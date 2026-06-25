【健診システムのテクノア】国際モダンホスピタルショウ2026 に出展します

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、2026年7月8日（水）から10日（金） に 東京ビッグサイト 西展示棟 で開催される「国際モダンホスピタルショウ2026」に出展いたします。



同展は、病院をはじめ、保健・医療・福祉分野における質の向上、充実に役立つ機器、製品、システム、サービスなどを幅広く展示し、最新情報の発信および情報交流の場を提供することにより、健康福祉社会の発展に寄与することを目的とした展示会です。

「共創が拓く 健康・医療・福祉の未来 ～人とテクノロジーが築く安心社会～」をテーマに開催されます。



テクノアブースでは、医療機関様の健診業務の「 IT化」と「業務効率化」を実現する総合健診支援システム(https://www.id-heart.com/)『iD-Heart（アイディハート）』(https://www.id-heart.com/)をご案内いたします。



システム導入だけでなく、健診業務に関する情報収集や受け入れ検討中のクリニック様、小規模病院様は、ぜひお立ち寄りください。

事前来場登録をする :https://www.noma-hs.com/users/login

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/302_1_5a4cfed801fe90d9f5ee0e67b1f88111.jpg?v=202606251052 ]



【オンライン展 開催中】

開催期間：2026/6/1（月）～7/31（金）

公開場所：国際モダンホスピタルショウ2026 ホームページ内



■国際モダンホスピタルショウ2026（閲覧には来場者登録が必要です）

https://www.noma-hs.com/



テクノア 総合健診支援システム『iD-Heart』紹介ページ

https://www.noma-hs.com/module/booth/438028/418037

総合健診支援システム『iD-Heart』

総合健診支援システム『iD-Heart（アイディハート）』は、施設内健診を中心に行うクリニック様・病院様での健診業務に特化した、クラウド対応型の「パッケージソフトウェアの健診システム」です。



2001年の発売以来、全国900施設超に導入されています。特定の電子カルテに依存せず、多様な院内システムやPACSとも連携が可能な、初めてでも使いやすい健診システムで、結果報告書（個人票）や請求管理、電子カルテ連携までをスムーズに一本化します。

アナログ作業の多い健診業務のデジタル化を通じて、業務効率、受診者満足度の向上を図ります。

製品ホームページ ： https://www.id-heart.com/

株式会社テクノア

中小製造業様を中心に、医療機関様、カスタムECサイト様に各種パッケージシステムを提供するIT企業。

IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現を支援しています。



企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする