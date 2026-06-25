UNDONE初のスリムウォッチ「The UNDONE Slim 4.9mm」発売。わずか4.9mmの薄型ケースに、カスタム刻印を

株式会社UNDONE JAPAN

カスタマイズウォッチブランド「UNDONE」（株式会社UNDONE JAPAN 本社：東京都渋谷区）は、ブランド初のスリムウォッチ「The UNDONE Slim 4.9mm」を2026年6月22日（月）より発売いたします。

本モデルは、UNDONEとして初めて取り組んだ“薄さ”をテーマにした一本です。ケース厚わずか4.9mm。スイス製クォーツムーブメント「Ronda 1062」を搭載しながら、袖の下に静かに収まる薄さを実現しました。シルバーとブラックの2モデルを展開し、ダイヤルはシルバー、ブラック、ブルーの3色から選択可能。さらにケースバックには、イニシャルや記念日、大切な言葉などを刻印することができます。

4.9mmという薄さの意味

腕時計に求められる存在感は、必ずしも厚みや重さだけで生まれるものではありません。

「The UNDONE Slim 4.9mm」が目指したのは、装着していることを意識させない軽やかさと、日常の装いに自然に馴染む佇まいです。ケース厚はわずか4.9mm。シャツのカフの下にもすっきりと収まり、ビジネスシーンからカジュアルな装いまで、手元をさりげなく引き立てます。

UNDONEが本モデルで重視したのは、以下の3点です。

・装着時のストレスを抑える薄型設計

・袖口に美しく収まるケースバランス

・スイス製ムーブメントを搭載した信頼性

主張しすぎないこと。それでいて、確かな存在感があること。

「The UNDONE Slim 4.9mm」は、そんな新しいバランスを目指したスリムウォッチです。

2つのモデル、3つのダイヤル

本モデルは、シルバーとブラックの2モデルを展開。ダイヤルはシルバー、ブラック、ブルーの3色から選択できます。

それぞれのダイヤルにはサンレイ仕上げを採用し、光の角度によって表情が変化。ミニマルなデザインの中に、さりげない奥行きを加えています。

シルバーは日常からフォーマルまで自然に馴染むクリーンな印象に。ブラックは手元を引き締め、よりシャープで洗練された印象を演出します。

裏側に、自分だけの印を

本モデルの特徴のひとつが、ケースバックへのカスタム刻印です。

イニシャル、記念日、座標、大切な言葉。316Lステンレスのケースバックに、自分だけのメッセージを刻むことができます。表側はあくまでミニマルに。裏側には、持ち主だけが知るパーソナルなディテールを。ご自身のための一本としてはもちろん、大切な方へのギフトにも適した仕様です。

製品情報

・商品名：The UNDONE Slim 4.9mm Silver

・ケース（素材 / 径 / 厚）：316Lステンレススチール / 37 × 43mm / 4.9mm

・ムーブメント：スイス製 Ronda 1062 クォーツ

・ダイヤル：シルバー / ブラック / ブルー - 各色サンレイ仕上げ

・精度：月差 -10～+20秒

・風防：サファイアクリスタル

・防水性能：30m / 3ATM ストラップ：316L

・ステンレス インテグレーテッドブレスレット

・保証：1年

・価格：\49,500（税込）

・商品名：The UNDONE Slim 4.9mm Black

・ケース（素材 / 径 / 厚）：316Lステンレススチール / 37 × 43mm / 4.9mm

・ムーブメント：スイス製 Ronda 1062 クォーツ

・ダイヤル：グレー / ブラック / ブルー - 各色サンレイ仕上げ

・精度：月差 -10～+20秒

・風防：サファイアクリスタル

・防水性能：30m / 3ATM ストラップ：316L

・ステンレス インテグレーテッドブレスレット ・保証：1年

・価格：\49,500（税込）

コレクション一覧はこちら :https://undone.co.jp/pages/undone-slim-watch

UNDONEは、2014年に香港で誕生したカスタマイズウォッチブランドです。

ブランド名「UNDONE」は「未完成」を意味しますが、そこには「人はいつからでも自分らしい時間を選び直すことができる」という意思が込められています。

世界中にファンを持ち、2018年には日本法人（株式会社UNDONE JAPAN）を設立。ブランド10周年となる2024年には、本社機能を完全に日本へ移転し、東京を拠点にグローバル展開をさらに加速させています。

私たちは、時計を単なる「時を知る道具」ではなく、「生き方を映し出す証」と捉えています。カスタマイズを通じて、文字盤・針・ケース・ベルト・刻印に至るまで一人ひとりの個性を表現できるよう設計しており、それぞれの選択はユーザー自身のストーリーを形づくるものです。

UNDONEは「時計は個性を映すものであるべき」という信念のもと、時計業界の既成概念を超え、身に着ける物語という新しい価値を世界に提案してまいります。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社 UNDONE JAPAN カスタマーサポート

メールアドレス：support@undone.co.jp

＜ UNDONE JAPAN 公式サイト ＞

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