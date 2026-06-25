【プロンプトで写真を編集】無料・登録不要・思った通りの一枚に！「Vidmud画像編集AIサイト」で、誰でもプロ品質の画像編集が可能に
Vidmud(https://jp.vidmud.com/?insur=jp_pr_prtimes)を運営するDual Chart Limitedは「Vidmud画像編集AI(https://jp.vidmud.com/ai-photo-editor-online.html?insur=jp_pr_prtimes)サイト」を公開しました。
「Vidmud画像編集AIサイト」はテキストで指示するだけで写真を編集できるAIツールです。会員登録やソフトのインストールは不要で、ブラウザを開いてすぐに利用を始められます。
「Vidmud画像編集AIサイト」での編集イメージ｜プロンプト入力による編集前後の比較
Vidmud画像編集AIサイト :
https://jp.vidmud.com/ai-photo-editor-online.html?insur=jp_pr_prtimes
「背景だけ変えたい」「不要な人物を消したい」「写真をイラスト風に加工したい」--こうした編集は、これまでレイヤー操作やマスク作成など、一定の知識が求められるため、初心者にはハードルが高いものでした。
「Vidmud画像編集AIサイト」は、やりたいことを文章で入力するだけで、AIが自動的に反映します。画像編集に不慣れな方でも、直感的に操作できます。
「Vidmud画像編集AIサイト」でできること：
- プロンプトによる編集：「背景を夜景に変更」「人物の表情を笑顔に」など、文章で指示するだけで写真に反映
- 背景の変更：被写体を残したまま、背景だけを別の場所やシーンに置き換え
- 不要物の削除：写り込んでしまった人物や不要な物を指示一つで除去
- ポートレート補正：人物の表情や雰囲気を自然に調整
- 画風変換：写真をアニメ風・イラスト風・絵画風など多様なスタイルに変換
- ライティングの調整：光や色味の印象を指示するだけで、雰囲気を作り直す
これらの機能はすべて同じ画面・同じ操作（文章を入力するだけ）で完結するため、機能ごとにツールを切り替える手間がありません。
Vidmud画像編集AIサイト :
https://jp.vidmud.com/ai-photo-editor-online.html?insur=jp_pr_prtimes
こんな場面で活用できます：
- 広告・マーケティング素材作り：商品写真の背景や雰囲気を整え、訴求力のあるビジュアルに仕上げる
- SNS・プロフィール写真：普段の写真をプロフィール写真やInstagram向けに自然な印象へ調整する
- 不動産・物件紹介：室内・外観の写真をより魅力的に見せる仕上げに使う
- 写真の作品づくり：撮影した写真を、狙った雰囲気の一枚に仕上げ直す
- アイデア創出：1枚の写真から複数のテイストを試し、表現の幅を拡張
使い方はとてもシンプル
- 編集したい写真をアップロードする
- どう変えたいかを文章で入力する
- 仕上がりを確認し、ダウンロードして共有する
操作はこの3ステップのみで、面倒な登録や設定は不要です。
「Vidmud画像編集AIサイト」の編集画面
「Vidmud画像編集AIサイト」のおすすめポイント
- 指示した内容がそのまま反映されやすく、仕上がりが安定している
- 専門的な編集スキルやソフト操作の習得が不要
- 登録不要で、アクセス後すぐに利用可能
- 毎日無料利用枠を提供し、手軽に試せる設計
- ブラウザ終了時やページ遷移時に画像データが自動削除されるため、安心して利用可能
もっと高度な編集をしたい方へ
ブラウザ版に加え、より高度な編集を行いたい方向けに、Vidmudが提供するデスクトップソフト「Vidmud AI Studio」（Windows 10/11 64bit対応）もご利用いただけます。
「Vidmud AI Studio」では、画像内の透かしや文字、人物などをブラシでなぞって消す機能や、より高度なエフェクト・テンプレートを使った編集が可能です。さらにAIでの画像高画質化(https://jp.vidmud.com/ai-photo-enhancer-online.html?insur=jp_pr_prtimes)や画像生成・画像から動画生成まで一つのソフトでまとめて行えるため、本格的にコンテンツ制作に取り組みたい方に向いています。
画像編集処理はパソコン上で完結するため、画像データを外部に送信せずに作業できる点も特徴です。
「Vidmud AI Studio」のダウンロードはこちら：https://jp.vidmud.com/