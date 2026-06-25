【Cosme Kitchen Adaptation】「南国にしがわ農園」有機グアバを使用した夏季限定フェア『Island Wellness Summer』を7月1日(水)より開催
株式会社マッシュフードラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 金澤一広)が運営するカフェレストラン「Cosme Kitchen Adaptation(コスメキッチン アダプテーション)」は、夏の心身バランスを整える限定フェア『Island Wellness Summe』を、2026年7月1日(水)から9月13日(日)までの期間限定で開催いたします。
夏季限定メニュー(全4品)
Cosme Kitchen Adaptationが大切にする「自然と調和する食」というフィロソフィー。その想いに深く共鳴いただき、実現したのが「南国にしがわ農園」との初コラボレーション。 同農園は、国内では極めて希少な有機JAS認証のグアバ農園であり、障がいを持つメンバーが木々を丁寧に育てる「農福連携」の先駆者でもあります。本フェアでは、厳しい暑さや紫外線などで心身のバランスが乱れがちな現代人を「食」で内側から整えることをミッションに掲げ、生命力あふれる有機グアバを贅沢に使用したメニューなど、夏の過酷な環境を心地よく乗り切る全4品の限定フードをご提案いたします。
■ 南国高知の太陽を浴びた「美の果実」有機グアバの魅力
豊かな自然の生命力と、たっぷりの愛情で育った完熟果実には、高知大学の分析により実証されたフルーツの中でもトップクラスのビタミンC（レモンの約7倍）や、若々しさをサポートするポリフェノールなど、夏のキレイを支える栄養素が豊富に含まれています。
今回のフェアでは、高知の豊かな自然の生命力溢れるグアバの魅力を、2品のクリーンイーティングレシピでお届けします。
■ 南国にしがわ農園 with Adaptation 生命力あふれる有機グアバを味わうコラボメニュー (全2品)
GUAVA PINK SMOOTHIE
グアバピンクスムージー 1,290yen
☑VEGAN MENU
国内屈指の希少性を誇る「南国にしがわ農園」の有機グアバを贅沢に使用した、華やかなベビーピンクが美しいスムージー。
濃厚なグアバの美味しさにぎゅっとライムを絞ると、心地よい南国の爽快感がより一層広がります。
夏に乱れがちな身体を内側から整える至福の1杯です。
TROPICAL FRUIT BOWL
トロピカルフルーツボウル 1,990yen
☑VEGAN MENU
有機豆乳と有機甘酒の自家製ソフトクリームをベースに、希少な「南国にしがわ農園」の有機グアバピューレに、ドラゴンフルーツやマンゴー、パイナップルなどのトロピカルフルーツを添え、様々なスーパーフードをトッピングしたビューティー・ボウル。夏の不調を優しくリセットします。
■ 【夏季限定】心地よい活力をチャージするサマーメニュー (全2品)
SUNNY DAYS LOCO MOCO
サニーデイズロコモコ 2,290yen
凝縮された旨みと肉汁が溢れ出すこだわりのオリジナルのハンバーグに、チェダーチーズやグリルパイナップルを合わせた、まるで太陽のようにエネルギッシュな夏季限定ロコモコ。有機バルサミコを加えた甘酸っぱいてりやき風ソースが食欲をそそります。夏バテしやすい季節にも、心地よい活力をチャージできる一皿です。
SUMMER ISLAND BLEND TEA
サマーアイランドブレンドティー 830yen
(マンゴー・パイナップル・レモンバーベナ・ハイビスカス)
茶藝師と共同開発したカフェインレスのオリジナルブレンドティー。太陽の恵みを浴びて育ったマンゴーやパイナップルの濃くジューシーな甘みに、美肌や胃腸をサポートするハイビスカス、レモンバーベナを合わせた今夏限定ブレンド。すっきりとした清涼感が、渇いた身体にみずみずしい巡りをもたらします。
■ 食卓の「思想」をご自宅へ。「南国にしがわ農園」オリジナル商品も同時販売スタート
お料理から得た感動を日常のウェルネス習慣へと繋げるため、フェア期間中は店頭レジ横にて「南国にしがわ農園」のこだわりが詰まった3つの無添加商品を限定販売いたします。
１.土佐國グアバ茶 ティーバッグ
1,350yen
２.有機グアバ果樹園の 完熟ピール
648yen
３.有機グアバ農園の完熟フルーツソース
1,350yen
１. 土佐國グアバ茶(10包入り) 1,350yen
メンバーの手作業によりグアバ葉を1枚1枚丁寧に洗浄・焙煎されたノンカフェイン茶。
香ばしくすっきりとした味わいで、毎日の水分補給から夏の胃腸を優しく整えます。
２. 有機グアバ果樹園の完熟ピール 648yen
有機グアバの果皮や果肉を丸ごと味わえる完熟ドライピール。
自然栽培だからこそ余すことなく活用できる、グアバの贅沢な美味しさがつまっています。
３. 有機グアバ農園の完熟フルーツソース 1,350yen
有機グアバ果肉を贅沢に使用した完熟ソース。
レモンの約7倍のビタミンCを含むと言われるグアバの甘酸っぱさで、食卓を華やかに彩ります。
＜フェア開催概要＞
フェア名： Island Wellness Summer
開催期間： 2026年7月1日（水）～ 9月13日（日）
開催店舗： Cosme Kitchen Adaptation 阪神梅田本店
Instagram(https://www.instagram.com/cosmekitchen_adaptation/?hl=ja) Cosme Kitchen Adaptation(https://ck-adaptation.com/)
Cosme Kitchen Adaptation
「おいしく食べて、心も体も美しくなる」＝Clean Eating(クリーンイーティング)がコンセプトのナチュラル＆オーガニックカフェレストラン。Adaptation（アダプテーション）＝（状況などに合わせて）順応・適応・変化すること。店名には、発酵食品や玄米菜食など日本の食文化を大切にしながらも、マクロビオティックやローフード、ヴィーガン、グルテンフリーなど今の自分に必要な食事法を、Adaptして取り入れ楽しんでもらいたい想いを込めています。
Clean Eatingとは
Clean Eatingとは野菜を中心にできる限り自然に近い食品を選ぶことによって、
身も心も、さらには環境もヘルシーに保とうという「食」の在り方や食生活のことです。
Cosme Kitchen Adaptationは、Clean Eatingをコンセプトに「おいしく食べて、心も体も
美しくなる」食空間を提供しています。
＜店舗情報＞
Cosme Kitchen Adaptation 阪神梅田本店
〒530-8224 大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店 3F
営業時間：10時00分ー20時00分 (L.O. 19時00分)
象徴的なオリーブの木がお出迎え
大きな窓から光が差し込む開放的な店内
凛とした外気が心地よい、館内唯一のテラス席