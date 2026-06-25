春と秋が短い“二季化”の過酷な夏肌をレスキュー！「Dr.ウィラード・ウォーター」77.9%配合の季節限定「アクアプロテクトスキンジェル（APS）」6月25日より新発売

株式会社Dr.ウィラード・ウォーター

株式会社Dr.ウィラード・ウォーター（本社：東京都渋谷区）は、近年の長引く過酷な夏に傷んだ肌を優しくケアする保湿ジェル「Dr.ウィラード・アクアプロテクトスキンジェル（APS）」を、2026年6月25日（木）より季節限定で新発売いたします。

セラミド・CICA（ツボクサエキス）・エクトイン・ビタミンE誘導体などの厳選美容成分に加え、独自素材「Dr.ウィラード・ウォーター」を77.9%配合。紫外線・汗・乾燥が重なる夏肌を、みずみずしくやさしく守ります。

■ 開発背景：長引く夏、“二季化”による深刻な夏肌トラブル

近年、春と秋が短く、夏と冬が長くなる現象“二季化”が急速に進んでいます。記録的な猛暑が続く夏は、紫外線・エアコン乾燥・皮脂・汗が複合的に肌にダメージを与え、“汗ゆらぎ（赤み・かゆみ・ほてり）”を引き起こしやすい環境となっています。

このような厳しい環境下で揺らぎやすくなった肌に、やすらぎとうるおいを届ける“夏肌のお守り”として、本商品を緊急開発いたしました

■ 商品の3つの特長

特長1：特許製法*「Dr.ウィラード・ウォーター」を77.9%贅沢配合

一般的な水に比べて超微細な分子構造を持つ「Dr.ウィラード・ウォーター」が、肌（角層まで）にすばやく浸透。高い肌なじみでうるおいを効果的に補給し、紫外線や乾燥で乱れがちなバリア機能を力強くサポートします。

特長2：みずみずしく包み込み、うるおいの蒸散をブロック

肌の上に心地よく広がるジェルが、水分が逃げやすい夏の肌を優しくホールド。角層をみずみずしいうるおいで満たし、外部刺激からデリケートな肌をガードします。ベタつかず、さっぱりとした使用感も特徴です。

特長3：夏肌をなだめる、厳選美容成分を凝縮配合

過酷な夏を過ごす肌をゆらぎにくく健やかな状態へと導く、4種の厳選美容成分を配合しています。

*米国特許番号 US 3,893,943 US 3,931,031

4種の厳選美容成分

・ ツボクサエキス（CICA）：日焼けによるほてりや肌荒れを防ぎ、肌をなだめます。

・ グルコシルセラミド：肌にキメとハリをもたらし、バリア機能を補います。

・ エクトイン：夏の外的刺激（紫外線・乾燥・温度変化）に負けない肌へと導きます。

・ ビタミンE誘導体（トコフェリルリン酸Na）：酸化ストレスから肌を保護し、くすみのない明るい肌へ。

■ 多彩に使える！おすすめの活用シーン

・日中のうるおい補給・メイク前のスキンケアに

└ベタつかないみずみずしい質感で、朝晩のスキンケアに最適。

・夏のスペシャルクールダウンパックに

└日焼け後や肌がほてったときに、ジェルをたっぷり塗布することでひんやり心地よい集中ケアが可能です。

・ボディの外的刺激ケアに

└顔だけでなく、首すじ・デコルテ・腕など、紫外線ダメージを受けやすい部位のケアにもお使いいただけます。

■ 商品概要

商品名 ：Dr.ウィラード・アクアプロテクトスキンジェル（APS）〈保湿ジェル〉

容量/価格：80g／8,360円（税込）

商品番号 ：C025

発売日 ：2026年6月25日（木）

※数量限定発売

販売URL ：https://www.willard.co.jp/products/detail/1556

■ 全成分

水、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、カルボマー、水酸化K、（アクリル酸グリセリル/アクリル酸）コポリマー、ツボクサエキス、ローグルカン、アルギン酸Na、（メチルビニルエーテル/マレイン酸）コポリマー、グルコシルセラミド、ケイ酸Na、硫酸化ヒマシ油、エクトイン、トコフェリルリン酸Na、塩化Ca、硫酸Mg

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Dr.ウィラード・ウォーター 広報担当：宮武

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-33-36 オクターヴコート代官山1F

TEL：0120-044-066(#) （受付時間 10:00～18:00 ／ 日曜・年末年始を除く）

URL：https://www.willard.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/dr.willardwater_daikanyama/