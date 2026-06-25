LayerX、請求書と発注・納品データを自動照合する「バクラク明細照合」を提供開始。手作業の突き合わせを削減し月次決算早期化を支援

株式会社LayerX

株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典、以下「LayerX」）は、請求書と発注・納品データの照合を自動化する「バクラク明細照合」を提供開始します。経理部門における目視確認の手間を削減し、月次決算の早期化を実現します。

リリースの概要

「バクラク明細照合」は、受け取った請求書の明細と、自社の発注および納品データを自動照合することで手作業の突き合わせをなくし、月次決算の遅れを解消するサービスです。

これまで経理担当者が紙やExcel、複数のシステムを横断して目視で行っていた確認業務を自動化し、作業負荷を大幅に軽減します。

AIによる請求書明細の項目抽出と、取引先ごとの読取ルール・照合キー設定により、自社の業務に合った自動照合が可能です。運用に合わせて設定を改善できるため、使えば使うほど日々の確認業務がラクになり、経理担当者がより重要な業務に集中できる環境をつくります。

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リリースの背景

企業の経理部門において、請求金額と事前の発注・納品内容が合致しているかを確認する明細照合は、多くの手作業を伴う業務です。

とくに月末月初は処理が集中しやすく、照合業務の負荷がボトルネックとなって月次決算が遅れるという声が多く寄せられていました。こうした担当者の不便を根本から解消するため、本サービスの開発・提供に至りました。

「バクラク明細照合」の特長

1. 請求書と発注・納品データを、合計金額・明細単位で自動照合

請求書の明細と発注・納品データを、設定した照合ルールに基づいて自動照合できます。請求書1件に対して複数の発注・納品データが紐づく複雑なケースにも対応し、これまで目視確認や手計算で行っていた突き合わせ作業を効率化します。

2. AIによる項目抽出と柔軟なルール設定で、使うほど自社の業務に合った自動照合を実現

導入時に業務フローや管理項目に合わせて照合ルールを設定します。AIによる請求書明細の項目抽出と、取引先ごとの読取ルール・照合キー設定により、自社の業務に合った自動照合が可能です。導入後も運用に合わせて設定を改善できるため、使うほど確認業務が最適化されていきます。

3. 複数データをまとめて一括照合

複数の請求書や発注・納品データをまとめて取り込み、一括で照合できます。月末月初に集中しがちな確認業務を効率化し、担当者は差異がある明細や確認が必要なデータに集中できます。

4. 業務フローに合わせた柔軟な照合キー設定

照合キーとして「PJコード」「工事番号」など、業界や企業ごとの管理項目を利用できます。既存の業務フローや管理方法に合わせた柔軟な照合により、経理部門の負荷軽減と月次決算の早期化を支援します。

また、導入前にお客様の実際のデータを用いた照合検証が可能です。自社のデータで正しく突き合わせができるか、どの程度の業務削減効果が見込めるかを事前に確かめられるため、新しいシステムへの移行に不安を抱える企業でも安心して導入いただけます。

バクラクではこれからも、「働くをラクに。ラクをもっと創造的に。」というプロダクトビジョンの実現に向け、今後も圧倒的に使いやすいプロダクトを提供してまいります。

契約初年度 月額利用料半額キャンペーン実施！

「バクラク明細照合」の提供開始にあわせ、契約初年度の月額利用料が半額になるキャンペーンを実施します。

バクラクとは

※キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。製品資料ダウンロードページをご確認くださいまずは資料請求 :https://bakuraku.jp/resources/product/document_data_product?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=260625&utm_content=document_data_release

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理、給与計算などの業務を効率化するAIエージェントサービスです。請求書受領代行や、申請承認代行にも対応。AIエージェントを組み込むことで、バックオフィス業務を自動化し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、20,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

https://bakuraku.jp/

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」事業、資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」を提供するFintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/

・株式会社AgenticSec：https://agenticsec.tech/