整体ストレッチ×マシンピラティス『Miarce（ミアルス）』が2026年7月7日、新江古田にオープン

CHART株式会社

CHART株式会社（東京都新宿区／代表取締役：大久保泰成）は、整体×トレーニングを融合したパーソナルジム「CHART」を東京都内で22店舗展開し、多くのお客様の身体づくりをサポートしてきました。

その中で培ってきた整体・運動指導のノウハウを活かし、このたび新ブランドとして、整体ストレッチ付きマシンピラティススタジオ『Miarce（ミアルス）』を立ち上げます。

第1号店となる新江古田店を2026年7月7日にオープン。都営大江戸線「新江古田駅」徒歩1分の立地に開業し、7月1日よりプレオープンを実施いたします。

詳細はこちら！ :https://miarce.com/shin-egota/オープンキャンペーン実施中！！

近年、マシンピラティスは美容や健康への関心の高まりとともに、多くの方に親しまれるようになりました。しかし私たちは、整体・パーソナルトレーニング事業を通じて、数多くのお客様の身体と向き合う中で、一つの課題を感じてきました。

それは、身体が整っていないまま運動を始めてしまっている方が多いということです。

猫背や反り腰、骨盤の歪み、肩甲骨や股関節の動きの制限がある状態では、本来使いたい筋肉が十分に働かず、期待する効果が得られないことがあります。

そこでMiarceでは、「整えてから、動かす。」という考え方を大切にしています。

レッスン前に国家資格者（柔道整復師）監修の整体ストレッチを行い、身体を整えた上でマシンピラティスを実施。身体の土台を整えてから動くことで、姿勢改善やボディメイク、健康づくりを効率よくサポートします。

医療法人社団順幸会 理事長・小林メディカルクリニック東京 院長の小林暁子先生

Miarceの「整えてから、動かす。」という考え方は、医療法人社団順幸会 理事長・小林メディカルクリニック東京 院長 小林暁子先生からも高く評価いただいています。

「私が長年提唱しているのは、不調が出る前に整える『予防医学』の重要性です。

多くの人が、身体が歪んだまま、あるいは筋肉が固まったまま運動をしてしまい、逆に自律神経を乱してしまっています。

CHARTの素晴らしい点は、国家資格を持つ柔道整復師がメニューを監修し、一人ひとりの身体のエラーをリセットすることから始めている点です。

身体を『修理』する整体と、身体を『教育』するピラティス。この両輪が揃うことで、初めて一生モノの健康な身体が手に入ります。

医学的な視点から見ても、これほどまでに『質』にこだわったプログラムは稀有です。自信を持っておすすめします。」

最大8名の少人数制だから、初心者でも安心

Miarceでは、1クラス最大8名の少人数制を採用しています。

ピラティスは、正しい姿勢や呼吸、身体の使い方を身につけることが大切です。

そのため、大人数のレッスンでは見落とされがちな「骨盤や背骨のポジション」「呼吸の深さ」「肩や股関節の動き」まで、一人ひとり丁寧に確認しながらレッスンを行います。

レッスン前の整体ストレッチで身体を整えた後も、インストラクターが細かなフォームを確認し、その場でアドバイスを行うため、運動初心者や身体が硬い方でも安心してご参加いただけます。

創業者であり柔道整復師の板橋諒太

「ピラティスが広まり、身体を動かす人が増えたことは、とても良いことです。

しかし、解剖学的に誤った動きによって、関節を痛めてしまうケースも少なくありません。土台となる骨格や関節が歪んだままでは、期待した効果が得られないだけでなく、怪我のリスクも伴います。

だからこそMiarceでは、何よりもまず『骨格を正常な位置へ整えること』を最優先しています。『整えてから、動かす。』医学的視点に基づいたこの順序こそが、美しさと健康への最短ルートだと考えています。」

料金プラン

Miarceでは、ライフスタイルに合わせて選べる月額プランをご用意しています。

月3回11,000円

月4回13,860円

月6回19,800円

月8回24,200円

入会金：11,000円（税込）

オープンキャンペーン（期間限定）

2026年7月7日のオープンを記念し、期間限定で以下のキャンペーンを実施します。

初回体験レッスン（通常3,300円）無料

体験当日のご入会で入会金11,000円が無料

詳細はこちら :https://miarce.com/shin-egota/キャンペーン実施中！

店舗概要

店舗名：Miarce（ミアルス）新江古田店

オープン日：2026年7月7日

アクセス：〒176-0012 東京都練馬区豊玉北1丁目9-1 フォレスト・ハイツ 107 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩1分

レッスン形式：最大8名の少人数制マシンピラティス