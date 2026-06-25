新番組『ようこそ、私の沼へ。』 7月1日（水）放送開始！【スターキャット】

スターキャット株式会社

スターキャット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：横井智成、以下「スターキャット」）は、“人間の普遍的欲望＝偏愛・収集”をテーマに、趣味やコレクションに情熱を注ぐ人々にスポットを当てた新たな自主制作番組『ようこそ、私の沼へ。』を2026年7月1日(水)より放送開始いたします。

番組ロゴ

フィギュア、鉄道、写真、標本、カード、御朱印、マンホールカードなど、人にはそれぞれ夢中になってしまう“沼”があります。

本番組は、“人間の普遍的欲望＝偏愛・収集”をテーマに、あるコトにどっぷりハマってしまって抜け出せない「沼人（ぬまびと）」にスポットを当てるドキュメントバラエティ番組です。

なぜ集め始めたのか。何に魅力を感じるのか。そして、その趣味や収集によって人生はどう変わったのか。番組では、驚きや共感、ときには思わず笑ってしまうようなエピソードを交えながら、地域に暮らす個性豊かな「沼人」たちの人生や価値観、幸福感に迫ります。

スターキャットの自主放送チャンネルでの放送に加え、スターキャット公式YouTubeにて配信も行います。

◇配信：スターキャット公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@starcatofficial） ※期間限定配信

番組スタートを飾る第1回・第2回に原口あきまささんが出演

本番組の第1回、第2回では、ものまねタレントとして幅広く活躍する原口あきまささんが “沼にハマりに行く人”として出演します。

あるコトにどっぷりハマって抜け出せない

「沼人」を訪ね、その尽きることのない情熱やこだわりの魅力に迫ります。

第1回放送内容

第１回は「花火鑑賞」沼。日本全国の花火大会に出向いて、花火の美しい姿を写真におさめる岡広樹さん。花火鑑賞士という資格も持ち、楽しく鑑賞するための知識や技術も持ち合わせています。

花火をどこから、どのようにして観るとより楽しめるのか。３つのポイントをもとに、に原口あきまささんも実際に体験します！

第2回放送内容

第２回の沼は「かき氷」。年間５００杯以上のかき氷を平らげるというかき氷沼にハマったのは、

「らすくくん」さん。全国津々浦々のお店に出向いてはかき氷を堪能しています。

なんと自宅には業務用かき氷機を導入するほどのハマりっぷり。かき氷への尽きることのない情熱と、その奥深い魅力に迫ります。

番組概要

◇タイトル：『ようこそ、私の沼へ。』

◇放 送：スターキャットチャンネル12（地デジ12ch）

◇放送開始：2026年7月1日（水）～

◇放送時間：毎日 10：00～、14：15～、23：45～

◇配 信：スターキャット公式YouTubeチャンネル

(https://www.youtube.com/@starcatofficial) ※期間限定配信

スターキャット株式会社

■社名：スターキャット株式会社

■URL：https://www.starcat.co.jp/

■本社所在地：愛知県名古屋市中川区高畑4-133

■代表取締役社長：横井 智成

■資本金：26億8,500万円

■サービス提供エリア：名古屋市(守山区・緑区をのぞく)、北名古屋市、岩倉市、江南市、清須市の一部(西枇杷島町・春日)、豊山町

■主な業務内容：通信事業／放送事業／映画事業

■事業内容：

1990年10月に放送サービスを開始して以来、通信や映像を軸に多様なサービスを展開してまいりました。現在は、光ファイバーによる高速インターネットを中心に、暮らしに新たな価値を提供しています。BtoC領域でのユーザー体験向上はもちろん、BtoB・BtoG分野においても市場開拓を進め、全国各地への事業展開を積極的に推進しています。

またエンタテインメントの分野では、映画館の運営に加え、自社配給レーベル「スターキャットアルバトロス・フィルム」を通じた映画配給事業も行い、コンテンツ領域にも本格参入しています。