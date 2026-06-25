ディズニーファン・チャレンジ初のリアルイベント！　新設「STAR WARS（スター・ウォーズ）コース」の一斉チャレンジに50名ご招待！

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2026年8月1日（土）から始まる、ディズニー公式オンラインクイズイベント「ディズニーファン・チャレンジ 2026」。第3回となる今年は、既存の「チャレンジコース」に加え、「東京ディズニーリゾート(R)コース」と「STAR WARS（スター・ウォーズ）コース」が開設されます。

(C)Disney

このたび、「スター・ウォーズコース」の新設を記念し、ディズニーファン・チャレンジ初となるリアルイベントを開催することが決定しました。

イベントでは、参加者がスター・ウォーズコースの問題にその場で挑戦することができ、回答後には結果発表が行われます。スター・ウォーズコース監修者の久保氏による解説まで聞けるのは、イベントだけの特典です。

ファンサイト「スター・ウォーズ ウェブログ」主宰／ウィキア・クイザード世界大会優勝者である藤井隆史氏も登場し、スター・ウォーズコースについて同氏が語るトークタイムも予定しています。



イベントの申し込み期間は2026年6月25日（木）～7月13日（月）。イベント専用申し込みサイトよりご応募ください。



2027年には、劇場初公開から50周年を迎えて、ますます盛り上がるスター・ウォーズ。イベントやディズニーファン・チャレンジで知識を深め、スター・ウォーズの世界をより深く感じられる視点を手に入れてみませんか。

〈ディズニーファン・チャレンジ スター・ウォーズコースに挑戦しようイベント〉概要

◆日時◆

2026年8月1日（土）14:00～

（1時間40分程度を予定）

◆会場◆

株式会社講談社 本社（東京都文京区音羽 2-12-21）

◆ゲスト予定◆

久保卓哉氏（ディズニーファン・チャレンジ スター・ウォーズコース監修者）

藤井隆史氏（スター・ウォーズ カルトクイズ世界王者）

◆定員◆

50名

◆参加方法◆

以下のイベント申込フォームよりお申込みください。（※参加費は無料）

イベント申込フォームはこちら :https://id-form.kodansha.co.jp/dfan_member?uecfcode=enq-23rq1s-93

申込期間：2026年6月25日（木）～2026年7月13日（月）

抽選結果は2026年7月17日（金）にお知らせ予定。

・イベントは、当日会場にて「ディズニーファン・チャレンジ スター・ウォーズコース」へお申し込みいただき、ご自身の端末で一斉に解く形式です。

・イベント入場料（イベント参加費）は無料ですが、クイズ受験料（早期割引価格：3,800円）がかかります。

・クイズのお申し込みには、クレジットカードが必要となります。（※クレジットカードがない場合、クイズに参加ができません。）

※抽選結果のお知らせ日は、諸事情により前後する場合があります。

※取材のため写真ならびに動画の撮影が入ります。その際、参加者が撮影の対象になる可能性があります。また、撮影物は、報道、広告宣伝、プロモーション、販売商品等に使用される場合があります。あらかじめご了承ください。

※クイズの内容・解説以外は、SNS等で積極的に発信いただけます。

〈ディズニーファン・チャレンジ 2026〉とは

◆開催期間◆ 2026年8月1日（土）12:00 ～ 9月14日（月）23:59

◆早期割引◆ 8/1（土）～8/16（日）までのエントリーがオトクです！ 参加料金が3800円に！（5％OFF）



◆参加者全員にオリジナル特典をプレゼント◆ すべてのコースにおいて、参加者全員がもらえるオリジナル特典（認定証、バッジ、デジタル壁紙などを予定）をご用意しております。さらに今回は、成績上位者に向けた特典も！



◆ディズニーファン・チャレンジ公式サイト◆ https://disneyfan.kodansha.co.jp/d_challenge(https://disneyfan.kodansha.co.jp/d_challenge)

◆関連書籍の発売も決定◆ 本イベント後に、公式関連書籍の刊行を予定しております。今年は「チャレンジコースと東京ディズニーリゾートコース」および「スター・ウォーズコース」の2冊を発売予定です。

◆公式インスタグラム◆ https://www.instagram.com/dfan_challenge/ (https://www.instagram.com/dfan_challenge/)

※申込開始や成績上位者特典の詳細など、最新情報は公式インスタグラムで発表いたします。