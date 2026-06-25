令和の若者　食事中の“ながらスマホ”は意見が真っ二つに！

株式会社ワカモノリサーチ

令和の家族の夕食時、片手には箸、もう片方にはスマホ。

そんな姿も珍しくなくなってきました。

帰宅時間のチェーン店やラーメン店に行くと、

イヤホンをしながらスマホで動画を見ている人しかいない…

そんなシーンを目にしたことがある人もいるのではないでしょうか。

“ながらスマホ”の食事は一般的になりつつあると言えそうですが、

それでも“お行儀”の部分で違和感を覚える人もいそうです。

果たして、令和の若者は食事中の“ながらスマホ”についてどのような考えを持っているのでしょうか。

１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

（https://wakamono-research.co.jp/media/）

全国の１４歳～１９歳の若者（男女）に「日常的にスマホを見ながら食事をしますか？」という

アンケート調査を実施。今回はその結果の一部をご紹介します。

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【食事中にながらスマホを“する派”「暇」「食事は面白くない」などの声】

今回の調査の結果、日常的にスマホを見ながら食事を「する」と回答した若者が47.4％、

「しない」と回答した若者が52.6％となり、意見がほぼ真っ二つに。

同じ若者でも、ごはん中のスマホの扱いには、大きな差があることが判明しました。

まず「する」と回答した若者の意見を見ていくと、

「暇だから」

「食べる以外することがないから」

「食べるだけだったら暇」

「食事がおもんないから」

など、とにかく“ごはんだけでは退屈”という声がかなり目立ちました。

食事というのは一種の文化で「彩りに心を動かされる」「お皿の美しさに感動する」といった

楽しみがあったはすですが、令和の若者にはそれは皆無。

“食事を楽しむ”のではなく“食べ物をただ摂取する”だけの行為になってしまったことで、

「暇」「面白くない」とういう表現をする若者が増えたと言えます。

令和の若者は”欲深くない“という人もいますが、

この結果から“食欲すらない若者”が一定数いることが分かりました。

そんな“暇な食事の時間”を埋めるのに必須となるのが動画。

「YouTubeみたいから」

「Youtube見ながら食べるのが好きだから」

「動画見ながら食べたいから」

「ドラマを観ている」

「アニメ見たいから」

など、各々お気に入りの動画サイトを見て、食事の時間を満喫しているようです。

また注目の意見としては、

「テレビおもんない」

「面白いテレビ番組がないから」

といった“テレビ”に関する若者からの声。

ある女子高生からは、

「幼い頃テレビを見ながらご飯を食べていたが、最近はずっと面白い番組がないため、Youtubeや映画を流している」

といった意見もあったことから、

“食事時のテレビのポジションがスマホに完全移行した”

といえそうです。

“テレビを見ながら食事をしていたのが、スマホの動画に変わっただけ”

そう考えれば時代の流れ的に不思議ではないのですが、

これが、スマホの進化ではなく、テレビの退化から起きている背景を考えると、

テレビ業界は相当な危機感を抱くことになりそうです。

他には、高校生を中心に寄せられた意見として、

「時間を無駄にしたくない」

「時間を効率良く使いたい」

「時間がないから」

「時間を有効活用したいから」

といった回答がありました。

高校生にとって、学校・部活・塾・アルバイトなどをしていると、

実は暇になる時間が少ないのかもしれません。

「テスト期間とかだとなかなかスマホを見る時間がないから」

という高校生もいたことから、

“食事時間＝スマホゆっくり見られる時間”と考えている若者もいるようで、

食事時間しかスマホを見ることができないため、

食事はある意味大切な休息時間になっていると言えそうです。

一方、大学生・専門学生などからは、

「1人で食べることが多いから」

「ひとり暮らしだし食べる時はスマホを見る」

「静かなのが嫌だから」

という回答がありました。

１に暮らしを始めたり、家に誰もいなかったりすると寂しいと感じるのでしょう。

そんなとき、スマホが“無言の時間を埋めてくれる相手”になっているのかもしれません。

最後に、インパクトのある回答として、

「普通にスマホ依存症」

「スマホ依存症だから」

「もう中毒」

「スマホがないと落ち着かない」

「手放せない人になってしまった」

といった若者も。

ここまでくると、「食事中だからスマホを触る」のではなく、

「常にスマホを触っていて、結果として食事中も触っている」という感覚に近いのかもしれません。

自ら“中毒”と感じている若者には食事中くらいデジタルデトックスをしてもらいたいものです。

【食事中にながらスマホを“しない派”「行儀」「マナー」が理由に】

続いて、日常的にスマホを見ながら食事を「しない」と回答した52.6％の若者の意見を見ていくと、

「マナーがないから」

「マナーとして」

「マナー違反だと思うから」

「マナーとして良くないから」

といった“マナー”を理由にする回答や、

「行儀が悪いから」

「お行儀が悪い」

「行儀が良くないから」

「お行儀が悪いから絶対しない」

など“行儀”に関する理由が数多く寄せられました。

やはり“スマホ片手に食事”といった行為は、あまりよい見え方をしないようで、

食事を作ってくれた方への失礼な行為と感じている若者もそれなりにいたようです。

さらに、男子からは強めの回答も多く、

「ただただ下品」

「きたないから」

「人として腐るから」

「食に対して失礼だから」

「食べものに失礼だから」

と、歯に衣着せぬ回答も目立ちました。

「しない派」の男子にとって、食事中のながらスマホは相当下に見られる行為。

あなたの横にいる友だちがもしかしたら

“こいつ下品で人として終わってるわぁ”と感じているかもしれません。

友だちとの食事の際には注意をした方がよさそうです。

他には、

「家のルールだから」

「そう教育されているから」

「家庭の方針だから、ながら食べは行儀悪いらしいから」

「食事中はスマホを禁止されているから」

「親にダメって言われてる」

といった、「家庭のルール」や「親の教育」が理由になっているケースも。

「ながらスマホはママに怒られる」

「怒られないようにするため」

「怒ったら親が殴るから怒られないようにするため」

と、かなり厳しい意見もあったことから、

「ごはん中のスマホ禁止」が“家の中の重大ルール”になっている家庭もあるようです。

また、「家族との会話」や「一緒に食べる時間」を大事にするという若者の声も。

「家族と話ながら食べるから」

「家族と会話してるから」

「ご飯は家族と会話しながら食べるものだから」

「ご飯の時間はお話したい！」

「家族でご飯を食べる時は話しながら食べてる」

など、特に女性から多くこの意見が寄せられました。

家族と一緒になる時間が少ない中、唯一食卓を囲む時間が家族団らんと言え、

その時間を大切にしようと考える若者の家族愛も感じられる結果となりました。

【今回の調査結果の詳細はこちら】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「ワカモノリサーチ」からご覧いただけます。

https://wakamono-research.co.jp/media/smartphone-meals-debate/

また、「株式会社ワカモノリサーチ」では、

“全国９割の高等学校とのネットワーク”

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調調査期間 2026.3.20～2026.3.30

調査機関 株式会社ワカモノリサーチ

調査対象 全国の１４歳～１９歳の若者（男女）

有効回答数 304名

調査方法 インターネットリサーチ

【本調査結果（画像）の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、

出典として「ワカモノリサーチ」

URL （https://wakamono-research.co.jp/media/）

の併記をお願いいたします。

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【本リリースに関するお問い合わせ先】

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TEL：0120-993-703

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