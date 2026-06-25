株式会社リプラス

株式会社リプラスは、公式オンラインストアにて高耐久HDD搭載の法人向けNASサーバ「GUARDIAN＋R」をご購入いただいた法人企業様を対象に、「全国出張設置・設定 無料キャンペーン」を2026年10月末までの期間限定で実施しております。

本キャンペーンでは、機器の導入に伴う面倒な設置・設定作業を、熟練の技術スタッフが直接訪問して代行し、デジタルデータ管理業務を少人数で支える企業様を強力にサポートいたします。

「リプラス News 2026 Vol.15」

【2026年6月 法人向けNASサーバ 全国出張設置 無料キャンペーン】を期間限定で実施

■ キャンペーン概要

期間：2026年6月 ～ 2026年10月末まで

対象：公式オンラインストア（ https://www.store.riplus.co.jp/ ）にて対象のQNAP NASサーバをご購入いただいた法人のお客様

内容：全国への出張設置および初期設定を無料にて実施

対応エリア：全国185店舗のネットワークを通じて広くカバー（※離島・遠隔地については対象外となる場合があります）

■ キャンペーン実施の背景：法人に散見されるファイルサーバの課題

現在、多くの企業において以下のようなデータ管理の課題が浮き彫りになっております。

・長期使用によるクラッシュの危険性

一般的にNASのハードウェア寿命は3～5年とされており、導入から3年以上経過した機器は障害リスクが急増します。経年劣化による突然のシステム停止は、業務データの消失や業務停止につながります。

・慢性的な容量不足

テレワークやクラウド連携の拡大により、企業が扱うデータ量は年々増加しています。空き容量が逼迫すると、バックアップの失敗やファイル保存エラーが頻発します。

・不十分なバックアップ体制

ランサムウェアなどのサイバー攻撃や人的ミスに備えるためには、定期的な自動バックアップが不可欠ですが、適切な設定・運用がなされておらず、有事の際にデータを復元できない事例が多く報告されていおります。

・パフォーマンスの低下

処理速度の低下や頻繁なフリーズは、日常業務の効率を直接損ないます。特に複数拠点・複数ユーザーが同時アクセスする環境では、旧世代機器のスペック不足が業務全体のボトルネックとなります。

株式会社リプラスでは、こうした課題を抱える法人のお客様に向け、NASの買い替え・増設およびバックアップ環境の見直しをワンストップ（製品選定～設置・設定～運用サポート）で支援いたします。

■RIPLUS GUARDIAN+R（NASサーバ）の強み

・超高耐久のHDDを搭載 災害対策・BCP対策に最適

データセンター等でも採用される極めて耐久性の高いHDDを搭載しており、万が一のハードウェア障害から企業の重要データを強固にお守りいたします。

・全商品データ復旧保証が付帯

万が一のトラブル時も安心の「自社データ復旧サービス」が標準付帯。追加費用なしで、迅速なデータ復旧をサポートいたします。

・全国の5大都市の直営店から直接訪問サポート

全国に展開する直営店および提携店舗のネットワークを活用し、トラブル時や導入時の迅速な訪問対応を実現しております。

【リプラス公式オンラインストア】

■取り扱い製品について

株式会社リプラスでは、QNAP社の正規販売店として、小規模オフィスから大規模企業まで、用途・規模に応じた最適なNASを取り揃えております。

本キャンペーン適用には、以下の公式オンラインストアでお買い求めください

オンラインストアはこちら▶ :https://www.store.riplus.co.jp/

【大容量・高性能が必要な組織向け】

商品名：TS-873A (HDD8台搭載)

商品ページ：https://www.store.riplus.co.jp/view/category/ct9

商品名：TS-673A (HDD6台搭載)

商品ページ：https://www.store.riplus.co.jp/view/category/ct8

【中小企業向け】

商品名：TS-473A (HDD4台搭載)

商品ページ：https://www.store.riplus.co.jp/view/category/ct7

【個人事業主・SOHO向け】

商品名：TS-433 (HDD4台搭載)

商品ページ：https://www.store.riplus.co.jp/view/category/ct4

商品名：TS-233 (HDD2台搭載)

商品ページ：https://www.store.riplus.co.jp/view/category/ct3

サービス名：リプラス公式オンラインストア「BizDATA BOX」

URL:https://www.store.riplus.co.jp/

お問い合わせ：0120-703-392

【関連サイト】

■ 災害対策に特化したバックアップシステム GUARDIAN+R

https://www.guardian-r.com/

■ 法人向けクラウドストレージTENMA

https://www.cloud-tenma.com/

■ データ復旧 特急データ復旧ウィンゲット

https://www.60min-data.com/

運営会社：株式会社リプラス

代表取締役社長 柳町 正樹

本社所在地：〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅2-38-2

オーキッドビル5F B-1（名古屋駅オフィス）

TEL：052-414-7561

会社 HP：http://www.riplus.co.jp/