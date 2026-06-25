子ども見守りGPS「BoT（ボット）」シリーズ　GMO顧客満足度総合ランキングでNo.1を獲得

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ビーサイズ株式会社


■獲得項目


「BoT」シリーズ（GPS BoT、BoTトーク）


・顧客満足度総合ランキング 1位
・初期設定のしやすさ 1位


・アプリの使いやすさ 1位
・端末の使いやすさ 1位
・コストパフォーマンス 1位



■調査概要


・調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社


・調査期間：2026年2月20日～2026年3月18日
・調査対象者：3,978名　性別：指定なし　年齢：20～69歳　地域：全国　
　　　　　　　条件：現在、3歳～中学生の子どもに「子ども見守りGPS」を利用している保護者


・ランキング基準：ランクイン企業の最低回答者数は100人以上


・調査対象：子ども見守りGPSサービスを提供する15企業


・定義：以下のすべての条件を満たすサービス


　　　　1）子ども向け専用のGPS端末機を販売している


　　　　2）子ども向け専用のGPS端末機とスマートフォンアプリを通じて、見守りサービスを提供し


　　　　　 ている
3）申し込みを特定の地域、学校に限定していない


・調査手法：調査対象については、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある利用者のみとしています。インターネット調査では利便性、品質、価格、カスタマーサポートなど、さまざまな要素をもとに満足度を測定し、各評価項目ごとにスコアを算出しています。その調査から得られたデータを集計・分析したうえで、独自の基準に基づくランキングを作成し、公表しています。
・データ：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/child-gps_2026/



■調査結果概要


GMOリサーチ&AI株式会社が2026年2月20日～3月18日に実施した子ども見守りGPSに関する調査（対象：3歳～中学生の子どもに「子ども見守りGPS」を利用している全国の保護者3,978名）において、ビーサイズが提供する「BoT」シリーズが2026年 GMO顧客満足度ランキング 子ども見守りGPSでNo.1を獲得しました。あわせて、「初期設定のしやすさ」「アプリの使いやすさ」「端末の使いやすさ」「コストパフォーマンス」の各項目でもNo.1となりました。



■BoTトークとは




2026年 GMO顧客満足度ランキング 子ども見守りGPS 第1位

子ども見守りGPSの「BoTトーク」は、AIが移動履歴や音声メッセージから家族の行動習慣ややりとりを学習し、各ご家庭それぞれにパーソナライズされた見守りを実現する、日本唯一のAIみまもりロボットです。手のひらサイズのデバイスを持ち歩くだけで、位置情報を保護者にお知らせする見守り機能に加え、BoTトークと保護者のスマートフォン間で音声メッセージの送受信を無制限に行うことができるので、トラブルの際のSOSはもちろん、日常の連絡も家族間で取り合えるコミュニケーションツールとしても活躍します。



また、音声認識・音声合成が可能な「音声AI」機能が搭載されているため、子どもの声（トーク）を音声AIが書き起こし、保護者が入力したテキストを音声AIが代読することが可能。電車内や静かなオフィスなど、音声を再生・録音しづらい環境でも親子でトークを送りあうことが可能です。



本体価格4,800円、「GPSプラン（月額480円）」または音声送付機能がついた「GPS＆トークプラン（月額680円）」（いずれも税別）でご利用いただけ、プランはアプリ内でいつでも簡単に切り替えできます。



■BoTトークの仕様


重量・寸法　 　幅50mm 高50mm 厚み21mm・重さ58ｇ


色　　　　　　 マットホワイト


充電頻度　　　 【GPS プラン】


　　　　　　　　バッテリー優先モード（最短3分間隔） 1度の充電で、2週間～1ヶ月強


　　　　　　　　頻度優先モード（最短1.5分間隔） 1度の充電で、1週間～3週間強


　　　　　　　　【GPS＆トーク プラン】


　　　　　　　　バッテリー優先モード（最短3分間隔） 1度の充電で、1週間～2週間強


　　　　　　　　頻度優先モード（最短1.5分間隔） 1度の充電で、1週間強


充電時間　　　　3時間～4時間


通信方式　　　　LTE-M


通信可能エリア　ドコモLTEエリア


位置特定　　　　GPS、みちびき（QZSS）、BeiDou、Galileo、SBAS


　　　　　　　　アシストGPS（A-GPS）


　　　　　　　　クラウド測位（WiFi・携帯基地局の電波によって測位）


　　　　　　　　モーションAI（加速度、ジャイロ）


防水機能　　　　生活防水・防塵（※IP55）耐衝撃


製造国　　　　　日本


URL　　　　　　https://www.bsize.com/bot/talk




■ ビーサイズ株式会社について


ビーサイズ株式会社は、デザインとテクノロジーの力で社会への革新的な貢献を目指すハードウェア企業です。2011年に創業し、世界で最も自然光に近いLEDデスクライトなどを開発。国内外のデザイン賞を受賞し、「ひとりメーカー」として注目を集めました。2017年には、AIみまもりロボット「BoT」シリーズの第一弾として「GPS BoT」を発売。以降も継続的なアップデートとモデル拡張を重ね、現在までに多くのご家庭に利用されています。BoTシリーズは、2023年度「グッドデザイン・ベスト100」をはじめ、世界三大デザイン賞「Red Dot Design Award 2024」、第19回キッズデザイン賞「経済産業大臣賞」、VERYママサポート大賞 2025「優秀賞」など、国内外から高い評価を受けています。



■受賞コメント




BoTシリーズは、代表・八木啓太に子どもが生まれたことをきっかけに、「本当に我が子を託せる見守りAIを」という思いから開発されたAI見守りサービスです。



子ども用見守りGPS市場のパイオニアとして、長年にわたり研究開発を重ねてきたBoTシリーズが、このたび「2026年 子ども見守りGPSおすすめランキング」において、顧客満足度ランキング第1位に選出いただいたことを、大変光栄に存じます。今回頂戴した評価に際しましては、日頃よりBoTシリーズをご利用いただいている皆さまに、改めて深く御礼申し上げます。



これからも多くのご家庭に寄り添いながら、安心して子育てができる環境を支えるべく、BoTシリーズはさらなるサービスの改善と進化に努めてまいります。今後ともご支援、ご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。



ビーサイズ株式会社



■ 会社概要


社名　　　　 Bsize（ビーサイズ株式会社）
代表取締役 　 八木 啓太


事業 　　　　 電気通信事業・家電製品の企画／設計／製造／販売


所在地 　　　 〒222-0033横浜市港北区新横浜3-2-3EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA 14階


設立 　　　　 2011年9月


資本金 　　　 500万円


URL 　　　　 https://www.bsize.com/