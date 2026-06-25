身の回りをスマートに整える。ATTITUから三つ折り財布とフラグメントケースが新登場

株式会社土屋鞄製造所 ATTITU

株式会社土屋鞄製造所（本社・東京都足立区、以下当社）が展開する「ATTITU（アティテュ）」は、薄く柔らかなレザーで仕立てた三つ折り財布とフラグメントケースを、2026年6月24日(水)よりTSUCHIYA KABAN 公式オンラインストアにて予約販売いたします。また、7月18日(土)からATTITU 鎌倉店でも予約販売いたします。

「LEATHER MINI WALLET 019」は、革タグをあしらったフラップが特徴の三つ折り財布。必要な機能を片手に収まるコンパクトなサイズに仕上げました。

「LEATHER CARD CASE 020」は、縦長シルエットのフラグメントケース。シンプルな設計で、より身軽に持ち歩きたい方に向けたアイテムです。

持ち物のコンパクト化に合わせ、いずれも必要なものを軽やかに持ち歩ける仕様に。身の回りをスマートに整える、新たな選択肢を提案します。

水濡れのストレスを軽減する「撥水ライトレザー」

今回の新作はいずれも、メイン素材に「BLADE NEO FSDX（ecco leather社製）」を採用。薄く漉いた牛革の裏に、デュポン社のリサイクル可能な高密度ポリエチレン素材「Tyvek(R)（タイベック(R)）」を貼り合わせた、軽くしなやかな素材です。革は薄く漉きすぎると強度が落ちてしまいますが、「Tyvek(R)」をボンディングすることで、薄さと強度を両立。この特性により、スリムなフォルムを実現しました。

※DuPont(TM) およびTyvek(R) は米国デュポン社（E.I. du Pont de Nemours and Company）の商標、あるいは登録商標です。

実用性に優れたミニマルな三つ折り財布

LEATHER MINI WALLET 019

「LEATHER MINI WALLET 019」は、必要な機能を手のひらサイズに収めた三つ折り財布です。札入れ・小銭入れ・カードポケットを備えつつ、カードポケットを1段に集約し、L字型の札入れやファスナーポケット式の小銭入れを採用することで、コンパクトに仕上げています。フラップには、ATTITUのバックパックにも採用している革タグモチーフをあしらいました。革タグのカラーは定番の「ブラック」と、4つの数量限定色「ライムグリーン」「ネオンイエロー」「オフホワイト02」「グレー」を展開。また、付属の取り外し可能なストラップは、斜め掛けや首掛け、ハンドストラップとしても使用可能で、スタイリングに合わせて持てます。

右に小銭入れ、中央にカードホルダー、奥に札入れを装備。札入れの内側にもカードホルダーを2つデザイン。外装背面にフリーポケットを1つ用意。ストラップは着脱可能。長さは結んで自由に調節できます。ブラック

LEATHER MINI WALLET 019 \25,300（税込）

カラー：ブラック、ブラック×ライムグリーン、ブラック×ネオンイエロー、ブラック×オフホワイト02、ブラック×グレー

※「ブラック」以外は数量限定色

サイズ：縦9.5×横7.0×底マチ2.5cm

素材：外装 = 牛革 内装 = 牛革

機能：外装 = フリーポケット×1

内装 = 札入れ×1、ファスナー小銭入れ×1、カードホルダー×3

重さ：約90g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/attitu_leather-mini-wallet-019

ブラック×ライムグリーン

ブラック×ネオンイエロー

ブラック×オフホワイト02

ブラック×グレー

自由な使い方に応える、フラグメントケース

「LEATHER CARD CASE 020」は、革の薄さと柔らかさを活かし、スマートな縦長シルエットに仕上げたフラグメントケースです。カードの収納はもちろん、折りたたんだ紙幣や小銭、鍵などの小物も収納可能。必要なものをひとまとめにし、コンパクトに持ち歩けます。取り外し可能なストラップ付きで、斜め掛けや首掛けなどスタイリングに合わせた持ち方を楽しめます。

LEATHER CARD CASE 020手にフィットする縦長シルエット。正面にカードホルダー、裏面にフリーポケットを用意。ファスナーポケットはササマチがあるのでコンパクトな割に出し入れがしやすくなっています。ストラップは着脱可能。長さは結んで自由に調節できます。

LEATHER CARD CASE 020 \19,800（税込）

サイズ：縦12.0×横6.8×底マチ1.0cm

素材：外装 = 牛革 内装 = ポリエステル

機能：外装 =ファスナーポケット×1、カードホルダー×2、フリーポケット×1 内装 = フリーポケット×1

重さ：約60g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/attitu_leather-card-case-020

販売概要

ブラック

■ 発売日

オンラインストア先行予約販売：2026年6月24日(水)10:00～7月24日(金)12:00

ATTITU 鎌倉店先行予約販売：2026年7月18日(土)～7月26日(日)

一般販売：2026年8月13日(木)

※各種予約販売で完売した場合、一般販売は予告なく中止となる場合がございます。

■ 販売場所

TSUCHIYA KABAN 公式オンラインストア：https://tsuchiya-kaban.jp/collections/attitu

ATTITU 鎌倉店

※営業体制や取り扱い店舗を変更する場合がございます。予めご了承ください。

■ 詳細ページ

https://tsuchiya-kaban.jp/products/attitu_leather-mini-wallet-019

https://tsuchiya-kaban.jp/products/attitu_leather-card-case-020

ATTITUについて

ATTITU（アティテュ、以下「ATTITU」）は、1965年創業のランドセル工房を原点とする土屋鞄製造所（以下、土屋鞄）から2024年に誕生したブランドです。土屋鞄はこれまで「日本で一番良いものを作りたい」という信念のもと常に挑戦を続けてきました。ATTITUはその精神を受け継ぎ、「『正解はない』を新しいスタンダードに」をコンセプトに掲げ、本質的な思考で、今を生きる人にフィットするものを提案します。

会社概要

■ 会社名：株式会社 土屋鞄製造所

■ 代表取締役社長：土屋成範

■ 所在地（本社）：〒123‐0841 東京都足立区西新井7-15-5

■ 事業内容：オリジナルブランドでの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物の企画・製作、及び販売。

ブランドURL：ATTITU https://tsuchiya-kaban.jp/collections/attitu

TSUCHIYA KABAN https://tsuchiya-kaban.jp/ 土屋鞄のランドセル https://tsuchiya-randoseru.jp

grirose https://grirose.jp depsoa https://tsuchiya-randoseru.jp/collections/depsoa

CRAFTCRAFTS https://tsuchiya-craftcrafts.jp objcts.io https://objcts.io

【お客様お問い合わせ先】

土屋鞄製造所 お客様サポート係

電話：0120-907-647（平日10：00～17：00 ※年末年始休業・臨時休業あり）

メール：support@tsuchiya-kaban.com