【あべのハルカス近鉄本店】連日の暑さは涼しいあべのハルカス近鉄本店で吹き飛ばす！百貨店初・夢の「カルピスじゃぐち」が7/3(金)～5(日)・7(火)期間限定で登場！

株式会社近鉄百貨店

あべのハルカス近鉄本店では、7月1日(水)～7日(火)まで「カルピス(R)×あべのハルカス近鉄本店七夕WEEK」を開催します。期間中は、誰もが子どもの頃に夢見た“蛇口からカルピス(R)”が体験できる「カルピスじゃぐち」が百貨店に初登場するほか、涼しげな「BIGカルピス(R)」フォトスポットなど、暑さを忘れて親子で笑顔になれる「七夕の思い出」と「爽やかな避暑体験」を提供します。

百貨店初登場！夢の「カルピスじゃぐち」でカルピスを飲もう

子どもの頃に夢見た“蛇口からカルピス”の体験があべのハルカス近鉄本店に百貨店初登場！お子さまから大人まで、涼しくおいしい夢の時間をお楽しみください。

※画像はイメージ

【実施日時】7月3日(金)11：00～、15：00～ カルピス(プレーン)

7月4日(土)11：00～、15：00～ カルピス 巨峰

7月5日(日)11：00～、15：00～ カルピス 白桃

7月7日(火)11：00～ カルピス(プレーン)

【限定数】 各回限定約100 名さま

七夕に願いを込めて…短冊に願いごとを書こう！

短冊に願いごとを書いて、みんなで笹に飾ろう。

期間終了後、短冊は「安倍晴明神社」に奉納いたします。

※短冊は各日限定数に達し次第終了。

カルピス短冊 ※画像はイメージ

【実施期間】：7 月1日(水)～7 月7 日(火)

7月7 日(火)は「カルピス(R)」の誕生日！お祝い「カルピス(R)」プレゼント

※画像はイメージ ※機能性表示食品

7月7日(火)に「カルピス(R)」が107 回目の誕生日を迎えることを記念して、以下の条件を満たしたお客さま先着777名さまに、「PLUS カルピス(R) 200ml」1本をプレゼント！

【条件】7月7日(火)当日、タワー館地1階菓子売場、ウイング館地2階「ペコリシャス」で税込777 円以上(合算可)お買いあげいただいたお客さま。

【プレゼントお渡し日時】7 月7日(火)午前10 時から ※限定数に達し次第終了 ※お一人さま1本まで

【プレゼントお渡し場所】2階ウエルカムガレリア特設カウンター

【引換方法】特設カウンターにて条件を満たしたレシートをご提示ください。

「BIGカルピス(R)」フォトスポットが登場！

みんな大好き「カルピス(R)」が全長1ｍ以上の姿で登場！

爽やかで涼しげな「BIGカルピス(R)」とともに、暑さを吹き飛ばす爽やかな1枚を撮影しよう。

※画像はイメージ

※『カルピス』『CALPIS』はアサヒ飲料株式会社の登録商標です。

※表示価格には、消費税が含まれています。

※画像はイメージです。