Everidays 運営の株式会社yett、Microsoft 社Global CASA Team よりAI 時代のクラウド活用に関する Customer Round Table に招待

株式会社yett

国内法人向けクラウドストレージ「Everidays（エブリデイズ）」を運営する株式会社yett（本社：福岡県福岡市、代表取締役 CEO：高橋 航太、以下「当社」）は、2026 年 5 月20日（水）に、Microsoft Corporation（以下、Microsoft 社）のGlobal CASA Team が主催する「Customer Round Table Meeting」に、招待を受けて参加いたしましたことをお知らせいたします。

本 Round Tableは、Microsoft 社のリーダーシップ層と日本マイクロソフト株式会社（以下、日本マイクロソフト社）のCASA Japan Teamが主催する招待制の意見交換会であり、AI時代のクラウドサービス活用について、グローバル視点で議論を交わす貴重な機会でございました。当社は、Microsoft Azure をサービス基盤として採用し、セキュリティを最重要視したサービス提供を行っている企業として、本会への招待を受けるに至りました。

Microsoft社、日本マイクロソフト社からの主な参加者

株式会社yett からの参加者

Round Tableで意見交換された主なテーマ

- Earl Fitzhugh 氏（GM, Digital CSA, Global SMB）- Dario Popiloff 氏（Director, Digital Specialist）- JD Davey 氏（Director, Digital CSA）- Lianzi Wen 氏（Sr Digital CSA Manager）- Katsunori Asaka 氏（Sr Digital CSA）- その他、CASA Japan Team の Senior Digital CSA メンバー- 高橋 航太（代表取締役CEO）- 村上 恵治（インフラ技術最高責任者）

本 Round Tableでは、Microsoft社のGlobal CASA Team と招待された日本企業との間で、以下のテーマについて活発な意見交換が行われました。

当社代表取締役CEO 高橋 航太のコメント

- 日本市場におけるMicrosoft の強み・弱み・改善事項について- 日本市場におけるAzure活用に関する技術支援・営業支援の現状と、対応スピード、コミュニケーション面について- AI機能を自社サービスへ組み込む上での懸念点やハードル（技術面・コスト面・人材面・セキュリティ面）について- AI機能実装の際に Microsoft および AIに期待する点・領域について- グローバル市場における MCP（Model Context Protocol）サーバーの利活用状況について- 各社サービスの海外展開における課題・ハードルと、Microsoft社による海外展開支援の可能性について

このたび、Microsoft社のGlobal CASA Team より、Customer Round Table にお招きいただきましたことを、心より光栄に存じます。

本会を通じて、Microsoft 社が日本市場を極めて重要視し、現場の声を真摯に汲み取った上で、Microsoft Azure の改善・進化を、強い意志をもって推進されていることを実感いたしました。とりわけ、セキュリティおよび AI 機能領域における日本市場への積極的なサービス展開に向けた姿勢は、私たちにとっても大変心強いものでございます。

当社は今後も、Microsoft Azureを基盤とした「Everidays」を通じて、セキュアで高付加価値なサービスを提供してまいります。本Round Tableで得られた知見を、サービス改善およびお客様への価値提供に確実に活かしてまいります。

本Round Tableを通じて当社が得た知見と今後の方針

当社は本Round Tableへの参加を通じて、以下の重要な知見を得ることができました。

- Microsoft 社の日本市場への強いコミットメント：日本市場の現状と課題を的確に把握された上で、製品改善とサービス展開を推進されている姿勢を確認- グローバル視点での AI活用動向：日本国内のみならず、グローバル市場におけるAI実装・MCP サーバー利活用の最新動向を共有- 海外展開支援の可能性：Microsoft社が提供しうる海外展開支援メニュー（Microsoft Marketplace、共同GTM 等）に関する具体的な議論

当社は今後も、Microsoft 社が提供するサービスを活用し、お客様の課題を解決するセキュアで高付加価値なサービスの提供に邁進してまいります。

Microsoft Azure を基盤とした「Everidays」について

当社は、セキュリティを最重要視する経営方針のもと、サービス基盤として Microsoft Azure を採用しております。これにより、エンタープライズグレードのセキュリティと信頼性を備えたクラウドサービスをお客様にご提供しております。

Everidays は、ユーザー数無制限の法人向けクラウドストレージです。格納されるコンテンツはすべて国内で保管し、マニュアル不要の使いやすさが特徴のサービスでございます。官公庁・自治体などの公的機関をはじめ、業界業種を問わず多くの組織にご利用いただいております。電子帳簿保存法対応機能、脱 PPAP対策となるファイル送受信機能も標準搭載しております。

公式サイト： https://everidays.com/

当社のセキュリティへの取り組み

当社は「生産性よりセキュリティを最優先する」を基本方針として経営を行っており、以下の国際規格認証を取得しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55161/table/38_1_291b2e197b5e68e0d4a4c1279f41e15a.jpg?v=202606251052 ]

株式会社yett 会社概要

社名：株式会社yett

代表者：代表取締役CEO 高橋 航太

設立：2018年7月（2026 年 2月より第9期）

本社：福岡県福岡市中央区天神二丁目8番35号 天神住友生命FJビジネスセンター6F

URL：https://yett.co.jp

事業内容：(1) Innovation事業：国内法人向けクラウドストレージ「Everidays」の開発・運営

(2) SI事業：官公庁（雇用保険業務）、アグリ（JAの基幹システム）の受託開発

■本件に関するお問い合わせ

株式会社yett 広報窓口 URL：https://yett.co.jp/

※Microsoft、Azure は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。