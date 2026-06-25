サラダボウル専門店WithGreen 銀座・有楽町エリア4店舗目 有楽町メトロピアに6月25日(木)オープン

株式会社 WithGreen

「WithGreen 有楽町メトロピア店」6/30まで販売する季節限定サラダ

一杯で主食になるサラダボウル専門店を運営する株式会社WithGreen（本社：東京都千代田区、代表取締役：武文智洋）は、2026年6月25日(木)に、有楽町メトロピア（東京都千代田区）に全国55店舗目となる「WithGreen 有楽町メトロピア店」をオープンいたします。WithGreenでは、季節ごとの旬野菜を中心に、お肉や玄米など、様々なトッピングやドレッシングをお客様ご自身がお好みに合わせてセレクトいただけます。ヘルシーでおいしく毎日食べたくなる、ボウル一杯で「主食」となるサラダボウルをご提供しています。

銀座・有楽町エリア4店舗目！日々の食事にサラダボウルという選択肢を

WithGreenは、東京を中心に東北・関東・中部・近畿・中四国・九州エリアで展開し、全国55店舗目となるWithGreen 有楽町メトロピア店がオープンいたしました。東京メトロ各線直結のこちらの店舗は、オフィスワーカーや学生、旅行客など様々な方が通りかかるエリアに位置します。この場所で「主食」になるサラダボウルという健康的な食の選択肢をお届けできることを、嬉しく思います。

13席のイートインをご用意したWithGreen 有楽町メトロピア店は、お出かけ時に通りがかりのランチや仕事帰りにもお気軽にお立ち寄りいただけます。人通りが多い駅構内でありながら、落ち着いてお食事をお楽しみいただけるよう、温かみのある照明や座席配置にこだわりました。さらに、お急ぎの際にはテイクアウト、ご自宅やオフィスで召し上がるためのデリバリーなど、さまざまなシーンでご利用いただくことが可能です。WithGreenでは、季節の旬野菜を中心に、お肉や玄米などの多彩なトッピングやドレッシングを自由に選べる“カスタムサラダボウル”を提供しています。ヘルシーでありながらしっかりと満足感を得られ、毎日食べたくなる「主食になるサラダ」として、皆さまの日々の食卓やランチタイムを豊かに彩ります。

店舗概要

店舗名 ：WithGreen 有楽町メトロピア店

オープン日 ：2026年6月25日(木)

住所 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-11-1 有楽町メトロピア

店内座席数 ：13席

TEL ：03-6257-5855

営業時間 ：10:00～21:00

＜有楽町メトロピア店 ストアマネージャーからのコメント＞

このたび、銀座・有楽町エリア4店舗目となる「WithGreen 有楽町メトロピア店」が6月25日にオープンいたします。東京メトロ有楽町線の改札すぐそばにあり、通勤・通学の合間やお買い物帰りにも気軽にお立ち寄りいただける立地です。心も身体も満たされるおいしいサラダボウルを提供することはもちろん、忙しい毎日の中でほっと一息つける場所として、皆さまに愛される店舗づくりを目指してまいります。お店でお会い出来る日を心から楽しみにしております。

株式会社WithGreen

2016年に東京で創業し、2026年5月に10周年を迎えたサラボウル専門店。

「お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたい」という想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは「WithGreen with your life」。“一杯で主食になるサラダ”をコンセプトに、サラダボウルという新しい食文化を通じて、お客さま・生産者・パートナー（従業員）との間に、商品やサービスを超えた絆を築いていくことを目指しています。

創業以来、台風などの特殊な状況を除き、国産野菜の使用にこだわり、日本ならではの四季と旬を感じられるサラダを展開。2か月ごとに季節限定サラダを提供しています。現在は、全国55店舗を展開し、今後もさらなる店舗拡大をすすめていきます。



【会社概要】

社名 ：株式会社WithGreen

代表 ：代表取締役 武文智洋（たけふみ ともひろ）

本社所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階

URL ：https://withgreen.club/

設立 ：2016年

資本金 ：5,000万円

事業内容 ：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営

E-mail ：press@withgreen.co.jp

公式インスタグラム：@withgreen_official

https://www.instagram.com/withgreen_official/