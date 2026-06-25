株式会社みんがく、寝屋川市の学習支援事業において「スクールAI」が採用

株式会社みんがく

株式会社みんがく（本社：東京都中央区、代表取締役：佐藤 雄太）は、株式会社サクシードが大阪府寝屋川市より受託した「小・中学校休業日等学習支援事業」において、当社が提供する教育特化の生成AIプラットフォーム「スクールAI」が採用されたことをお知らせいたします。

本事業は、寝屋川市内在住の小学5・6年生および中学生を対象に、学校外での学習機会を提供し、自学自習の促進や学力向上、家庭学習習慣の形成を目的として実施されるものです。

みんがくは、本事業におけるオンライン学習支援の一環として「スクールAI」を提供し、児童・生徒一人ひとりに応じた学習支援環境の構築を支援します。

■ 採用の背景

小学校高学年から中学生の時期は、学習内容が高度化し、教科ごとの得意・不得意が明確になりやすい重要な時期です。また、家庭学習習慣の定着や、自ら学ぶ力の育成も重要な課題となっています。

本事業では、外部講師による個別学習支援に加え、ICTやAIを活用した学習支援を組み合わせることで、児童・生徒一人ひとりに応じた学習機会を提供します。

「スクールAI」は、児童・生徒が自分の理解度やペースに合わせて学習を進められる環境づくりを支援するツールとして採用されました。

■ 取り組みの概要

本事業において「スクールAI」は、オンライン学習支援の一環として活用されます。

- 対象：寝屋川市内在住の小学5・6年生および中学生- 実施内容：・外部講師による個別学習支援・「スクールAI」を活用したオンライン学習支援- 目的：・自学自習の促進・不得意科目・分野の克服・家庭学習習慣の形成 学力向上

「スクールAI」を活用することで、児童・生徒は自分の理解度に応じた学習を進めることができ、講師による支援と組み合わせることで、より継続的かつ効果的な学習環境の構築を目指します。

また、対面支援の時間だけでなく、家庭学習や自学自習の場面でも学びを継続しやすい環境づくりを支援します。

■ 今後の展望

みんがくは、「スクールAI」の提供を通じて、自治体や教育機関と連携した学習支援をさらに推進してまいります。

今後も、教育現場におけるAI活用を支援し、子どもたち一人ひとりの主体的な学びや、個別最適な学習環境の実現に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社みんがく 広報担当

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41-3 パレステュディオ日本橋東壱番館1105号室

TEL：03-4335-3965

Email：info@mingaku.net

■「スクールAI」について

全国の先生が開発したアプリを今すぐ使えて自分でもるくれる共育プラットフォーム

株式会社みんがくは、「次世代で活躍する学習者を育てる環境づくり」をミッションに掲げ、「学びの常識をアップデートし、一人ひとりの個性に寄り添い、学習者の未来を前向きに変える」ことを目指すEdTechカンパニーです。



社会やテクノロジーが急速に変化する時代において、子どもたちが自ら学び、考え、挑戦し続けられる環境をつくることが、これからの教育に求められていると私たちは考えています。その実現に向けて、教育現場に寄り添いながら、教育者・学習者・保護者それぞれの課題解決につながるサービスの開発に取り組んでいます。



現在は、教育特化の生成AI活用プラットフォーム「スクールAI」の開発・提供を中心に、先生方の業務支援や個別最適な学びの実現を支援しています。教育現場での実践を重ねながら、AIを単なる効率化ツールではなく、学びの可能性を広げるパートナーとして活用できる環境づくりを推進しています。



私たちは、テクノロジーの力によって教育の選択肢を広げ、一人ひとりが自分らしく学び、自分らしく成長できる社会の実現に挑戦し続けます。



なお、「スクールAI」は第22回日本e-Learning大賞において総務大臣賞を受賞しています。

URL：https://school-ai.mingaku.net/

■株式会社みんがくについて

次世代のスタンダードを創る 株式会社みんがく

株式会社みんがくは、「次世代の教育のスタンダードを創る」をビジョンに掲げ、教育現場の課題にテクノロジーの力で応えることを使命とするEdTechカンパニーです。全国の教育者が協力して運営していた合同オンライン自習室サービスを母体に2021年に法人化しました。以来、教育サービスの開発、教育機関向けのコンサルティング・研修、教育メディアの運営など「教育×テクノロジー」を軸に幅広く事業を展開しています。現在は、生成AIを活用したプラットフォーム「スクールAI」の開発に注力。AIと教育現場をつなぐ実践的なソリューションの提供を通じて、教育現場の業務支援や個別最適な学びの実現を支えています。2025年1月には、さらなる開発推進・全国展開の本格化に向けて、株式会社サクシード（証券コード：東証グロース9256）との資本提携を発表しました。

URL：https://school-ai.mingaku.net/company/

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。