広告費を増やさず“選ばれる企業”へ。元局アナ＆『news zero』ディレクターが「メディア露出戦略」オンラインセミナーを7月2日開催

十色LAB株式会社

十色LAB株式会社（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：佳山真夕）は、2026年7月2日（木）11:00～12:30、オンラインセミナー「メディア露出戦略で『選ばれる企業』になる方法」を開催します。本セミナーでは、広告費の高騰やSNS発信の伸び悩み、価格競争に課題を感じる経営者・個人事業主・広報担当者に向けて、第三者からの信頼設計としてのメディア露出の考え方を、元局アナウンサー・記者・テレビディレクターの視点で実践的にお伝えします。

広告やSNSだけでは、良い商品・サービスの価値が届きにくい時代に

近年、広告費の高騰や情報発信手段の多様化により、「広告を出しているのに売上が伸びない」「SNSを頑張っているのに成果につながらない」「良い商品・サービスなのに認知が広がらない」といった声が、中小企業の現場で増えています。その背景には、マーケティング施策そのものの不足だけでなく、顧客や取引先、採用候補者から見たときの「信頼の伝わり方」が十分に設計できていないという課題があります。

十色LAB株式会社は、テレビ報道・情報番組の現場で培った「ニュースになる価値を見つける視点」をもとに、企業の魅力や社会との接点を整理し、メディア露出や広報活動につなげる支援を行っています。今回のオンラインセミナーでは、企業が一方的に宣伝するのではなく、第三者から信頼され、選ばれるためのメディア活用の考え方を解説します。

「取材される会社」に共通するのは、社会との接点を言語化できていること

メディアが知りたいのは、単なる商品紹介や会社の宣伝ではありません。なぜ今その取り組みを伝える意味があるのか、生活者や地域、社会にどう関係するのか、その企業の取り組みからどんな変化や課題が見えてくるのか。こうした視点で自社の価値を捉え直すことで、発信内容は「売り込み」から「伝えるべき情報」へと変わります。

本セミナーでは、取材する側の視点から、メディアが注目するネタの見つけ方、自社の中に眠るニュース価値の掘り起こし方、売上・採用・信頼につながるメディア活用の考え方を、実例を交えながらお伝えします。

このセミナーで学べること

・ 取材される企業に共通する視点

・ メディアが注目するネタの見つけ方

・ 売上・採用・信頼につながるメディアを味方にする考え方

・ 自社の中に眠る「ニュースになる価値」の見つけ方

・ 広告やSNSだけに頼らず、信頼で選ばれる企業づくりの考え方

このような方におすすめです

・ 広告費が上がっているのに、売上が伸びないと感じている方

・ SNS発信を頑張っているが、成果につながっていない方

・ 良い商品・サービスなのに、なかなか認知が広がらないと感じている方

・ 価格競争から抜け出し、信頼で選ばれる会社になりたい方

・ 採用や営業で、会社の信頼感を高めたい経営者・個人事業主・広報担当者

※同業者（PR会社・広告代理店など）の方のご参加はご遠慮いただいています。

開催概要

「メディア露出戦略で“選ばれる企業”になる方法」

日時：7月2日 11時～12時30分

対象：経営者・個人事業主・マーケティング＆広報担当者 営業/採用に課題がある企業様

開催形式：オンライン（ZOOM）

定員：少人数開催

申込方法：https://toirolab.peatix.com/view

参加費：2000円

主催：十色LAB株式会社

講師プロフィール

佳山 真夕（かやま まゆ）／十色LAB株式会社 代表取締役

元テレビ局アナウンサー・記者・テレビディレクター。日本テレビ『news zero』ディレクター、NHK『NHKスペシャル』、NHK『ニュース シブ5時』、中京テレビ『キャッチ！』など、報道・情報番組の現場で15年以上、取材・企画・編集に携わる。現在はその経験を活かし、中小企業や自治体のメディアマーケティング戦略・広報支援を行っている。企業の中にある価値を、メディア視点で掘り起こし、伝わる言葉と発信設計へ落とし込むサポートを得意とする。

関連開催のお知らせ

本セミナーと同内容のリアルセミナーを、7月9日（木）に羽島商工会議所にて開催します。

オンラインではなく会場で直接学びたい方、羽島・岐阜近郊の経営者・個人事業主・広報担当者の方は、こちらの回にもご参加いただけます。

開催日時：2026年7月9日（木）13:30～15:00

会場：羽島商工会議所

参加費：2,000円

対象：経営者・個人事業主・広報担当者

十色LAB株式会社について

十色LAB株式会社は、「良い商品・良いサービスなのに伝わらない」という企業の課題に対し、テレビ報道の現場で培った取材視点・編集視点を活かして、企業価値の言語化、広報戦略、メディア露出支援を行う会社です。中小企業や地域企業が、広告だけに頼らず、信頼で選ばれるための情報発信を支援しています。

本件に関するお問い合わせ先

十色LAB株式会社 担当：佳山 真夕

E-mail：kayama@toiro-lab.com

HP：https://toiro-lab.com/

申込URL：

▶7月9日オンラインセミナー

https://toirolab.peatix.com/view

▶7月2日リアルセミナー

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-s4nhD-v2xWynlzeDlF40im4wJ-DiJiLU3L9NsyEJSJPVHg/viewform?usp=header