高所作業の安全対策に貢献する【墜落防止装置】を展示！「建築・建材展 大阪 2026」出展のお知らせ

株式会社ダイケン

建築金物・外装用建材・エクステリアなどの総合メーカー、株式会社ダイケン（本社：大阪市淀川区 社長：藤岡 洋一）は、2026年7月2日（木）～3日（金）にインテックス大阪で開催される、西日本最大級の住宅・店舗・ビル用の建材、設備の専門展示会「建築・建材展 大阪 2026」に出展します（ブース番号：AC068）。

本展示会では、トラック荷台やコンテナなど作業床のある2ｍ以上の高所作業に最適な「アシストレール ASR型」を展示します。皆さまのご来場をお待ちしています。

■出展製品のご紹介

来場事前登録はこちら :https://nikkeimesseosaka2026.smktg.jp/public/application/add/32?lang=ja来場前に登録してください

ダイケンは、工場・倉庫の出入口にある、重くて大きい扉を吊り下げて移動するためのレール部品「ハンガーレール」のトップメーカーです。この「ハンガーレール」のノウハウを活用し、高所作業員の墜落を防止するレールシステム「アシストレール ASR型」を開発しました。展示会では、実際の施工に近い展示を体感できます。

アシストレール ASR型

トラック荷役作業やトラック待機場、検車場・コンテナヤードなど、作業床のある2ｍ以上の高所作業に最適な常設型の墜落防止装置（墜落制止装置）。倉庫等の天井面のH形鋼にレールを固定し、レール内にランナーが走行する仕組みです。作業者を墜落制止用器具（別売）で吊り下げながら、スムーズな移動を実現し、作業の省力化にも貢献します。

部品構成イメージ

▶︎詳細は公式「ダイケンBLOG」(https://www.daiken.ne.jp/blog/detail.html?id=21595)で発信中

https://www.daiken.ne.jp/blog/detail.html?id=21595

YouTube で詳細動画を見る▶︎ :https://youtu.be/LsIUcIRC49c?si=Wrg_XC2ki_FyPBDn

ASR使用イメージ

■展示会 概要

●名 称：建築・建材展 大阪 2026

●会 期：2026年7月2日（木）～3日（金）10：00～16：30

●会 場：インテックス大阪 4号館

●主 催：（一社）日本建築材料協会、日本経済新聞社、テレビ大阪

●公式サイト： https://messe.nikkei.co.jp/as/

●ブース番号： 株式会社ダイケン AC068

●来 場 方 法： 事前登録制（入場無料）※事前登録はこちら(https://nikkeimesseosaka2026.smktg.jp/public/application/add/32?lang=ja)

■ダイケンブース来場特典

ダイケンブース（ブース番号：AC068）で、ダイケン公式SNS（LINE/Facebook/Instagram）の登録（友達追加・フォロー）画面を提示で「フリクション ペン」をプレゼントいたします。

さらに、当社ブースで製品アンケートにお答えいただくとノベルティグッズを差し上げます。

※数に限りがございます。在庫が無くなり次第、配布終了になる場合がございます。ご了承ください。

■株式会社ダイケン とは

1924年に戸車の製造を以て大阪にて創業。以来、建築金物・内外装建材・エクステリアなど数百種類以上の製品を製造する「建築金物総合メーカー」として日本の住環境を支えてきた。ハンガーレール、駐輪場屋根・自転車ラックの製造ではトップメーカーであり、日本で初めて家庭用物置を製造した歴史も持つ。

株式会社ダイケンの製品群

ビル、集合住宅のあらゆるところにダイケン製品が！製品の幅広さが最大の強み

パーソナルからパブリックスペースまで、あらゆる建築物にダイケン製品が使われています。毎日の暮らしを快適に維持し続けるため、普段あまり気にかけない「問題がなくて当然なもの」に対して、当社は最新の技術とアイデアを活かして、製品の研究・開発に取り組んでいます。

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会社概要（令和8年6月現在）

〈東証スタンダード（証券コード:5900）〉

・本社：〒532-0033 大阪市淀川区新高2-7-13

・代表取締役社長：藤岡 洋一

・WEBサイト：https://www.daiken.ne.jp/

・事業：建築金物・内外装建材・エクステリア金物等の製造

・創業：大正13年4月

・資本金：481,524千円