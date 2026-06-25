【7月14日 オンライン開催】短期量産で、BtoB / BtoC に効く動画制作を加速　ー 素材 / 撮影ゼロ x AI 活用で動画マーケに参戦 ー

シャトルロックジャパン株式会社

オンラインセミナー「短期量産で、BtoB / BtoCに効く動画制作を加速 ー 素材 / 撮影ゼロ x AI 活用で動画マーケに参戦 ー」

Instagram リール動画の視聴時間が前年比で30%以上増加した現在、SNSを中心にWebなどで、BtoB / BtoC業界にて動画にブランドを露出させることの重要性が高まっています。また、配信プラットフォームへの最適化のためにも、様々な切り口から動画を制作し最適化してくことが求められています。



一方で、「動画素材がない」「動画制作のリソース不足」「AIでは思ったものができない」「予算がない」などの理由から、必要なことが分かっていても動画を量産できないというご相談を多くいただきます。



本セミナーでは、グローバルで100万本以上の動画を制作してきたシャトルロックが、成功パターンのノウハウを盛り込み、簡単に動画を量産する制作術をお伝えします。誰でも手軽に実践できる動画戦略を30分に凝縮してお伝えし、明日から始められる動画マーケティングの施策展開のヒントとなる情報をお届けします。

セミナーに申し込む >> :https://www.shuttlerock.co.jp/seminar/detail/260714/誰でも手軽に実践できる動画戦略を30分に凝縮してお伝えします。

■ こんなことがわかる

・︎ 広告で瞬時にユーザーを惹きつけるテクニック

・︎ 動画素材がなくても、動画を作るテクニック

・︎ 量産時に意識すべき作成パターン

・︎ 生成 AI を効果的に使う活用術

■ こんな方におすすめ

・︎ リソースが不足して動画に手をつけられていない

・︎ 動画作成に高額な費用はかけられない

・︎ 動画用の素材を用意できない

・︎ AI では広告で使えるクオリティのものが作れない

・︎ 最新の成果のでる動画の成功パターンが知りたい

■ 内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/220_1_fc714df45bd116492968def01a97cf8f.jpg?v=202606251052 ]

■ 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/220_2_da1de05954e16d52fbbfbb8d1fa258eb.jpg?v=202606251052 ]

セミナーに申し込む >> :https://www.shuttlerock.co.jp/seminar/detail/260714/短期量産で、BtoB / BtoCに効く動画制作を加速ー素材 / 撮影ゼロ x AI 活用で動画マーケに参戦ー

■ 登壇者紹介

飯塚 貴裕 セールスサポート部 部長

2017年に入社後、一貫して企業のSNSマーケティングを支援。企業の目的や要望に合わせ、動画広告制作のディレクション、インフルエンサー起用・UGC制作に従事。



シャトルロックの100万超クリエイティブ制作実績から得たベストプラクティスとARや3D CGIなど最新手法の提案で、企業の成果最大化に貢献。現在はセールスサポート部長として社内外のコミュニケーションを強化し、提案の精度向上や案件の円滑な進行に向けた体制構築を推進。

シャトルロックジャパン株式会社主要9つのSNS公式パートナー、X (Twitter) 広告認定代理店

シャトルロックジャパン株式会社

シャトルロックジャパン(https://www.shuttlerock.co.jp/)はニュージーランドに本社を置くShuttlerock Limited * の日本法人です。9つの主要SNSプラットフォームの認定パートナー、X (Twitter) 広告認定代理店として業界最高水準のSNSマーケティングサービスを幅広く提供しています。

* Shuttlerock Limited：アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オセアニアなど9カ国で事業展開し、300名以上のメンバーで構成されるグローバル企業です。

X (Twitter)(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/) 、TikTok(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)、LINE(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)、Instagram(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/instagram-comment/) などの各種SNSを活用したキャンペーンの支援サービス（キャンペーンツール Shuttlerock BBFの開発と運用、キャンペーン事務局代行など）、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービス（Shuttlerock Studio）(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)まで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。

動画広告・クリエイティブ制作サービス「Shuttlerock Studio」

・SNSに最適な動画広告で、効果を最大化「クリエイティブ制作(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)」

・UGC動画広告で、口コミ効果「UGC 動画広告制作(https://www.shuttlerock.co.jp/ugc/)」

シャトルロックジャパン株式会社

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/220_3_d2d671b155078d74790a0b581c0345dd.jpg?v=202606251052 ]