【カステラの文明堂】夏のおやつに、にっこり笑顔のドラえもん！軽やかで爽やか、ハニーレモン仕立て★「ドラえもん ハニーレモンカステラ」2026年7月1日より販売開始

夏のおやつ時間に、みんなでにっこり★

株式会社文明堂東京

昨年に続き、今年も夏デザインのスペシャルなドラえもんのカステラが登場します。

パッケージやカステラはすべて、夏限定デザイン。

お子様と一緒に過ごす夏休みのひとときや、家族が集まるおやつ時間に。

飲み物を用意して、ゆったりと過ごす大人のおやつ時間にも寄り添う一品です。

軽やかで爽やか、2026年はハニーレモン味！

今年はハニーレモン味にリニューアル。

夏のひとときにも心地よく楽しめる、爽やかな味わいに仕上げました。

生地には、イタリア・シチリア産のレモン果汁と、はちみつを加えて焼き上げています。

レモンの爽やかな香りがふわりと広がり、後味はすっきり。

やさしい甘みとのバランスで、夏のおやつ時間にもすっと楽しめる味わいです。

カステラの上には、夏の味覚“レモン”にペロッとおいしそうな表情を浮かべた、

愛らしいドラえもんのイラスト。

一つひとつ手作業でイラストを刷り上げています。

爽やかな色合いに、にっこり笑顔がかわいいドラえもんの夏限定パッケージ

包装紙ラベル

包装紙も、夏だけの限定デザイン。

白地をベースに、レモンのモチーフを散りばめた、軽やかで爽やかな雰囲気に仕上げました。

中央には、にっこり笑顔のドラえもんを配しました。

目を細めたやさしい表情で、うっとりとした姿が印象的です。

また、包装紙を留めるラベルも特別仕様。

パステルイエローの背景に、元気いっぱいのドラえもんが、

はじける笑顔をのぞかせています。

商品情報

「ドラえもん ハニーレモンカステラ」

税込価格：1,296円

賞味期限：製造日より19日

4～6切れほどにカットできるサイズです。

【お取り扱い店舗】

・文明堂オンラインショップ（販売中）

URL：https://www.bunmeido.co.jp/item/482

※ご注文日・お届け先ご住所により、ご希望のお届け日を承れない場合がございます。

※限定数でのご用意のため、品切れの場合もございます。ご了承くださいませ。

・文明堂直営店

販売開始日：2026年7月1日（水）～順次販売開始

店舗一覧：https://www.bunmeido.co.jp/shop

・ドラえもん未来デパート

販売開始日：2026年7月1日（水）～入荷次第販売

・文明堂東京・銀座店の商品を取り扱うスーパーマーケットなど

順次販売開始。店舗によって異なります。

※終了は2026年7月下旬を予定しております。在庫状況等により、早まる可能性もございます。

※限定数でのご用意のため、品切れの場合もございます。ご了承くださいませ。

会社情報

株式会社 文明堂東京

カステラ・三笠山（どら焼き）を始めとする菓子製造販売業。

1900年に長崎にて中川安五郎が文明堂を創業。

1922年に創業者の弟 宮崎甚左衛門が東京の上野黒門町に出店し、電話帳の裏表紙の広告やカンカンベアのTVCMなど画期的なアイデアでカステラを全国へ普及させた。

商品に関するお問い合わせ

【お客様相談室】

TEL：0120-400-002

受付時間：土・日・祝日・年末年始を除く10：00～17：00

【カステラの文明堂】WEBサイト＆オンラインショップ

URL：https://www.bunmeido.co.jp/