%でした。

今回の調査では、申込窓口を選ぶ際に、キャッシュバック額だけでなく、店舗で相談できることや公式窓口への安心感も重視されている傾向が見られました。

■ キャンペーン・キャッシュバックは69.75%が期待どおり以上と回答

キャンペーン・キャッシュバックの印象については、「期待より良かった」が11.75%、「ほぼ期待どおりだった」が58%となり、期待どおり以上の合計は69.75%でした。

一方で、「期待よりやや不満だった」は10.75%、「期待よりかなり不満だった」は5%でした。

また、「キャンペーンを利用していない」と回答した人も14.5%いました。

キャンペーンで分かりにくい・気になった点では、「キャッシュバックの受取時期」が23%、「キャッシュバックの申請方法」が16.5%、「工事費割引との違い」が9.5%、「オプション加入条件」が9.25%でした。

今回の調査では、キャンペーンに期待どおり以上と回答した人が多い一方で、受取時期や申請方法、適用条件については、契約前に確認しておくことが重要だと考えられます。

■ 約4人に1人が月額料金を「想定より高かった」と回答

月額料金について、契約前の想定と比べてどう感じたかを聞いたところ、「ほぼ想定どおりだった」が56.25%で最多となりました。

一方で、「想定よりやや高かった」が19.75%、「想定よりかなり高かった」が5.75%となり、「想定より高かった」と回答した人の合計は25.5%でした。

また、契約後の不満・後悔では「実際の月額料金が思ったより高かった」が23.5%で最多となりました。契約前にもっと知りたかった情報でも、「実際に支払う月額料金」が29%で最多となっています。

この結果から、ソフトバンク光を検討する際は、基本料金だけでなく、オプション料金、光BBユニットなどの機器レンタル料、スマホセット割の適用条件、キャンペーン終了後の料金まで含めて確認することが重要だと考えられます。

月額料金について契約前の想定と比べてどう感じたか

■ 通信速度で「とても満足」「やや満足」と回答した人の合計は62.75%

通信速度・安定性の満足度については、「とても満足」が25.75%、「やや満足」が37%となり、両者を合わせた満足層は62.75%でした。

一方で、「どちらともいえない」は26.25%、「不満」と回答した人の合計は11%でした。

通信速度や安定性で困ったことでは、「特に困っていない」が52%で最多となりました。

一方で、「Wi-Fiが部屋によって届きにくい」が18.25%、「動画視聴中に止まることがある」が16.25%、「夜間に遅くなることがある」が14.75%、「休日に遅くなることがある」が12.5%でした。

今回の調査では、通信速度に満足している回答者が多い一方で、Wi-Fi環境や利用する時間帯、住居環境によっては不満を感じるケースもあることがうかがえます。

通信速度・安定性の満足度

■ 総合満足度で「とても満足」「やや満足」と回答した人の合計は61.5%、おすすめ意向は慎重な回答も

ソフトバンク光の総合満足度については、「とても満足」が17.75%、「やや満足」が43.75%となり、両者を合わせた満足層は61.5%でした。

一方で、「どちらともいえない」は26%、「不満」と回答した人の合計は12.5%でした。

家族や知人へのおすすめ意向では、「すすめたい側」が44%、「どちらともいえない」が43%、「すすめたくない側」が13%となりました。

今回の調査では、総合満足度で「とても満足」「やや満足」と回答した人の合計が6割を超える一方で、おすすめ意向では「どちらともいえない」も多く、利用者の評価は一様ではないことが分かります。

料金やキャンペーン条件、通信環境などを契約前に確認できていたかどうかが、契約後の評価に影響している可能性があります。

ソフトバンク光の総合満足度

■ 契約前にもっと知りたかった情報は「実際に支払う月額料金」が29%で最多

契約前にもっと知りたかった情報では、「実際に支払う月額料金」が29%で最多となりました。

次いで、「オプション料金を含めた総額」が21.75%、「スマホセット割の条件」が14%、「キャンペーン・キャッシュバックの受取条件」が13.75%、「実際の通信速度や安定性」が13.25%でした。

今回の調査では、契約後の不満・後悔でも料金面が上位に挙がっており、契約前に「実際に毎月いくら支払うのか」を確認することが、後悔を防ぐうえで重要だと考えられます。

契約前にもっと知りたかった情報

■ トクハヤネットの考察

今回の調査では、ソフトバンク光は「SoftBankまたはY!mobileのスマホとのセット割」を理由に選ばれやすく、通信速度・総合満足度ともに「とても満足」「やや満足」と回答した人の合計が6割を超える結果となりました。

一方で、契約後の不満・後悔では「実際の月額料金が思ったより高かった」が最多となり、契約前にもっと知りたかった情報でも「実際に支払う月額料金」が最多でした。

この結果から、ソフトバンク光を検討する際は、スマホセット割の有無だけでなく、オプション料金、機器レンタル料、スマホセット割の適用条件、キャンペーン終了後の料金、キャッシュバックの受取時期や申請方法まで確認することが重要だと考えられます。

トクハヤネットでは、今後も公式情報と利用者調査の両方をもとに、料金、通信速度、キャンペーン、スマホセット割、工事費、解約時の注意点などを分かりやすく整理し、契約後に後悔しないインターネット回線選びに役立つ情報を発信していきます。

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調査概要

調査名：ソフトバンク光の利用状況に関するアンケート

調査対象：ソフトバンク光の利用経験があり、契約や料金内容をある程度把握している人

有効回答数：400人

対象者抽出：事前スクリーニング5,000人の回答結果をもとに、ソフトバンク光の利用経験者を抽出

調査期間：2026年6月16日

調査方法：インターネット調査

調査サービス：Freeasy

調査主体：株式会社マイクロミニスター／トクハヤネット

注記：

割合は回答数に対する比率です。設問によって複数回答を含みます。

複数回答の設問では、合計が100%を超える場合があります。

申込窓口を選んだ理由のみ、申込窓口を把握している回答者372人を対象にしています。

割合は必要に応じて小数点第3位で四捨五入しています。

■ トクハヤネットについて

トクハヤネットは、光回線、ホームルーター、ポケット型WiFiなど、インターネット回線選びに役立つ情報を発信する通信回線メディアです。

料金、通信速度、キャンペーン、スマホセット割、工事費、解約時の注意点などを分かりやすく整理し、契約後に後悔しないインターネット回線選びをサポートしています。

トクハヤネット：

https://microminister.co.jp/tokuhayanet/

■ 会社概要

会社名：株式会社マイクロミニスター

運営メディア：トクハヤネット

コーポレートサイト：https://microminister.co.jp/

メディアURL：https://microminister.co.jp/tokuhayanet/

調査記事URL：https://microminister.co.jp/tokuhayanet/softbankhikari-survey/

代表者：長井智

所在地：福岡県福岡市中央区大手門3丁目14-27

事業内容：

インターネット回線情報メディア運営

自社メディア「トクハヤネット」の運営

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■ 報道関係者からのお問い合わせ先

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