在日イタリア商工会議所主催第17回全国イタリア料理コンクール2026「Gran Concorso di Cucina 2026」エントリーシェフ募集！

在日イタリア商工会議所

在日イタリア商工会議所（ICCJ）は第17回全国イタリア料理コンクール2026「Gran Concorso di Cucina 2026」を開催します。エントリーシェフを大募集中！応募条件等については、下記の通りです。

将来イタリア料理界を牽引する若手イタリア料理シェフの登竜門とも称される「Gran Concorso di Cucina 2026」に、挑戦してみませんか？

「Gran Concorso di Cucina 2026」コンクールのテーマ



～ブロンズの絡み、シェフの技 ～

The Grip of Bronze, the Craft of the Chef / L'abbraccio del Bronzo, l'Arte dello Chef



今年のコンクールは、Barilla Al Bronzoをテーマ食材に採用します。ブロンズダイスによる特許製法で生み出された独自の表面加工が実現する、抜群のソースの絡みと深い味わい。Al Bronzoの特性を最大限に引き出す一皿を競ってください。あなたの技術と創造性で、パスタの新たな可能性を示してください。



課題パスタ：

以下の中からロングパスタ1種類、ショートパスタ1種類を選んでください。後日選んだパスタのサンプルが試作用に届きます。



・Spaghetti

・Spaghetti Quadrati

・Penne Rigate

・Fusilloni



応募資格者：

プロの料理人として実務経験2年以上有し、イタリア以外の国籍を有する在日者とする。

●エントリー事前登録フォーム●

https://shorturl.at/a1Gzx

エントリーの流れ：

１.j上記フォームから登録。登録後主催者から登録完了の自動メールが届きます。

２.予選：レシピ審査 ※レシピ受付期間：9月1日(火)～9月11日(金)

３.8名による準決勝戦 (10月19日) 東京都内

４.決勝戦 (11月20日) 東京都内

登録締め切り：2026年8月31日

参加費用：

一般店舗: 15,000円（消費税別）



●MOI（イタリア本国と同様の質の高い料理とサービスを提供するレストランに与えられる

イタリア政府公認の国際認証）認定店及び、

●AQI（在日イタリア商工会議所認定「イタリアンレストラン品質認証」）認定店

●ACCI（一般社団法人日本イタリア料理協会会員●特別価格●10,000円（消費税別）



※参加費用にはレシピのまとめ、イタリア語訳、審査員用デジタルアルバム作成費などが含まれます。



8月8日まで早期割引！! 一般店舗：10,000円 MOI認定店/AQI認定店/ACCI会員：5,000円

Barilla(バリラ）から誕生した新しいライン、「アル ブロンゾ（Al Bronzo）」

Barilla(バリラ）「アル ブロンゾ（Al Bronzo）」

伝統的なブロンズダイス製法で丹念に作られたこのパスタは、ソースを逃さず絡めるための、ザラザラとした独特の表面加工が特徴です。バリラ独自の特許技術「ラボラツィオーネ・グレッツァ（Lavorazione Grezza）」と、金型への微細な彫刻加工により、既存のブロンズダイスパスタよりもさらに粗い表面を実現しました。一口ごとに感じる、しっかりとした食べ応えと、格別な味わい。まさに、これまでの常識を覆すユニークなパスタ体験をお楽しみいただけます。