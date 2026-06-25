7/23 (木)　ベトナム進出・ブランディングを考える「第2回 ベトナムクリエイティブセミナー＆交流会」を東京・月島にて開催

株式会社ニード

クリエイティブディレクションを軸にベトナムでの事業展開を支援する株式会社ニード（nide Inc.、所在地：東京都中央区、代表取締役：飯島理）は、7月23日（木）、中央区佃にて「第2回ベトナムクリエイティブセミナー＆交流会 in 月島」を開催いたします。今回のテーマは、「中小企業のためのはじめてのベトナム進出 ── 何から考えるか、何から始めるか」です。

2026年2月に実施した第1回が好評を博したことを受け、引き続きベトナム市場への参入やブランド構築を検討する企業・クリエイター・関係者に向けて、現地の実践的な知見を共有する場を設けます。

開催背景

本イベントは、ベトナム・ホーチミン市を拠点に活動する vina nide Co.,Ltd（ヴィナ ニード） がこれまで手がけてきた現地支援事例をもとに、デザイン会社ならではの視点から「ベトナム市場の現在」を共有することを目的としています。

近年、ベトナムは成長市場として国内外から注目を集めており、進出・事業展開・ブランド構築に関する関心が高まっています。

一方で、

・市場理解の難しさ

・文化・消費者感覚の違い

・ローカルコミュニケーションの課題

といった実務的な壁に直面するケースも少なくありません。

本イベントでは、デザイン視点からベトナム市場への実践的なアプローチを共有します。ローカルブランディングの課題や文化的差異の乗り越え方、現地パートナーとの協業事例など、現場から得られたリアルな知見をお届けします。また、参加者同士の交流を通じて、より実践的な情報交換の場を創出します。

2026年2月に初開催した「ベトナムクリエイティブセミナー＆交流会」では、ベトナム進出を検討する企業担当者・デザイナー・ブランド関係者が参加し、現地の市場環境や文化的コミュニケーションの課題についての議論が活発に行われました。参加者から「継続的な情報交換の場がほしい」との声が多数寄せられたことから、第2回の開催が決定しました。

イベント概要

「ベトナム進出は、大企業のもの」──そう思っていませんか？

ホーチミンを拠点とするクリエイティブ・ハブ「vina nide」を運営するニードが、中小企業・地域企業に向けたベトナム進出セミナーを開催します。

今回のテーマは 「はじめてのベトナム進出」。

法人設立の手続きや資金計画の話ではなく、

「そもそも進出を考えていいのか？」「自分たちの規模でも現地で戦えるのか？」

──そんな一番最初の問いに正直に向き合うセミナーです。

地方の酒蔵、食品メーカー、ローカルブランド。大手コンサルや大規模な投資が前提ではなく、小さくテストしながら現地での手応えを確かめていく進出のかたちがあります。

ニードは現地でのブランディング・マーケティング支援を強みとし、法務・会計・不動産など各分野の専門パートナー3社（Dragon Service & Investment / BROWN FISH / EACH VIET NAM）と連携した一気通貫の支援体制を持っています。

このセミナーでは、進出を「決断する前」に知っておくべきことを、事例を交えながらお伝えします。

イベント名：第2回ベトナムクリエイティブセミナー＆交流会

日時：2026年7月23日（木） 19:00～21:30（18:30開場）

会場：喫茶と居酒 anata

所在地：東京都中央区佃1-9-13 エンゼルトワイス1F

定員：20名程度（先着順）

参加費：2,000円（税込）1ドリンク ＆ 軽食付き

内容：

第1部：セミナー「はじめてのベトナム進出 ── 何から考えるか」

第2部：セミナー「現場の実体験から語る、ベトナム市場のリアル」

自由交流会

お申し込み方法：

Peatixの「チケットを申し込む」または以下のGoogle Formよりお申し込みください。

Peatix イベントページ

https://vietnam-seminar-2607.peatix.com

Google Formからの申込みはこちら

https://forms.gle/aLma5WvQcuaRWCrJ6

イベント内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26467/table/17_1_8ed175bf65acf5d7f4a8a3754b59e641.jpg?v=202606251052 ]セミナー登壇者

飯島 理（いいじま おさむ）

株式会社ニード 代表取締役

東京・月島を拠点とするクリエイティブ会社を経営しながら、ホーチミンにvina nideを設立。日本のブランドが現地で「選ばれる」ための支援を行う。

横尾 隼東（よこお はやと）

BROWN FISH CO., LTD 代表

世界10カ国での実務経験を元にベトナムで起業。進出企業に対し、ただのアドバイスに留まらない現場の「駐在代行」として伴走支援を行う。

こんな方におすすめ

主催企業のご紹介

- 海外進出に興味はあるが「うちみたいな規模では難しい」と思っている経営者・事業責任者- 地方の食品・飲料・工芸品など、日本品質を海外に届けたいブランドオーナー- ベトナム市場が気になっているが、何から調べればいいか分からない方- 大掛かりな進出ではなく、まずは小さくテストしてみたいと考えている方- ベトナムに関心のある経営者・担当者と繋がりたい方

今年2026年に創業20周年の節目を迎える株式会社ニードは、Web・グラフィック・ブランディング領域を中心に、企業・ブランド・都市に関わるクリエイティブおよびプロジェクト支援を行うデザイン会社です。

ベトナム拠点 vina nide では、現地市場におけるブランド戦略・空間設計・コミュニケーション設計などを手がけています。

会社名：株式会社ニード（nide Inc.）

代表取締役：飯島 理

設立：2006年12月18日

所在地： 〒104-0051 東京都中央区佃1丁目9－11

事業内容：クリエイティブディレクション、アートディレクション、グラフィックデザイン、空間デザイン、スクリーンデザイン、マーケティングプランニング、映像制作、システム開発など

コーポレートサイト：https://nide.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/nideinc

X：https://x.com/nideinc_tokyo

note：https://note.com/nideinc

本件に関するお問い合わせ先

本件に関するご質問や取材依頼につきましては、こちらよりご連絡ください。

株式会社ニード

担当：山岸

電話番号：03-6910-1503

お問い合わせフォーム：https://nide.jp/contact/