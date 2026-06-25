『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』×SWANS アスラン・ザラ モデルの新作サングラスが登場！眼鏡アクリルスタンドプレゼントキャンぺーンも実施

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STR ICT-G」にて、2026年7月4日（土)より、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』と、スポーツアイウェアブランド「SWANS（スワンズ）」とのコラボによる新作サングラスをSTRICT-G各店舗にて販売いたします。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )では、2026 年6月25日(木)13時より、予約販売を開始いたします。

■STRICT-G SWANS サングラス アスラン・ザラモデル

「SWANS」は創業110年を超える“Made in JAPAN”のレンズメーカー山本光学がその技術をスポーツシーンに応用すべく1972年に世に送り出したブランドです。

トップアスリートでだけではなく、様々なユーザーの安全で快適な視野を護るバリエーション豊かなラインナップで展開。機能性だけでなく細部へのこだわりとデザインが高く評価されています。

本商品は作品の世界観を演出すべく、スポーツモデルSTRIX D.A.（ストリックス・ディーエー）をベースに、作中と同様のパープルカラーのフレーム、スモークカラーのレンズを採用。さらにフレームには『ATHRUN ZALA』を刻印。オリジナルのロゴ入りセミハードケースも付属いたします。

ベースとなるSTRIX D.A.は自転車・ゴルフなど長時間のアクティビティでストレスなく使えることを追求し、トップアスリートも愛用するモデルです。適度なホールド力で頭部を包むフレキシブルなテンプルと調整可能なノーズパッドを搭載し、スポーツアイウェアとして高い機能性・快適性を有しています。

・価格 ：22,000円(税込)

・フレームカラー：パープル

レンズカラー ：ストレートスモーク（裏面マルチ※）

※映り込みを抑えてすっきりとした視界を確保する反射防止コート。

・商品サイズ ：高さ50mm / 横幅152mm

・商品素材 ：フレーム : ナイロン/レンズ : ポリカーボネート

※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、

フレーム：プラスチック、レンズ：プラスチックと表示しています。

・購入URL ：https://p-bandai.jp/item/item-1000253033/

【ご購入者様特典】

STRICT-G SWANS サングラス アスラン・ザラモデルをご購入いただいた方全員に、オリジナル描き下ろしイラストを使用した『アスラン・ザラ』の眼鏡アクリルスタンドをプレゼント致します。（1本のご購入に付き、1点差し上げます。）

※本キャンペーンは、「プレミアムバンダイ」及び、STRICT-G店舗でのご購入が対象となります。

素材/アクリル

サイズ：本体W106×H177mm

台座W90×H40mm

対象年齢/15才以上

＜予約開始：2026年6月25日(木)＞

・「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」

商品購入URL：https://p-bandai.jp/item/item-1000253033/

販売期間 ：2026年6月25日(木)13時～2026年7月12日(日)23時

企画 ：株式会社バンダイ

発送月 ：2026年7月予定

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

＜一般販売：2026年7月4日（土）＞

・STRICT-G 東京お台場店

所在地 ：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

電話 ：03-5579-6157

営業時間：11:00～20:00 ※土・日10:00～21:00

・STRICT-G 東京ソラマチ店

所在地 ：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

電話 ：03-5809-7328

営業時間：10:00～21:00

・STRICT-G NEOPASA静岡(下り)店

所在地 ：〒421-1224 静岡県静岡市葵区飯間1258

(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)

電話 ：054-295-9121

営業時間：8:00～21:00

・STRICT-G 多賀SA(下り)店

所在地 ：〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内

電話 ：0749‐47‐3228

営業時間：10：00～20：00

＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。

※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

(C)創通・サンライズ

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

「ガンダムシリーズ」の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内4店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

「STRICT-G」 https://www.strict-g.com/ (https://www.strict-g.com/)

「STRICT-G」公式X(Twitter) https://x.com/STRICTG (https://x.com/STRICTG)

「STRICT-G」公式Instagram https://www.instagram.com/strictg_official/?hl=ja

■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/