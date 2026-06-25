【NHKカルチャー】自分のルーツをたどる第一歩に！ファミリーヒストリーの調べ方」講座をNHK文化センター関東6教室で開催

株式会社エヌエイチケイ文化センター

この夏、先祖や家系の歴史を調べたい方に向けた特別講座「ファミリーヒストリーの調べ方」を、NHK文化センター6教室で開催します。

ファミリーヒストリー記録社 代表 吉田富美子さん

講師は、ファミリーヒストリー記録社代表の吉田富美子さんです。

近年、自身のルーツや家族の歴史への関心が高まる中、本講座では戸籍謄本の取得・解読方法をはじめ、家系図の作成、旧土地台帳や軍歴証明の調査まで、ファミリーヒストリーを調べるための実践的な方法をわかりやすく解説します。

また、図書館や法務局、寺院、お墓などを活用した調査の進め方についても紹介。

実際の調査事例を交えながら、自分の祖先や一族の歴史をたどるための手がかりを学びます。

■講座の主な内容

苗字と家紋の由来

戸籍謄本の申請について

家系図の作成

祖先の暮らした場所の調査

郷土史からルーツを探る方法

軍歴証明の取得方法

■このような方におすすめ

自分の先祖や家族の歴史を知りたい方

家系図作成に興味がある方

郷土史や地域の歴史に関心のある方

戸籍や古い資料の読み解き方を学びたい方

ファミリーヒストリー調査を始めたい方

家族の歴史を知ることは、自分自身を見つめ直すことにもつながります。本講座は、ルーツ探しを始めるための第一歩として最適な内容です。

ファミリーヒストリーの調べ方

講師：ファミリーヒストリー記録社代表 吉田富美子

開催形式：教室

受講料：

教室 会員 4,576円（税込）・一般（入会不要）5,269円（税込）

教材費 440円

■千葉教室開催

開催日時：2026年7月4日(土) 10:30～12:00

主催：NHK文化センター千葉教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335599.html

■さいたまアリーナ教室開催

開催日時：2026年7月18日(土) 10:30～12:00

主催：NHK文化センターさいたまアリーナ教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1334613.html

■柏教室開催

開催日時：2026年7月25日(土) 10:30～12:00

主催：柏教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1334903.html

■水戸教室開催

開催日時：2026年7月25日(土) 15:00～16:30

主催：水戸教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1334921.html

■町田教室開催

開催日時：2026年8月2日(日) 13:30～15:00

主催：町田教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1334359.html

■青山教室開催

開催日時：2026年8月5日(水) 19:00～20:30

主催：青山教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1334552.html