6/25～　さだまさしさん出演。「本当に？」という声にも向き合う、株式会社りらいぶの新CMが放映開始

株式会社りらいぶ

株式会社りらいぶ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐々木貴史）は、シンガー・ソングライターのさだまさしさんを起用した「リライブシャツコア」の新CMを2026年6月25日(木)より、放映開始いたします。

今回の新CMでは、さだまさしさんを初めて起用し、さだまさしさんが抱くリライブへの率直な疑問や不安に、当社代表の佐々木が正面から向き合う内容となっています。

CMでは、さだまさしさんと当社代表の佐々木貴史が、リライブシャツコアを前に対話を繰り広げます。当社の機能性ウェアに対して、さだまさしさんが「CMは手放しで商品を褒めるだけではないか」「正直、少し疑っている」といった率直な疑問を投げかけながら、二人のリアルな対話を展開しています。

株式会社りらいぶでは、「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する。」という企業理念のもと、機能性ウェア「リライブウェアシリーズ」を展開してまいりました。

リライブウェアシリーズは、特殊加工を施した鉱石をインクに練り込み、身体のポイントに沿ってプリント加工を施した機能性ウェアです。2019年7月の販売開始以来、多くのお客様にご愛用いただき、2026年2月末時点でシリーズ累計販売枚数は500万着を突破しています。

これまでも、高齢者や介護従事者、製造業、物流業、アスリートなど、日常生活から仕事現場、スポーツシーンまで、幅広い場面で活用されてきました。

一方で、リライブウェアを初めて知る方や、まだ着用したことがない方からは、「本当に着るだけでいいのか」「自分にも合うのか」といった率直な声も寄せられてきました。

当社は、そうした声を否定するのではなく、自然な反応として受け止めています。だからこそ今回のCMでは、さだまさしさんが抱く率直な疑問や本音にも向き合いました。

機能性ウェアをまだ知らない方、気になっている方、疑問をお持ちの方など、さまざまな立場の方に、当社の想いや取り組みを知っていただき、安心して商品を手に取っていただきたいという想いを表現しています。

CMストーリー

リライブシャツコア 正直編30秒

CMにおける表現のあり方に疑問を持つさだまさしさんが、開発者である当社代表の佐々木に率直な思いを投げかける本編。終盤には「疑っている」というさだまさしさんの一言に対し、佐々木が「嬉しいです」と笑顔で返す、意外性のある掛け合いが描かれます。互いに本音で向き合う対話を通じて、商品を一方的に訴求するのではなく、疑問も含めて正直に伝える当社の姿勢を表現しています。

https://youtu.be/fnZ6FAtS7nQ

リライブシャツコア 疑っている編30秒

「自分に効果がなかったらがっかりする」と、さだまさしさんが率直な不安を口にする本編。それに対し、当社代表の佐々木は、発売当初から全額返金保証を設けていることを説明します。さだまさしさんの「それは思い切ったね」「自信があるわけだね」という反応を交えながら、返金保証という仕組みを通じて、初めて商品を知る方にも安心して試していただきたいという想いを伝えます。

https://youtu.be/vEz6oUGoaME

リライブシャツコア 正直疑っている編60秒

CMのあり方に疑問を持つさだまさしさんが、当社代表の佐々木に忖度のない疑問を投げかける本編。「ちょっと疑っている」という一言から始まり、「もし効果がなかったら……」という率直な問いへと展開します。佐々木が、発売当初から全額返金保証を設けていることを伝える掛け合いを通じて、返金保証に込めた理由と、商品に対する当社の姿勢を表現しています。

https://youtu.be/gxsU6yLRIKQ

■新CM概要

・タイトル：「リライブシャツコア 正直編」「リライブシャツコア 疑っている編」「リライブシャツコア 正直疑っている編」

・出演：さだまさしさん、株式会社りらいぶ 代表取締役 佐々木貴史

・放映開始日：2026年6月25日(木)

・放映エリア：全国

さだまさしさん プロフィール

長崎市出身。シンガー・ソングライター、小説家。

'73年フォークデュオ・グレープとしてデビュー。

'76年ソロ・シンガーとして活動を開始。「関白宣言」「北の国から」など数々のヒット曲を生み出す。

小説家としても「解夏」「風に立つライオン」などを発表。多くの作品が映画化、テレビドラマ化されている。またNHK「今夜も生でさだまさし」のパーソナリティとしても人気を博している。

株式会社りらいぶについて

りらいぶは、「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する。」を企業理念に掲げ、機能性ウェア「リライブウェア」の製造・販売を行っています。

「リライブウェア」は発売以来、多くの方にご支持いただき、2026年2月末時点で累計販売枚数500万着（集計期間：2019年7月1日～2026年2月28日）を達成しました。高齢者からハードワークの現場、アスリートまで幅広い層に愛用されており、日常生活からスポーツシーンまで多くの方々の健康を支える機能性ウェア企業です。

設立 2017年10月

代表者 佐々木 貴史

所在地 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-27-3 オメガコートビル1F

事業内容 リライブシャツ・パンツ 関連ウェア 開発/製造/卸

公式サイト https://www.reliveshirts.com/