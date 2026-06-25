賃貸物件情報のページからワンクリックでREINS検索へ。物件検索を自動化・効率化する革新的な新機能をリリース。

リアラブル株式会社

リアラブル株式会社(所在地：東京都台東区池之端三丁目３番９号花園アレイ403号室、代表：肥川成希)は、Chrome拡張機能「Hakoma物件探しコパイロット」において、ポータルサイト掲載の物件情報から検索条件を自動入力できる新機能のリリースを発表しました。

これにより、賃貸仲介業者の営業担当者が日常的に行う元付業者への確認・募集状況の確認といった作業を効率化し、お客様への対応スピード向上を支援します。

「物件確認作業」の課題

実際の画面。画像左下にある「REINSで検索」ボタンを押すと、新規タブでREINSを立ち上げて検索条件を自動入力する

賃貸仲介の営業では、お客様からSUUMOやat homeなどの物件URLが共有され、

「この物件はまだ募集していますか？」「内見は可能ですか？」「初期費用を知りたいです」

といった問い合わせを受ける機会が日常的に発生しています。

こうした問い合わせに対応するため、営業担当者は該当物件を検索します。物件の詳細情報を確認し、検索条件として入力する必要があります。1件あたりの作業時間はわずかでも、反響対応や追客業務を行う中で同様の作業が何度も発生するため、営業担当者にとっては日々の業務負担の一つとなっています。

「REINSで検索」をワンクリック、検索条件の自動入力化。

今回リリースした新機能は、ポータルサイト上の物件情報をもとに、REINS検索に必要な情報を自動でセットする機能です。操作方法は簡単で「REINSで検索」をワンクリックするだけ。

具体的には、以下の検索条件が自動入力された状態で表示されます。

・物件種別

・物件所在地

・建物使用部分面積

・築年月

これにより、REINS検索時の入力作業を省略し、スムーズに物件確認を行うことができます。

例）お客様から物件URLを共有いただき、開いたとする。物件情報は上記画像の通り。

「REINSで検索」をクリックした後は自動でREINSを開きます。

対応サイト

実際の自動入力後の画面。物件種別と物件所在地が入力されている実際の自動入力後の画面。建物使用部分面積と築年月が入力されている

本機能は現在、以下のポータルサイト賃貸物件詳細ページに対応しています。

・at home

・SUUMO

・LIFULL HOME'S

ご利用イメージ

Chrome拡張機能「Hakoma物件探しコパイロット」を使用した、実際の各社ポータルサイトの物件詳細画面をご覧ください。

at homeSUUMOLIFULL HOME'S

画面左下に緑色でハイライトされているのが「REINSで検索」ボタンです。

営業担当者は、これをワンクリックするだけで手間なく該当物件を検索することができます。

自動でREINSに検索条件を入力してくれるので、あとは営業担当者が元付・募集状況を確認します。

物件の閲覧状況を色分け表示

そして新機能がもう一つ。REINSの検索結果に表示される物件を閲覧状況に応じて色分け表示します。

どの物件を確認済みかが一目で分かるため、同じ物件を何度も開いてしまう無駄を防ぎ、物件確認作業が捗ります。問い合わせ対応や物件提案時にも、未確認物件を優先的に確認できるため、業務の生産性も向上します。

「Hakoma物件探しコパイロット」について

未閲覧：赤色／詳細閲覧済み：黄色／表示済み：白色

「Hakoma物件探しコパイロット」は、不動産仲介会社向けに開発されたChrome拡張機能です。

REINS検索時の業務効率化を目的としており、営業担当者が抱える日常業務の負担軽減を目的として開発されました。物件確認や元付業者確認にかかる時間を短縮し、より本質的な営業活動へ集中できる環境を創り出します。

今後の展望

リアラブル株式会社は今後も、不動産仲介業者の業務効率化と生産性向上をサポートする機能開発を進めてまいります。現場で実際に発生している業務課題に着目し、営業担当者がお客様対応や提案活動により多くの時間を使える環境づくりを目指します。

利用について

「Hakoma物件探しコパイロット」のサービス全体は無料で利用できます。

なお、本機能の利用にはレインズへのログインが必要です。

【本件に関するお問い合わせ】

リアラブル株式会社 お問い合わせ窓口

メール: contact@hakoma.tokyo

会社概要

公式サイト: https://realable.tokyo/

運営: リアラブル株式会社

所在地: 東京都台東区池之端三丁目３番９号花園アレイ403号室

代表: 肥川成希

設立: 2024年

事業内容: 不動産テック関連サービスの開発・運営