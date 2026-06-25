20年間、水と向き合い続けた技術と万博での実証を経て　サイエンス、約2年３カ月ぶりの新シャワーヘッド『ミラブルEx』を7月25日に発売

株式会社サイエンス

ファインバブル技術で社会課題の解決を目指す次世代インフラ企業、株式会社サイエンス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：水上康洋、以下当社）は、2026年7月25日（土）より、新シャワーヘッド『ミラブルEx』を発売いたします。当社が20年にわたり磨き続けてきたミラブルテクノロジーの集大成です。昨年の万博にて1,227名が体験し、満足度98.3%※1を記録した「ミライ人間洗濯機」で示した未来の入浴技術を、毎日のシャワーで体験いただける製品として誕生しました。本製品は国内工場での徹底した品質管理のもと、1台1台を丁寧に仕上げてお届けします。

※1：N=847 期間：2025年4月13日～10月13日万博会場でのミライ人間洗濯機入浴体験者へのアンケート結果（当社調べ）

開発背景

見た目の美しさやブランドへの満足ではなく、家族の肌、子どもの肌、年齢を重ねた肌、敏感な肌、そうした「大切な誰か」のために、確かな洗浄力と優しい肌あたりを届けたいという想いから、『ミラブルEx』の開発に至りました。また「ミライ人間洗濯機」は、社会実装版の第一弾として、介護現場の課題を解決すべく「ミラブル アシストバス」の販売を開始しました。当社のファインバブル技術は、家庭のシャワーにとどまらず、介護・医療・環境・宇宙開発といった多様な領域へと広がりを見せています。『ミラブルEx』は、そうした技術の進化と社会への還元という歩みの中で生まれた、家庭向け製品の最新作です。

『ミラブルEx』商品紹介

3つの吐水モードをさらに進化させ、肌つやモード、頭皮モード、歯間モードなど、それぞれのケアシーンに寄り添う浴び心地と洗浄体験を実現しました。目に見えない微細な泡を扱う技術だからこそ、本製品は設計・製造・検品に至るまで、日本国内での生産にこだわっています。

シーンによって使い分ける3つの水流

１. 肌つやモード

ミラブルの代名詞であるトルネードミスト。1つの吐水口から、水を毎秒約2000回転以上の高速うず流を発生させ、外気を取り込みながらウルトラファインバブルを生成。これにより、ウルトラファインバブルを安定して生成させ、やさしい肌あたりでも確かな洗浄力を発揮。従来の吐水構造を見直し、さらに肌に対して潤いと洗浄力が磨かれ、より暖かく感じやすく、さらに心地よい肌へと導きます。

２. 頭皮モード

2本の水流を吐出後に衝突させ、ねじれ流でウルトラファインバブルを生成しながら吐水します。衝突する位置をさらに改良し、従来品より性能を高めました。ねじれ流が髪の毛をかき分けて、頭皮や毛穴までムラなく洗浄します。

３. 歯間モード

ストロー状にまっすぐ伸びる3本の水流が、中心の空洞部の空気を取り込みながらウルトラファインバブルを生成。水流に薄膜の部分ができるため、歯間など隙間洗浄に最適です。さらに滑らかになった水流で、優しく確かな洗浄が可能になりました。

「Ex」に込めた想い

20年にわたり蓄積したミラブルテクノロジーの集大成として生まれた『ミラブルEx』という製品名には、進化の系譜と次なる体験への想いが込められています。

進化した3つの特徴

１.毎日手に取りやすい、大幅な軽量化

本体内部の設計を見直すことで大幅な軽量化に成功し、約265gと小さなお子様からシニアの方まで、毎日のバスタイムでより扱いやすい仕様へと進化しました。

２.なめらかで優しい水流へ

全3水流の吐水機構を一から見直し、ウルトラファインバブルをより多く生成できる新設計へとバージョンアップしたことで、なめらかな肌あたりでありながら確かな洗浄力を追求しました。

３.バスルームに調和する洗練されたデザインと操作性の向上

現代の多様なシャワールームやバスインテリアに美しく馴染む、洗練されたフォルム、カラーへと生まれ変わりました。また、シャワー中に手が自然に届く位置へ止水ボタンを移動させ、片手での操作性も向上しています。

信頼性の裏付け FBIA「クラス7ab」認証取得

ミラブルシリーズは、一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）が管理するシャワーヘッド測定規格に基づくファインバブル製品認証において「クラス7ab」を取得しています。これは0.01～1μmの気泡が1mLあたり1,000万～1億個発生していることを示す指標であり、国際標準（ISO）規格に準拠した第三者機関による品質の証です。

※「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の登録商標です。

商品概要

名称 ：ミラブルEx

本体寸法 ：208mm×135mm×φ72

個装箱サイズ：W250mm × D180mm × H90mm

本体重量 ：約265g

水流 ：3タイプ(肌つやモード・頭皮モード・歯間モード)

ミスト吐水穴：16穴

開発担当者コメント：株式会社サイエンス 代表取締役副社長 平江 真輝

これまでのミラブルも多くのお客様の肌に寄り添ってきましたが、身近で肌トラブルに悩む方を見るたびに、さらにデリケートな肌にも優しい浴び心地と洗浄力を究めたいとずっと考え続けてきました。ミラブルは、家族や子ども、年齢を重ねた親など「大切なだれかのもの」だと思っています。そうした大切な人を想う気持ちに、嘘偽りのないクオリティで応えるため、私たちは国内生産にもこだわり、1台1台に責任を持って仕上げました。ミラブルテクノロジーは、介護施設や医療現場でも活用が広がっています。社会実装をさらに広げ、環境・宇宙開発といった領域への展開も進めながら、次世代インフラ企業を目指しています。『ミラブルEx』は、その歩みの中で生まれた家庭向けの最新到達点であり、私たちが20年かけて辿り着いた、現時点での答えです。

皮膚科専門家コメント：野村皮膚科医院 院長 野村 有子 先生

【プロフィール】野村 有子（のむら ゆうこ）／

野村皮膚科医院 院長・医学博士・皮膚科専門医

慶應義塾大学医学部卒業後、同大皮膚科教室で水疱症・膠原病など免疫疾患の研究に従事。その後、神奈川県警友会けいゆう病院皮膚科等にて多様な皮膚疾患の診断・治療を担当。1998年、横浜市にて野村皮膚科医院を開業。一人ひとりの患者に寄り添うきめ細やかな診療を続ける。所属：日本皮膚科学会・日本皮膚アレルギー学会・日本研究皮膚科学会・日本毛髪美容学会（理事）ほか

美しく健やかな肌の潤いを支えている根源は「水」です。しかし、毎日の入浴で浴びるシャワーの水質や浴び方によっては、肌のバリア機能を損ね、乾燥や肌荒れの原因になることがあります。高い洗浄力を持ちながら肌にやさしいシャワーの技術は長年の課題でした。サイエンスさんのファインバブル技術は、水と空気の力だけで水の質が変わり、微細な泡によって毛穴の汚れや乱れた角層にやさしくアプローチします。実際に私自身も使用し、髪や肌のなめらかさを感じました。ファインバブルが肌をやさしく包み込むことで、毎日のシャワーが「スキンケアの第一歩」へと変わる可能性が期待できます。年齢を問わず、肌が乾燥してかゆみがある方、頭皮のフケやべたつきが気になる方、その他さまざまな肌トラブルでお悩みの方々、そして健康を意識されているご家族皆様でお試しいただきたい選択肢の一つとなります。

サイエンス会社概要

会社名 ：株式会社サイエンス

所在地 ：〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー北館5F

代表取締役社長 ：水上 康洋

法人設立 ：2007年8月

事業内容 ：ファインバブル製品の開発・製造・販売及びメンテナンス

WEBサイト ：https://i-feel-science.com/(https://i-feel-science.com/)