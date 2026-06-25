【Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)】ブロンズカラーのアクセントが洗練された印象を与える限定モデル「ARC Collection」が登場

アルコ株式会社

アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）が日本総代理店を務める、アメリカ発のステンレスボトルブランド「Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)」は、限定コレクション「ARC Collection（アークコレクション）」を、7月1日(水)より発売いたします。

■ ARC Collection とは

絶妙なニュアンスカラーのボトル本体に、シックなブロンズカラーのアクセントを効かせた限定コレクション。レーザー刻印されたロゴをはじめ、ボトルのエッジ部分やストラップの留め具にブロンズカラーを採用することで、全体に洗練されたスタイリッシュな印象を与えます。

日常的な水分補給に最適な「24oz WIDE FLEX STRAW CAP」と、コンパクトで持ち運びに便利な「200ml MICRO HYDRO」の2サイズ展開。200mlモデルには新仕様のリムーバブルストラップを採用しているほか、専用のオリジナルボックスに梱包されているため、ご自身用としてはもちろん、大切な方へのギフトとしてもおすすめのアイテムです。

■製品概要

200ml MICRO HYDRO

ChalkWhite

HarborBlue

ForestGreen

Black

24oz WIDE FLEX STRAW CAP

ChalkWhite

HarborBlue

ForestGreen

Black

Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)

- ARC 200ml MICRO HYDRO ・・・ 各 \3,850(税込)- ARC 24oz WIDE FLEX STRAW CAP ・・・ 各 \7,480(税込)- 発売日: 2026年7月1日(水)取扱店舗：全国のHydro Flask正規取扱店および公式オンラインストアhttps://www.hydroflask.co.jp/

Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)が生まれた地、アメリカ・オレゴン州ベンドはアウトドアとクラフトビールが非常に盛んなエリア。2009年、当時アメリカ市場でシングルウォールのステンレスボトルやハードプラスチックボトルが全盛の中、Hydro Flaskは初めて保冷・保温のできる断熱ボトル(Growler)の販売をスタート。手売りから始めたそのボトルは「いつでも冷たいビールを飲める」と地元の人々の心をすぐに掴みました。その後、ビーチエリアで注目を集めるライフセーバーにボトル提供をするなどユニークなPR戦略が功を奏し、人気は急速に拡大。 2011年には売上１億円を突破し、2015年にはヨーロッパを皮切りに国外販売を開始。その2年後には20カ国以上の進出を果たしており、同年、日本にも初上陸しました。アメリカ国内のステンレス・断熱ボトル市場では約70％のシェアを誇り、“断熱ボトル” という名称よりも“Hydro Flask”というブランド名が知れ渡っています。 ボトルをはじめ、様々なアクセサリーやアウトドアに適した軽量ボトルやカトラリー、アウティング向けのソフトグッズなど、豊富で幅広い製品ラインナップもHydro Flaskの大きな魅力の１つ。世界に想像以上のリフレッシュを提供する事こそがHydro Flaskの使命です。