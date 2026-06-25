～高速バス福岡～下関線「ふくふく号」運行開始25周年～夏休み限定！「ふくふくこども300円キャンペーン」を実施します！

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員：林田浩一、以下、「西日本鉄道」）とサンデン交通株式会社（本社：山口県下関市、代表取締役社長：竹重 秀敏、以下、「サンデン交通」）は、高速バス福岡～下関線「ふくふく号」の運行開始25周年を記念し、2026年7月18日（土）から8月31日（月）までの期間限定で、『ふくふくこども300円キャンペーン』を実施いたします。

本キャンペーンでは、小学生運賃を通常片道850円のところ小学生運賃を300円に割引し、夏休み期間中のご家族でのお出かけを応援します。

福岡～下関線「ふくふく号」は、福岡市と下関市を結ぶ高速バス路線として、通勤・通学やお買い物、観光など、さまざまな目的で多くのお客さまにご利用いただいており、2026年3月1日で運行25周年を迎えました。今回、沿線地域の皆さまへの感謝の気持ちを込め、本今回のキャンペーンを実施いたします。

なお、夏休み期間中は本キャンペーンに加え、福岡地区および下関・長門地区の路線バス、西鉄電車においても小学生のお子さまが50円で利用できるキャンペーンが実施されます。ぜひ「ふくふく号」やこども50円バス・電車をご利用いただき、下関の唐戸市場や海響館、福岡の天神・博多など夏休みのお出かけ先として人気のスポットへお越しください。本キャンペーンを通じて、ご家族での夏休みのお出かけに公共交通をご利用いただく機会の創出や、福岡・下関両地域の交流人口の拡大や沿線地域のさらなる魅力発信につなげてまいります。

■「高速バス福岡～下関線『ふくふく号』夏の特別割引ふくふくこども300円キャンペーン」の概要

【キャンペーン期間】 2026年7月18日（土）～2026年8月31日(月)の期間全日

【対象者】 小学生のお客さま

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17692/table/960_1_ede792fdf148f13c33ab0da8eb2c834d.jpg?v=202606251052 ]

【お支払方法】 現金 もしくは nimoca

※nimocaをご利用の場合は、バス降車時に通常小児運賃をお支払いいただき、後日キャンペーン運賃300円との差額をポイントで還元いたします。なお、nimoca以外の交通系ICカードでのお支払いや各種乗車券はキャンペーン対象外となります。

※大人片道運賃は1,700円です。

※障がい者割引運賃などその他の割引との併用はできません。

※本路線は予約不要です。満席となった場合はご乗車いただけませんのでご了承ください。

※防犯や安全面の観点から保護者の方とご一緒でのご利用にご協力をお願いいたします。

（参考）同期間で開催されるキャンペーンの詳細について

■こども50円バス

期間：2026年7月18日(土)～8月31日(月)

※小学生以下対象。西鉄バスグループの一般路線バスを1乗車50円でご利用いただけます。

詳しくはこちら→https://www.nishitetsu.jp/bus/norikata/buschild50yen/

■小児用nimoca限定 こども実質50円電車

期間：2026年7月18日(土)～8月31日(月)

※小児用nimoca利用者対象。西鉄電車を1乗車実質50円でご利用いただけます。

詳しくはこちら→https://www.nishitetsu.jp/train/trainchild50yen/

■サンデン交通 こども50円バス

期間：2026年7月18日（土）～から8月23日（日）

※小学生以下対象。下関地区を含むサンデン交通の一般路線バス全路線を1乗車50円でご利用いただけます。

詳細につきましては、7月3日（金）以降、下記ページにてお知らせいたします→

https://www.sandenkotsu.co.jp/2026/07/03/50yen_100yen_2026summer/

（参考）福岡～下関（ふくふく号）について

【車両】

西鉄車両サンデン交通車両

【予約】 座席定員制（予約不要）

【運行本数】 福岡発 12便 下関発 12便 計24便 （12往復）

【所要時間】 西鉄天神高速バスターミナル～下関駅 間 約1時間42分

博多バスターミナル～下関駅 間 約2時間4分

【運行時刻】

【運行会社】 西日本鉄道(株)、サンデン交通(株)

【備考】 ・定員53～60名

・4列シート

・スマートフォン充電（コンセントまたはUSBポート）およびWi-Fi利用可