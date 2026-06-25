＜YAMATO Lab.＞伊勢丹新宿店ポップアップイベントを開催！ / 2026年7月1日（水）～7月7日（火）

株式会社やまと

きもの専門店やまとによるプロジェクト「YAMATO Lab.（やまとラボ）」は、2026年7月1日（水）～7月7日（火）の7日間、伊勢丹新宿店 メンズ館1階 ザ・ステージにてポップアップイベントを開催いたします。昨年に続く2回目の開催です。

「YAMATO Lab.」は、大正 6 年創業のきもの専門店「やまと」が挑戦をしていくためのプロジェクト。クリエイティブディレクターに「keisuke kanda」の神田恵介氏を迎え、2023年秋に始動しました。これまでに、全国の温泉地や宿泊施設で使われた“ゆかた”を使い繋げる「宿つなぎ」や、日本発祥のスーベニアジャケット“スカジャン”とキモノを融合させた「スカジャンキモノ」などを発表し、日本文化の魅力と可能性を独自の視点で探究・発信しています。

本イベントでは、YAMATO Lab.の活動を紹介し、これまでに発表したアイテムの展示販売を行うとともに、「黒」にフォーカスしたコレクションをご紹介します。格式高く、魔よけの意味も持つ「黒紋付」を基調に、表情豊かな「黒」のアイテムを揃えました。

“スカジャン”とキモノを融合させた「スカジャンキモノ」シリーズより、さまざまな「黒」のヴィンテージキモノをリメイクしたボーリングシャツや羽織などを展開。和装の粋を日常で纏う、夏の黒をご提案します。同シリーズからは、老舗スカジャンブランド「TAILOR TOYO」とのコラボ第二弾も、伊勢丹新宿店限定で先行予約販売いたします。

また、全国の温泉地から譲り受けた“ゆかた”を新たな形で使い繋げるプロジェクト「宿つなぎ」から、盛夏におすすめの定番シャツやパンツに加え、「キャップ」が新登場いたします。

会期中には、希少な横振り刺繍ミシンの展示および実演を実施いたします。図案をなぞりながら、職人の手で生地に直接柄を描いていく様子を間近でご覧いただける貴重な機会です。また、税込3万円以上ご購入いただいた方へ、イベント開催を記念したオリジナルうちわをプレゼントいたします。

創業109年の歴史に裏打ちされ、挑戦を続ける「YAMATO Lab.」の活動を、この機会にぜひご覧ください。

Event Information イベント情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15937/table/298_1_9a3c729c7b5bfb70f589192d25e16111.jpg?v=202606251052 ]

◎横振り刺繍ミシンの展示・実演

7月4日（土）15:00～16:00 ／ 18:00～19:00

図案をなぞりながら、職人の手で生地に直接柄を描いていく「横振り刺繍」。希少な技術による実演を、間近でご覧いただけます。

◎イベント限定ノベルティ

税込3万円以上ご購入の方へ、イベント限定のオリジナルうちわ（先着50個）をプレゼントいたします。

イベント限定ノベルティ：オリジナルうちわ

Event Item Lineup 商品ラインナップ

【 SUKAJAN KIMONO 】TAILOR TOYO × YAMATO Lab. 第二弾

価格：121,000 円（税込）／ 会場限定 先行予約販売

戦後まもない頃から半世紀以上スーベニアジャケットを作り続けてきた TAILOR TOYO と、YAMATO Lab. によるコラボレーション第二弾。TAILOR TOYO 所蔵のヴィンテージスカジャンから厳選し、2 着のA面（主役となる面）を1着に落とし込んだ「両A面」仕様です。表面はマットなダークネイビーの別珍生地に、岩場に鎮座する虎を光沢あるレーヨン糸で大胆に描写。リバーシブル面には桜の合間を飛翔する鷲をあしらいました。

スカジャンの象徴であるリバーシブル仕様や刺繍のディテールを活かしながら、和装の「袖」や「衿」を融合させた、YAMATO Lab. オリジナルパターンの新しい「キモノ」の形です。

【 SUKAJAN KIMONO 】VINTAGE KIMONO REMAKE

価格：49,500 ～ 330,000 円（税込）／ 数量限定・すべて 1 点もの

子どもの健やかな成長を願い、端切れを縫い繋げる「百徳着物」に着想を得た特別なシリーズ。ヴィンテージキモノをパッチワークのように接ぎ合わせたジャケットや、絞り染めなど希少な技法の着物から仕立てた羽織に、オリジナル刺繍を施しました。

今回は「黒」のヴィンテージキモノをリメイクしたボーリングシャツや羽織などを展開します。長寿の象徴とされる「鶴」、飛躍・繁栄・福を集める「兎」、厄払いの意味を持つ「虎」など、スカジャンらしいモチーフを、職人の手で生地に直接柄を描く「横振り刺繍」や、太い金糸を駒に巻いて縫い付ける「金駒刺繍」で仕立てたスペシャルラインもご用意しています。

宿つなぎ

シャツ／パンツ 3 種／ドレス／ツナギ：35,200 ～ 66,000 円（税込）

キャップ（新登場）：9,350 円（税込）

風呂敷・あずまバック・巾着：8,800 ～ 14,300 円（税込）

全国の温泉地や宿泊施設から “役目を終えたゆかた” を譲り受け、新たな形で使い繋げるプロジェクト。製品ごとに柄の出方が異なり、自分だけの一着としてお召しいただけます。

背には、子どもの健康を祈る厄除けの意味を持つ「背守り」の糸印を、つくり手が一点一点縫い止めています。本イベントでは、盛夏におすすめの定番シャツ・パンツに加え、新作「キャップ」も登場します。

about YAMATO Lab.

YAMATO Lab. は、大正 6 年創業のきもの専門店「やまと」が挑戦をしていくためのプロジェクト。「keisuke kanda」デザイナー 神田恵介氏をクリエイティブディレクターとして迎え、2023 年秋より始動。受け継がれてきた歴史や物語を大切にしながら日本文化を探究し、新たな視点による可能性を生み出す場所。共に歩んできた「さんち」の職人たちの技術と向き合いながら、日本のおもしろいものを独自の目線で改めて蒐集、記録、発信することによって、装束や文化の「魅力」と「新たな可能性」を届けることを目指しています。

2026年より、神楽坂のアトリエギャラリー「YAMATO Lab. TOKYO」にて企画展の開催を開始しました。

SHOP & GALLERY YAMATO Lab. TOKYO

住所：〒162-0817 東京都新宿区赤城元町3-2 ／ 東京メトロ東西線 神楽坂駅１番出口 徒歩３分

https://www.kimono-yamato.co.jp/yamatolab/

Instagram：@yamato.lab(https://www.instagram.com/yamato.lab/)