LG CNS、エージェント型AIを搭載した最新のERPテストソリューションでグローバル展開を拡大

・PerfecTwin ERP Editionは、エージェント型AIを活用し、ERPテストの効率を大幅に向上させます

- ERPのテストシナリオを、数日ではなく数時間で作成します

- このAIは、テストの実行を自動化し、問題を診断し、解決策を提案します

・LG CNSはグローバル展開を加速させ、SAP Sapphire 2026およびJapan IT Weekでの展示を通じて、多数の企業とのPoC（概念実証）やパートナーシップに関する協議を推進しています。

韓国ソウル、2026年6月25日 /PRNewswire/ -- 韓国を代表するAIトランスフォーメーション（AX）企業であるLG CNSは、エージェント型AIを搭載した最新のERPテストプラットフォーム「PerfecTwin ERP Edition」を発表し、グローバル市場への進出を加速させています。



LG CNS、米国オーランドで開催された「SAP Sapphire 2026」でエージェンティックAIベースの『PerfectWin ERP Edition』を発表



PerfecTwin ERP Editionは、SAP ERPシステム向けに特別に設計されており、実際の取引データを用いてERPのテストを自動化します。SAPの最新ERPプラットフォームであるSAP S/4HANAへのアップグレード時、あるいは新しいERPシステムの稼働開始前に、潜在的な不具合やエラーを事前に検出し、システムの安定性と業務効率を確保します。

最新のソリューションでは、エージェント型AIを統合し、テストシナリオの自動生成や検出されたエラーの根本原因分析、および結果レポートの自動作成を実現しています。

ERPシステムは、財務、製造、調達、物流、人事といった企業の重要な機能を統合・管理するため、検証が必要な業務プロセスやシナリオの範囲は広範にわたります。その結果、ビジネスユーザーは通常、テスト項目やシナリオの手動設計に何日も費やすことになってしまいます。

PerfecTwin ERP Editionは、エージェント型AIを活用し、業務プロセスや実際の取引データを機能別に分析します。テストシナリオを自動的に作成し、シナリオ設計にかかる時間をわずか数時間に短縮します。どのビジネスプロセスをテストすべきか、あるいはどのテストケースが最も適切かを人間が指示しなくても、AIが自律的に最適なテストシナリオを決定し、生成します。これにより、組織はERPのテスト時間を大幅に短縮できるだけでなく、手動テストでは見落としがちなケースも含め、幅広いシナリオを検証することが可能になります。

また、エージェント型AIはテスト実行プロセスも自動化します。AIが積極的に異常を検知し、その原因を分析したうえで、さらなる対応が必要な問題に対して解決策を提案します。これにより、テストの専門知識が限られているユーザーでもERPシステムを容易に検証できるほか、ERP移行プロジェクトの安定性と整合性を高めることができます。さらに、エージェント型AIはテストレポートやその他の成果物を自動的に生成し、テスト結果のより体系的な管理を可能にします。

LG CNSは、「PerfecTwin ERP Edition」を自律型テストプラットフォームとして構築することで、その機能をさらに強化する計画です。この目的のため、同社は今年の年末までに、複数のAIエージェントが自律的に連携できるエージェントオーケストレーションフレームワークの開発を目指しています。このフレームワークは、テストシナリオの作成から実行、分析、エラー修正、検証に至るまでのテストライフサイクル全体を自律的に処理することが期待されています。

LG CNSは、主要な業界イベントで「PerfecTwin ERP Edition」を積極的に紹介し、グローバル展開を加速させています。同社は先日、米国オーランドで開催された「SAP Sapphire 2026」の専用ブースにて、エージェント型AIを搭載した「PerfecTwin ERP Edition」を展示し、来場者や業界関係者から大きな関心を集めました。LG CNSは、2024年から3年連続でSAP Sapphireに参加している唯一の韓国企業であり、SAPとのパートナーシップを強化しています。

同社はまた、日本での事業拡大を加速させています。4月、LG CNSはJapan IT Weekに出展しました。日本最大級のIT見本市への参加は今年で3年連続となりました。また、Hitachi GroupのITサービス部門であるHitachi Solutions Create (HSC)とPerfecTwinの販売代理店契約を締結し、市場での存在感をさらに強固なものとしました。

「エージェント型AI機能を搭載したPerfecTwin ERP Editionを活用し、SAPクラウドERP移行プロジェクトに対する高まる需要に積極的に応え、グローバル事業をさらに拡大していく計画です」と、LG CNSのエンタープライズソリューション部門のシニアバイスプレジデントである、Hanshin Nae氏は述べています。「今後も、独自のAXサービスを通じて、世界中のクライアントがエージェント型AIを活用したインテリジェントな職場環境を迅速に導入できるよう支援してまいります。」

LG CNSについて

LG CNSは、AI、ロボティクス、クラウドコンピューティング、データセンター、スマートファクトリーやスマート物流を含むスマートエンジニアリング、デジタルマーケティングなど、さまざまな先端技術分野を切り拓く韓国有数のAX（AI Transformation）企業です。また、金融、製造、公共分野をはじめとする多様な業界において、革新的なシステムインテグレーション（SI）およびシステムマネジメント（SM）の提供を通じ、市場をリードしています。詳細については、https://www.lgcns.com、をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com