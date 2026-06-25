全国公募による定期預金引き合い（利率の見積り合わせ）の結果、利率が店頭利率の ”約３倍” に！[岡山県瀬戸内市]

瀬戸内市役所

岡山県瀬戸内市では、全国公募による定期預金の預入に係る利率の見積り合わせを行っていました。締め切り後、最高利率を提示していただいた金融機関を内定者とし、経営状況等についての審査を行い、適格であると認められたことから預入先金融機関と決定いたしました。

一般的に６か月定期預金の店頭利率は０．３５％～０．４０％程度と示されている中、幅広く参加者を募ったことにより高利率で預け入れできることになりました。

背景・目的

岡山県瀬戸内市では、従来より指定金融機関、収納代理金融機関を対象（地元枠）に定期的に引き合いを行い、定期預金への預け入れを行っていました。

昨今の金利上昇を踏まえ、地元枠とは別で支払資金に余裕がある場合に引き合い対象の金融機関を拡大し、幅広く利率の見積りを提出いただけるよう、新たに拡大枠による定期預金への預け入れを行うこととしていたものです。

詳細

【１】 預入金額 ３００，０００，０００円

【２】 預 入 日 令和８年６月２２日（月）

【３】 預入期間 ６か月

【４】 利 率 １．１５%

詳細はこちら :https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/36/159454.html岡山県瀬戸内市公式ホームページ

【本件に関する問い合わせ先】

岡山県 瀬戸内市 出納室

電 話：0869-22-1291

メールアドレス：suitou@city.setouchi.lg.jp

岡山県瀬戸内市について

瀬戸内市は岡山県南東部に位置し、岡山市に隣接する人口約3万5千人のまちです。 岡山駅からJR赤穂線で最短21分と交通アクセスに恵まれています。 南部には穏やかな瀬戸内海が広がり、美しい多島美や「日本のエーゲ海」と称される牛窓の景観が魅力です。 温暖な気候を生かした農水産業や観光業が盛んで、官民共創による地域課題の解決や新たな価値創造にも積極的に取り組んでいます。

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