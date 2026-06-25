「長垂海浜公園」ショップ棟では、新しい仲間を募集しています。

ようこそ「長垂海浜公園」へ

株式会社 オペレーションファクトリーようこそ「長垂海浜公園」へ※画像はイメージです。現在計画中のため、内容が変更となる可能性があります。

古くから唐津街道の宿場町として栄え、人や文化が行き交う場所として歴史を重ねてきた今宿にある長垂海浜公園は、玄界灘を目の前に望む開放的なロケーションが魅力の海浜公園です。

かつて旅人を迎え入れてきた今宿のように、「長垂海浜公園」もまた、人々が自然と集い、思い思いの時間を過ごせる新たな交流の場を目指しています。

公園内には、海を感じながら過ごせるレストランや飲食店、ショップが集まり、海辺ならではの心地よい時間と賑わいを生み出していきます。

家族や友人と過ごす日も、ひとりでゆっくり過ごしたい日も、潮風とともに日常の少し先にある豊かな時間を楽しめる場所として、多くの人に親しまれる公園を目指しております。

整備エリアのご紹介

今回の整備は、長垂海浜公園の「東側エリアの一部」を対象としたものです。

海岸や遊具やベンチなど、公園の機能は引き続きご利用いただけます。

親しまれてきた海辺の風景や公園の魅力を大切にしながら、日常に新たな楽しみが生まれる空間づくりを進めてまいります。

長垂海浜公園周辺エリア

長垂海浜公園周辺エリアは、九州大学の移転を機に周辺一帯が区画整理され、いま福岡市内でトップクラスの成長を遂げている注目エリアです。

一番の魅力は「圧倒的な足元人口」と「購買力の高さ」にあります。

少子化の今の時代には珍しく、近隣の九大学研都市・西都エリアを中心に、ライフスタイルや食への関心が高いニューファミリー層や大学関係者がどんどん流入。

小学校が2校も続けて新設され、隣駅の九大学研都市駅が沿線ナンバーワンの乗車人数を誇るなど、地域全体がものすごい活気に満ちています。

また、都心から海へ遊びにくるドライブ客や観光客の流入も期待できるため「普段使い」と「観光」両方のニーズを見込めるロケーションです。

強みは「圧倒的なロケーション」

海岸までは歩いて10秒

長垂海浜公園の最大の魅力は、福岡市内でも希少な海辺のロケーションです。 目の前に広がる海と水平線、心地よい潮風、そして時間とともに表情を変える夕景など、この場所ならではの自然環境そのものが大きな価値となります。

単に飲食やサービスを提供するだけでなく、「海辺で過ごす時間」という体験価値をお客様へお届けできることが、本施設ならではの魅力です。

「博多・天神」都心部からのアクセスが良く、日常に身近なリゾート環境

最寄りの「今宿駅」から徒歩10分

●電車（JR筑肥線・地下鉄空港線 直通）

「天神駅」から「今宿駅」まで：約22分（直通）

「博多駅」から「今宿駅」まで：約28分（直通）

＝ 今宿駅から徒歩10分

●車（福岡都市高速 利用）

「天神」から：約25分（天神北IC ⇒ 今宿IC）

「博多駅・福岡空港」から：約30分

（博多駅東IC/半道橋IC ⇒ 今宿IC）

「長垂海浜公園」ショップ棟

※画像はイメージです。現在計画中のため、内容が変更となる可能性があります。お気に入りがきっと見つかる

6坪～12坪の区画で構成された、カフェや食物販など個性ある店舗が集まるショップ棟を整備予定です。

海を感じられるロケーションを活かし、日常使いから観光利用まで、多くの人が自然と立ち寄りたくなる空間を目指しています。

また、屋上には海を望むテラス空間を設け、公園ならではの開放的な時間を楽しめる場所をつくります。

ショップ棟では、現在若干数の出店者様を募集しております。

【主な募集業態】小規模飲食店（軽食、カフェ、スイーツ、テイクアウト専門店、食物販など）

出店をご希望される方には、出店条件や施設概要などの詳細をご案内させていただきます。

ご興味をお持ちいただいた皆様の想いや業態内容をお伺いしながら、「選考基準」をもとに、一緒に長垂海浜公園を盛り上げていただける出店者様を決定してまいります。

決定後、順次出店に向けたお手続きを進めさせていただく予定です。

なお、開業時期は2027年3月頃を予定しております。

こんな方を募集してます！

・長垂海浜公園を一緒に盛り上げ、海辺ならではの新しい魅力づくりに取り組んでいただける方

・公園や地域に寄り添いながら、ともに「Seaside Community」を育て、新しい海辺の日常をつくっていただける方

・来園者様とのコミュニケーションや、出店者同士のつながり・和を大切にしていただける方

低投資でご出店して頂けるプランもご用意しています。

１. 通常出店パターン

スケルトン状態でのお引き渡しとなり、内装・設備工事などの出店準備は借主様のご負担にて実施いただきます。賃料は固定賃料（加算賃料の設定あり）でのご出店となります。

２. 低投資出店パターン

床・壁・天井・一般換気などの基本内装工事や空調設備は、あらかじめ貸主側にてご用意しております。賃料は歩率制（最低保証賃料あり）となっており、装飾工事、厨房設備（冷蔵庫など）、家具などをお持ち込みいただければ、初期費用を抑えて手軽に出店が可能です。

お問合せは「専用フォーム」からお願いします。

出店お問合せフォーム用QRコードhttps://forms.gle/wHqMsrYmYAwcP3xQ6

ご出店に関するお問い合わせは、QRコード（画像）またはURL（上記）から専用フォームにアクセスし、ご送信ください。

「長垂海浜公園」その他の主な取り組み

※画像はイメージです。現在計画中のため、内容が変更となる可能性があります。１. 海辺の公園でくつろげる「オープンスペース＆フォレストガーデン」

日陰や風よけとなる植栽を施し、暑い日や風の強い日でも快適に過ごせる海辺の「オープンスペース」や、木々に囲まれた「フォレストガーデン」を整備します。

自然を感じながら思い思いの時間を過ごせる空間を目指し、地域の皆さまとともに、時間を重ねながら育っていく場所づくりを進めてまいります。

※画像はイメージです。現在計画中のため、内容が変更となる可能性があります。２. 四季折々の海景色を楽しめる「オーシャンビューレストラン」

海に近い立地を活かし、四季や時間帯ごとに表情を変える海の景色を楽しめるレストランを整備します。日常の食事から、少し特別な時間まで、海とともに過ごすひとときを提供します。

※画像はイメージです。現在計画中のため、内容が変更となる可能性があります。３. アクセス性を高める新たな駐車・駐輪環境

駐車場（34台予定）に加え、バイクと自転車の駐輪場を新設します。現在は今宿駅から徒歩での来園が中心ですが、より多様なアクセス手段に対応し、利用しやすい公園となります。

※駐車場の計画については、周辺交通への影響に配慮し、関係機関と協議の上で慎重に検討を進めています。

※画像はイメージです。現在計画中のため、内容が変更となる可能性があります。４. 公園をより楽しむための「パークコミュニケーター」

来園者の皆さまの公園体験をサポートし、地域の情報や今宿エリアの歴史を伝えるほか、地域イベントの開催や清掃活動などを通じて、公園を起点とした多様なコミュニティを育んでいきます。

※画像はイメージです。現在計画中のため、内容が変更となる可能性があります。５.「長垂海浜公園」をさらに楽しむ季節のイベントを計画

公園を日常の中でより身近に感じていただけるよう、青空図書館（移動図書館）や海辺のマルシェなど、地域と連携したイベントの開催を予定しています。子どもから大人まで、世代を問わず楽しめる機会を創出し、公園が人と人をつなぐ場となることを目指します。