夏前に始めたい、“無理なく続く”ダイエット習慣を身につけよう！『科学的に実証された　超ダイエット習慣大全』発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月25日（木）に『科学的に実証された 超ダイエット習慣大全』（著：堀田秀吾、木島豪）を発売いたしました。

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058027460/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058027460/)

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●夏前に気になるダイエット。でも、必要なのは「我慢」よりも「習慣化」

薄着になる季節を前に、「そろそろダイエットを始めたい」と感じる方も多いのではないでしょうか。

けれど、食事を極端に制限したり、急にハードな運動を始めたりするダイエットは、続けるのが難しいもの。忙しい毎日の中で、我慢や根性に頼り続けることは簡単ではありません。

本書が提唱するのは、特定の食事法や運動法に頼るのではなく、健康的で質の高い行動を“無理なく”継続できる「習慣化」によって、自然とやせやすい生活をつくること。

「頑張らなきゃ」と自分を追い込むのではなく、毎日の行動を少しずつ変えることで、健康も美容も若々しさも手に入れることを目指す、科学的に実証されたダイエット習慣の本です。

●ベストセラー著者×美容・健康専門医。

科学と医学でつくる“ダイエット習慣”の決定版

本書は、発売半年未満で異例の50万部を突破した『科学的に証明された すごい習慣大百科』（SBクリエイティブ刊行）をはじめ、習慣化に関するベストセラーを多数手がけてきた堀田秀吾教授と、美容・健康に深い知見を持つ木島豪医師がタッグを組んで生まれた1冊です。

木島医師が最新のダイエットメソッドを紹介し、堀田教授が習慣化と科学的根拠の視点から「続ける」ための方法を解説。意思や根性に頼らず、健康と美容、若々しさを支える生活習慣を身につけるためのダイエット本です。

●今日からすぐにできる、科学的に実証された108のダイエット習慣

本書では、食事、運動、睡眠、環境づくり、メンタル、体重管理など、ダイエットに関わるさまざまなテーマを、科学的な知見に基づいて紹介しています。

たとえば、「我慢」しなくても済むような環境をつくる方法、やる気や集中力がなくても続けるための「習慣強度」の育て方、体重計との付き合い方、満腹感を得ながらカロリーを抑える考え方など、今日から実践しやすい内容を幅広く収録。

さらに、「低糖質と低脂質、結局どちらがやせるのか」「テトリスをプレイすると食べたい衝動が3分で消える！？」「睡眠延長だけで1日270kcalが自然に減る」など、一度は気になったことや、本書ならではのユニークなトピックも充実しています。

［著者プロフィール］

堀田秀吾（ほった・しゅうご）

明治大学教授。言語学者（法言語学、心理言語学）。

1999年、シカゴ大学言語学部博士課程修了。2000年、立命館大学法学部助教授。2005年、ヨーク大学オズグッドホール・ロースクール修士課程修了、2008年、同博士課程単位取得退学。2010年、明治大学法学部教授。

司法分野におけるコミュニケーションについて、社会言語学、心理言語学、脳科学など多岐にわたる学術分野を駆使した研究を行う。研究以外の活動にも領域を広げており、企業の顧問や芸能事務所の監修、テレビやラジオでワイドショーのレギュラー・コメンテーターなども務める。

著書に『科学的に証明された すごい習慣大百科』（SBクリエイティブ）、『特定の人としかうまく付き合えないのは、結局、あなたの心が冷めているからだ』（クロスメディア・パブリッシング・共著）、『科学的に元気になる方法集めました』（文響社）などがあり、著書累計発行部数は155万部を突破している（2026年6月時点）。

木島豪（きじま・ごう）

東京医科大学卒業後、東京医科大学病院循環器内科へ入局。

循環器専門医と内科認定医を取得後、2008年に医療法人社団EPICDAY東京メディカルクリニック平和台駅前病院の院長に就任。

老化防止と体質改善を行う治療法に着目し、内科、皮膚科などの一般診療を主に行いつつ、予防医療を目的としたアンチエイジング内科を併設。

著書は、『科学的に自分を思い通りに動かす セルフコントロール大全』（堀田秀吾氏との共著／ディスカヴァー・トゥエンティワン）がある。

［目次］

●序章 ダイエットの99%はなぜ失敗するのか

・ダイエットを意志に頼る時点で大間違い

・現代社会は「太るように」設計されている

・運動だけしてもなかなかやせない

など



●第1章 「努力」より【習慣】で勝つ

・「我慢」しなくても済むような「環境」を作る

・サボった日があっても90日続けるとうまくいくもの

・体は「省エネ化」する。「代謝適応」という体の反撃により

・33万人の遺伝子が教えてくれた「太りやすさの正体」

など



●第2章 三日坊主を卒業！【習慣化エンジン】を作る

・「同じきっかけ×反復」で習慣は“自動化”する

・やる気や集中力がなくても続く源「習慣強度」の育て方

・食事記録は「紙」でも「アプリ」でも効く

・続かないことを「前提」にするのが続けるためのコツ

・体重計との付き合い方でうまくいく人、失敗する人の違い

など



●第3章 【食事（1）】――朝昼晩の「日常ごはん」を整える

・「エネルギー密度」を下げれば満腹なのにカロリー控えめ

・「たんぱく質」で空腹に勝つ。主菜を先に決める

・「食物繊維」はダイエット向けの効能をこんなに多く持つ

・「ゆっくり食べると、満腹感が出やすい」は本当

・食前にコップ１杯の水で“先に”満腹。世界一簡単で安い方法

・“禁じる”より“組み合わせ”なので実行しやすい「地中海式」

・低糖質vs低脂肪――結論は「自分に合う方が勝つ」

・朝しっかり派がやせやすい明確な根拠2つ

・「完璧な1日」よりも「平均的によい1週間」を心がける

・家族と同じものを食べなきゃいけなくてもやせるコツ

など



●第4章 【食事（2）】――間食・外食・テイクアウト……誘惑に勝つ

・加工頻度の多い食品は「勝手に食べ過ぎ」を起こす

・「ゼロカロリー」や「ノンシュガー」は本当に安全？

・テトリスをプレイすると「食べたい衝動」が3分で消える！？

・やせる人は「コンビニ」でも行動が決まっている

・「皿」を小さくする。お菓子は袋のまま食べない

・「飲み会」は、最初の1杯だけでも「ノンアル」にする

・週末に乱れた生活をしてもやせる人の共通点2つ

など



●第5章 【運動】――運動が持つ「やせる」にとどまらない絶大な効果

・「運動」しても「総消費カロリー」は増えない

・燃えやすい体を作る「ミトコンドリア」に働いてもらう

・「立つ」か「座る」か。それだけでも体重に影響は出る

・1日1万歩に届かなくてもいい。7,000歩もあれば十分

・「有酸素運動」と「筋トレ」どっちのほうがやせる？

・短時間でも効果が期待できるHIITを取り入れる

・体重が減らなくても体脂肪が減っていることはある

など



●第6章 【入浴】【マッサージ】【ストレッチ】――回復もダイエットには必須

・入浴は「脂肪燃焼」より「睡眠スイッチ」と位置付ける

・「サウナ」は減量目的じゃない。血管・ストレスのケアに使う

など



●第7章 【睡眠】【生活リズム】――やせる土台を整える

・「睡眠延長」だけで1日270kcalが自然に減る

・「時間制限食（TRE）」で体内時計を味方にする

など



●第8章 【ストレス】【メンタル】――食欲の暴走を止める

・ダイエットの大敵を次々と招くストレスは深呼吸で制御

・太っていなくても「体重いじり」はダイエットの大敵

など



●第9章 【ライフステージ】【症状】――生理や更年期も乗り切る

・体重より「ウエスト」が大事な局面が存在する

など



●第10章 【リバウンド】――体は必ず戻ろうとするから習慣が必要

・以前より太りやすくなったのは、急激な減量で起きやすい現象

・体重測定は「毎日」「週1回」、どれが正解？

・体重を維持できた人がしてきた共通点4つは意外に普通のこと

など

［商品概要］

『科学的に実証された 超ダイエット習慣大全』

著：堀田秀吾、木島豪

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年6月25日

判型：四六判／272ページ

電子版：同時配信予定

ISBN：978-4-05-802746-2

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380274600(https://hon.gakken.jp/book/2380274600)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開