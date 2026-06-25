【東京ばな奈ワールド】「羽田空港第1ターミナル 特選洋菓子館」がリニューアルオープン。誕生35周年記念“ダブル東京ばな奈”が登場！

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」は、2026年7月1日(水)に「羽田空港第1ターミナル 特選洋菓子館」をリニューアルオープンいたします。

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

1991年の誕生から35周年を迎えた『東京ばな奈』。みんなにワクワク楽しんでもらうことをモットーに、これまで数多くの商品を生み出してきました。累計販売数は20億個(※1)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドとして世界一(※2)の売上を達成するなど、世界中で愛されるお菓子へと成長を続けています。

そんな「東京ばな奈ワールド」の「羽田空港第1ターミナル 特選洋菓子館」が2026年7月1日(水)にリニューアルオープン！誕生35周年を記念して発売される『35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味』も同時発売いたします。

羽田空港第1ターミナル 特選洋菓子館(イメージ)

※1 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※2 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。

取扱商品

35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味

東京ばな奈35周年を記念して誕生した、最新作『ダブルバナナ味』。35年の歴史で初めてとなる“ダブルバナナ製法”で作り上げた、とびきりフルーティーな東京ばな奈です。外側には本物のバナナを丁寧に裏ごしして作った、なめらかな“バナナカスタードクリーム”。内側にはバナナの果肉感を残して煮詰めた、きらめく“バナナコンフィチュール”を忍ばせました。頬張ると2層がとろけ合い、まるで完熟した生バナナのような爽やかで芳醇な甘さが口いっぱいに広がります。

35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味 8個入

【価 格】

4個入 756円(本体価格700円)

8個入 1,404円(本体価格1,300円)

12個入 2,095円(本体価格1,940円)

空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」

『空とぶ東京ばな奈くまッス。』は、普段は羽田空港でしか出会えない東京ばな奈。ふかふか可愛い子ぐま顔の東京ばな奈が、はちみつバナナ味のクリームをおなかにかかえてお届けします。箱を開けると「くまッス」達が、全員行儀よくならんでごあいさつ。“たいせつにお届けしました”の合図に、右手でピッと敬礼しています。

空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」 8個入

【価 格】

4個入 756円(本体価格700円)

8個入 1,404円(本体価格1,300円)

12個入 2,095円(本体価格1,940円)

東京ばな奈「見ぃつけたっ」

東京ばな奈「見ぃつけたっ」 8個入

東京みやげの大定番！バナナカスタードクリームをたっぷり包んだ、ふんわり柔らかなスポンジケーキです。手土産に喜ばれること間違いなし！

【価 格】

4個入 691円(本体価格640円)

8個入 1,296円(本体価格1,200円)

12個入 1,944円(本体価格1,800円)

「銀座のいちごケーキ」

「銀座のいちごケーキ」 8個入

ふわふわスポンジケーキから、苺たっぷりのおいしい苺クリームとなめらかなミルククリームがとろけだします。摘みたて苺にミルクをかけてギュッとつぶした、あの「いちごミルク味」をどうぞ。

【価 格】

4個入 777円(本体価格720円)

8個入 1,458円(本体価格1,350円)

東京ばな奈ワールドの商品は他にも

東京ばな奈総選挙(※)第1位を獲得した自慢の『レーズンサンド』や、はみ出るミルキーなバナナショコラをサンドしたラングドシャ『ワンダーショコラ』、愛され続けて25年以上のロングセラー『東京ばな奈パイ』など、お土産にぴったりなラインナップで皆様をお待ちしております。

※東京ばな奈で働く販売員468人を対象に2020年に調査。

東京ばな奈のレーズンサンド東京ばな奈ワンダーショコラ東京ばな奈パイ

東京ばな奈のレーズンサンド

【価 格】4枚入 756円(本体価格700円)、8枚入 1,393円(本体価格1,290円)

東京ばな奈ワンダーショコラ

【価 格】12枚入 1,458円(本体価格1,350円)、16枚入 1,922円(本体価格1,780円)

東京ばな奈パイ「見ぃつけたっ」15枚入 オリジナルステッカー付

【価 格】1,512円(本体価格1,400円)

オリジナルステッカー

※表示の価格は参考小売価格です。

店舗情報

【店舗名】

羽田空港第1ターミナル 2F マーケットプレイス 特選洋菓子館

【リニューアルオープン日】

2026年7月1日(水)

東京ばな奈ワールドとは

イメージ

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※3)を獲得しました。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※3 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。