【アーカイブ公開開始】予算も人手も足りない観光協会・自治体へ｜アプリ不要・最短3分で始める観光DX『スポットAI（ToyTalk）』活用セミナーを見逃し配信【一般社団法人自治体DX推進協議会】

一般社団法人自治体DX推進協議会

一般社団法人自治体DX推進協議会（東京都港区／以下「当協議会」）は、2026年5月27日（水）に開催し、好評につき6月10日（水）に再放映した「もう、観光アプリを作るのはやめませんか？ 観光・地域課題を解決する『スポットAI（ToyTalk）』活用セミナー」について、本編のアーカイブ動画（見逃し配信）を、このたびYouTubeにて公開いたしました。視聴は無料・登録不要で、どなたでもご覧いただけます。

▶ アーカイブ動画（見逃し配信）

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=_s3ygLCHvs0

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_s3ygLCHvs0 ]

「もう、観光アプリを作るのはやめませんか？ 観光・地域課題を解決する『スポットAI（ToyTalk）』活用セミナー」

■ 開催レポート

もう、観光アプリを作るのはやめませんか？ 観光・地域課題を解決する『スポットAI（ToyTalk）』活用セミナー

本セミナーは、第一部「観光DX、現場のリアル」（当協議会）と、第二部『スポットAI（ToyTalk）』活用（株式会社ブリッジウェル）の二部構成で実施しました。

第一部では、当協議会が全国の自治体・観光協会に実施した「シティプロモーション・観光DX実態調査」をもとに、観光DX担当者の約49.0%が「他業務と兼務」、観光DX関連の予算は「500万円未満」が多数という現場の実態を共有し、「アプリを作っても運用が続かない」「人手・予算・時間が足りない」という観光DXの構造的な悪循環を整理しました。

第二部では、株式会社ブリッジウェルの筒井 訓章 氏より、アプリ開発不要・最短3分で生成でき、低コストで使い切りも可能なスポットAI「ToyTalk」について、作成から実際の動作までを実演を交えて解説。観光案内やイベント時のQ&A対応、多言語でのインバウンド対応など、現場での具体的な活用シーンとともにご紹介しました。

ご参加いただいた自治体・観光協会・DMOの皆様からは、「自分の地域と同じ課題だと共感できた」「低コスト・短時間で始められる点が魅力」「すぐにでも試してみたい」といった声が多く寄せられました。

■ あわせてご案内：関係人口ラボ #1（2026年7月1日開催・参加者募集中）

関係人口ラボ #1「関係人口、その先へ ― 移住・Uターンはどう生まれるか」関係人口ラボ #1「関係人口、その先へ ― 移住・Uターンはどう生まれるか」

GDXでは、本報告会のほかにも、地域づくりに取り組む自治体・企業の皆さまに向けたオンラインセミナーを開催しています。

関係人口をテーマにしたシリーズ「関係人口ラボ」の第1回を、2026年7月1日（水）に開催します。関係人口の「その先」にある移住・Uターンを、和歌山市の歩みから問い直す内容です。

【セミナー申込はこちら】 :https://forms.gle/KiD2DDpi97igU1wq5

名称：関係人口ラボ #1「関係人口、その先へ ― 移住・Uターンはどう生まれるか」(https://www.gdx.or.jp/works/kankei1.html)

日時：2026年7月1日（水）10:00～11:30

形式：オンラインウェビナー（Zoom）／参加無料・事前申込制

ゲスト：和歌山市、シナジーマーケティング株式会社

シリーズ講師：伊藤 将人 氏（国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 講師・研究員）

申込：【関係人口ラボ#1 申込はこちらから】(https://forms.gle/KiD2DDpi97igU1wq5)

（メール：kankei@gdx.or.jp ／ 関係人口ラボ事務局）

※ #0「関係人口って、結局なんですか？」（5月27日開催・のべ198名参加）のアーカイブをYouTubeで公開中(https://www.youtube.com/watch?v=VDiIylI2BKE)

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX事務局）

TEL：03-6683-0106 Email：spot_ai@gdx.or.jp

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sVQL_Cu1t80 ]

一般社団法人自治体DX推進協議会(GDX)は、自治体のデジタルトランスフォーメーションを推進し、地域社会の持続可能な発展を目指す団体です。各自治体と協働しながら、デジタル技術を活用した地域課題の解決やイノベーション創出を支援しています。



地方自治体と事業者の架け橋となり、デジタルトランスフォーメーションを通じて地方創生を加速するパートナーシップの場を提供します。お気軽にお問合せください。



【問い合わせ先】

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX）

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