【Cosme Kitchen Adaptation】「南国にしがわ農園」有機グアバを使用した夏季限定フェア『Island Wellness Summer』を7月1日(水)より開催

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 金澤一広)が運営するカフェレストラン「Cosme Kitchen Adaptation(コスメキッチン アダプテーション)」は、夏の心身バランスを整える限定フェア『Island Wellness Summe』を、2026年7月1日(水)から9月13日(日)までの期間限定で開催いたします。

夏季限定メニュー(全4品)

Cosme Kitchen Adaptationが大切にする「自然と調和する食」というフィロソフィー。その想いに深く共鳴いただき、実現したのが「南国にしがわ農園」との初コラボレーション。 同農園は、国内では極めて希少な有機JAS認証のグアバ農園であり、障がいを持つメンバーが木々を丁寧に育てる「農福連携」の先駆者でもあります。本フェアでは、厳しい暑さや紫外線などで心身のバランスが乱れがちな現代人を「食」で内側から整えることをミッションに掲げ、生命力あふれる有機グアバを贅沢に使用したメニューなど、夏の過酷な環境を心地よく乗り切る全4品の限定フードをご提案いたします。

■ 南国高知の太陽を浴びた「美の果実」有機グアバの魅力

豊かな自然の生命力と、たっぷりの愛情で育った完熟果実には、高知大学の分析により実証されたフルーツの中でもトップクラスのビタミンC（レモンの約7倍）や、若々しさをサポートするポリフェノールなど、夏のキレイを支える栄養素が豊富に含まれています。

今回のフェアでは、高知の豊かな自然の生命力溢れるグアバの魅力を、2品のクリーンイーティングレシピでお届けします。

■ 南国にしがわ農園 with Adaptation 生命力あふれる有機グアバを味わうコラボメニュー (全2品)

GUAVA PINK SMOOTHIE

グアバピンクスムージー 1,290yen

☑VEGAN MENU

国内屈指の希少性を誇る「南国にしがわ農園」の有機グアバを贅沢に使用した、華やかなベビーピンクが美しいスムージー。

濃厚なグアバの美味しさにぎゅっとライムを絞ると、心地よい南国の爽快感がより一層広がります。

夏に乱れがちな身体を内側から整える至福の1杯です。

TROPICAL FRUIT BOWL

トロピカルフルーツボウル 1,990yen

☑VEGAN MENU

有機豆乳と有機甘酒の自家製ソフトクリームをベースに、希少な「南国にしがわ農園」の有機グアバピューレに、ドラゴンフルーツやマンゴー、パイナップルなどのトロピカルフルーツを添え、様々なスーパーフードをトッピングしたビューティー・ボウル。夏の不調を優しくリセットします。

■ 【夏季限定】心地よい活力をチャージするサマーメニュー (全2品)

SUNNY DAYS LOCO MOCO

サニーデイズロコモコ 2,290yen

凝縮された旨みと肉汁が溢れ出すこだわりのオリジナルのハンバーグに、チェダーチーズやグリルパイナップルを合わせた、まるで太陽のようにエネルギッシュな夏季限定ロコモコ。有機バルサミコを加えた甘酸っぱいてりやき風ソースが食欲をそそります。夏バテしやすい季節にも、心地よい活力をチャージできる一皿です。

SUMMER ISLAND BLEND TEA

サマーアイランドブレンドティー 830yen

(マンゴー・パイナップル・レモンバーベナ・ハイビスカス)

茶藝師と共同開発したカフェインレスのオリジナルブレンドティー。太陽の恵みを浴びて育ったマンゴーやパイナップルの濃くジューシーな甘みに、美肌や胃腸をサポートするハイビスカス、レモンバーベナを合わせた今夏限定ブレンド。すっきりとした清涼感が、渇いた身体にみずみずしい巡りをもたらします。

■ 食卓の「思想」をご自宅へ。「南国にしがわ農園」オリジナル商品も同時販売スタート

お料理から得た感動を日常のウェルネス習慣へと繋げるため、フェア期間中は店頭レジ横にて「南国にしがわ農園」のこだわりが詰まった3つの無添加商品を限定販売いたします。

１.土佐國グアバ茶 ティーバッグ

1,350yen

２.有機グアバ果樹園の 完熟ピール

648yen

３.有機グアバ農園の完熟フルーツソース

1,350yen

１. 土佐國グアバ茶(10包入り) 1,350yen

メンバーの手作業によりグアバ葉を1枚1枚丁寧に洗浄・焙煎されたノンカフェイン茶。

香ばしくすっきりとした味わいで、毎日の水分補給から夏の胃腸を優しく整えます。

２. 有機グアバ果樹園の完熟ピール 648yen

有機グアバの果皮や果肉を丸ごと味わえる完熟ドライピール。

自然栽培だからこそ余すことなく活用できる、グアバの贅沢な美味しさがつまっています。

３. 有機グアバ農園の完熟フルーツソース 1,350yen

有機グアバ果肉を贅沢に使用した完熟ソース。

レモンの約7倍のビタミンCを含むと言われるグアバの甘酸っぱさで、食卓を華やかに彩ります。

＜フェア開催概要＞

フェア名： Island Wellness Summer

開催期間： 2026年7月1日（水）～ 9月13日（日）

開催店舗： Cosme Kitchen Adaptation 阪神梅田本店

Instagram(https://www.instagram.com/cosmekitchen_adaptation/?hl=ja) Cosme Kitchen Adaptation(https://ck-adaptation.com/)

Cosme Kitchen Adaptation

「おいしく食べて、心も体も美しくなる」＝Clean Eating(クリーンイーティング)がコンセプトのナチュラル＆オーガニックカフェレストラン。Adaptation（アダプテーション）＝（状況などに合わせて）順応・適応・変化すること。店名には、発酵食品や玄米菜食など日本の食文化を大切にしながらも、マクロビオティックやローフード、ヴィーガン、グルテンフリーなど今の自分に必要な食事法を、Adaptして取り入れ楽しんでもらいたい想いを込めています。

Clean Eatingとは

Clean Eatingとは野菜を中心にできる限り自然に近い食品を選ぶことによって、

身も心も、さらには環境もヘルシーに保とうという「食」の在り方や食生活のことです。

Cosme Kitchen Adaptationは、Clean Eatingをコンセプトに「おいしく食べて、心も体も

美しくなる」食空間を提供しています。

＜店舗情報＞

Cosme Kitchen Adaptation 阪神梅田本店

〒530-8224 大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店 3F

営業時間：10時00分ー20時00分 (L.O. 19時00分)

象徴的なオリーブの木がお出迎え大きな窓から光が差し込む開放的な店内凛とした外気が心地よい、館内唯一のテラス席