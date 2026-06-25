【船橋屋こよみ】抹茶×グラノーラ、レモン×白玉。夏限定の和スイーツ2種を発売

株式会社船橋屋

株式会社船橋屋（所在地：東京都江東区、代表取締役：神山恭子）は、姉妹ブランド「船橋屋こよみ」にて、夏限定商品「抹茶くず餅プリン（グラノーラ）」と「レモンの白玉しるこ」を販売いたします。

発酵素材を活かした人気のくず餅プリンに新たな食感を加えた新商品と、毎月異なる味わいを展開する季節しるこシリーズの7月限定フレーバー。暑い季節に楽しみたい、こよみならではの和スイーツをご提案します。

■和×洋 両方楽しめる抹茶くず餅プリン（グラノーラ）

人気商品の「抹茶くず餅プリン」に、新たな食感と味わいを加えた「抹茶くず餅プリン（グラノーラ）」が登場します。

くず餅の原料である発酵小麦でんぷんを使用したもっちり食感の抹茶プリンに、香ばしいグラノーラをトッピング。

さらに、別添えの「くず餅乳酸菌(R)入り黒蜜」をかけることで、抹茶のほろ苦さと黒蜜のやさしい甘みが調和した味わいをお楽しみいただけます。

なめらかなプリン、ザクザク食感のグラノーラ。それぞれ異なる食感が重なり、最後のひと口まで飽きずに楽しめる一品に仕上げました。

和菓子屋ならではの発酵素材と抹茶の風味を活かしながら、グラノーラを組み合わせることで、和と洋の魅力を融合させた新感覚のくず餅プリンです。

【商品詳細】

商品名：抹茶くず餅プリン（グラノーラ）

店舗：船橋屋こよみ全店舗

(広尾本店・グランスタ東京店・エキュートエディション渋谷店・ペリエ千葉エキナカ店)

期間：2026年7月2日(木)～7月31日(金)

価格：520円(税込)

■ 爽やかなレモンの酸味が広がる、夏限定の「レモンの白玉しるこ」

7月限定の季節しることして、「レモンの白玉しるこ」が登場。

レモンの爽やかな酸味と香りを活かした特製レモン餡と、北海道産小豆を使用した自家製小豆しるこを二層に仕立てた、夏ならではの味わいの白玉しるこです。

小豆のやさしい甘みとレモンのすっきりとした風味が調和し、暑い季節でもさっぱりとお召し上がりいただけます。

冷たい甘味が恋しくなる季節にぴったりの、船橋屋こよみならではの季節限定しるこです。

甘さと酸味のバランスをお楽しみいただきながら、夏の涼やかな時間をお過ごしいただけます。

【商品詳細】

商品名：レモンの白玉しるこ

店舗：船橋屋こよみ全店舗、船橋屋一部店舗（大丸東京店・船橋東武店・エキュート立川店・エキュート日暮里店・エキュート赤羽店）

期間：2026年7月2日(木)～7月31日(金)

価格：640円(税込)

※船橋屋 こよみグランスタ東京店では、くず餅乳酸菌入りプレミアム仕様（670円）を販売

船橋屋こよみについて

船橋屋が創業200年を記念して立ち上げた姉妹ブランド。現在、広尾店・グランスタ東京店・エキュートエディション渋谷店・ペリエ千葉エキナカ店に店舗を構えております。看板商品である「くず餅プリン」をはじめ、季節ごとの旬を味わえるおしるこなど、和と洋を融合したオリジナルスイーツを展開。

根元的な食の喜びが楽しさ、また健康や美につながればという願いを込めて。驚きやめずらしさよりも、飽きずに懐かしい、美味しく安全な商品を提供いたします。