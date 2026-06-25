テント選びで重視するポイント1位は「サイズ・収容人数」。初めての購入で失敗した経験がある人の約42%が「サイズが合わなかった」と回答

株式会社NEXER

■テント選びで「本当に大事なポイント」とは？

キャンプやアウトドアの人気が続くなか、テントの購入を検討する方も増えているのではないでしょうか。

しかし、いざ選ぼうとすると種類が多く、サイズや設営のしやすさ、価格など、比較すべきポイントは意外と多くあります。さらに、実際に使ってみてから「思っていたのと違った」と感じるケースも少なくありません。

ということで今回は、LOGOS（ロゴス）が運営するアウトドア初心者向けWEBコンテンツ「まめ知識」と共同で、事前調査で「テントを購入したことがある」と回答した全国の男女100名を対象に「テント選びの重視ポイントと購入実態」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社ロゴスコーポレーションによる調査」である旨の記載

・LOGOS（ロゴス）が運営するWEBコンテンツ「まめ知識」（https://www.campjo.com/mamechishiki）へのリンク設置

・該当記事（https://www.logos.ne.jp/news/1666）へのリンク設置

「テント選びの重視ポイントと購入実態に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年6月5日 ～ 6月10日

調査対象者：事前調査で「テントを購入したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：100サンプル

質問内容：

質問1：テントを選ぶ際、最も重視したポイントは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：テント選びで迷ったこと・困ったことはありますか？

質問4：どのような点で迷った・困りましたか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：初めてのテント購入で失敗した経験はありますか？

質問7：どのような点で失敗したと感じましたか？（複数回答可）

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■37.0％が、テント選びで最も重視するのは「サイズ・収容人数」と回答

まず、テントを選ぶ際に最も重視したポイントを聞いてみました。

最も多かったのは「サイズ・収容人数」で37.0％でした。

次いで「設営の簡単さ」が26.0％、「価格」が22.0％と続き、上位3項目で全体の8割以上を占めています。

テントは、使用人数や荷物の量、キャンプスタイルによって適したサイズが変わります。

そのため、何人で使うのか、どのような場所へ持っていくのかといった使い方に直結する「サイズ・収容人数」が、テント選びの入り口として重視されているようです。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「サイズ・収容人数」と回答した方

・家族全員入れる大きさを希望したので。（30代・女性）

・やはり広いテントの方が広々使えるし、子供も喜んでくれます。（40代・女性）

・オーバースペックの物を買っても無駄に重たいだけだから。（40代・男性）

「設営の簡単さ」と回答した方

・時間がかかると使う気がなくなる。（20代・男性）

・複雑だと完成しない。（30代・女性）

・一人でもたてやすいようなものがいいから。（40代・女性）

「価格」と回答した方

・コストパフォーマンスが重要だから。（40代・男性）

・息子のキャンプ用に買いました。そんなに使わないと思って、安いのにしました。（50代・女性）

・頻繁に使う予定がなかったので安いもので良かった。（60代・男性）

サイズ・収容人数を重視した人からは、家族で快適に使える広さを求める声が見られました。

また、大きければよいというわけではなく、重さや扱いやすさとのバランスを考えて選んでいる人もいるようです。

設営の簡単さを重視した人からは、準備に時間や手間がかかると、テントを使うハードルが上がるという声が挙がりました。初心者や少人数での利用では、扱いやすさが満足度に直結しやすいことがうかがえます。

価格を重視した人からは、使用頻度とのバランスを見て選んだという声が目立ちました。頻繁に使う予定がない場合は、高機能なモデルよりも、必要な機能を備えた手頃な価格のテントを選びたいと考える人が多いようです。

■37.0％が、テント選びで「迷ったこと・困ったことがある」と回答

続いて、テント選びで迷ったこと・困ったことがあるかどうかを聞いてみました。

その結果、「ある」は37.0％、「ない」は63.0％でした。

3人に1人以上が、テント選びの過程で何らかの迷いや困りごとを経験していることがわかります。

では、具体的にどのような点で迷ったのでしょうか。

「ある」と回答した方に、さらに詳しく聞いてみました。

最も多かったのは「サイズ感がわからない」で29.7％でした。

次いで「種類が多すぎる」と「設営方法がわからない」がともに21.6％と続いています。

ここでも上位に「サイズ感」が挙がりました。

重視するポイントであると同時に、いざ選ぶ段階になると判断が難しいのもサイズなようです。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「サイズ感がわからない」と回答した方

・サイズの種類が多いから。（20代・女性）

・その場で広げることはできないので。（30代・女性）

・ネットで写真をみて決めましたが、サイズが書いてあっても実際の使い勝手はどうなのかと悩みました。（40代・女性）

「種類が多すぎる」と回答した方

・種類が多すぎて頭がパンクした。（20代・男性）

・いろんな種類があって、結局どれがいいのか分からない。（20代・男性）

・中国製のダメなテントから登山用の高品質のテントまで幅がありすぎる。（60代・男性）

「設営方法がわからない」と回答した方

・曲げすぎて折れないか心配になった。（40代・男性）

・4人が寝泊まれるテントを見つけ買おうと考えたが、展示品を見ても設営が大変そうに見えた。（60代・男性）

・初めて設営する際は、やり方がわからないこともあった。（70代・男性）

「サイズ感がわからない」と回答した人からは、表記上の寸法だけでは実際の広さや使い勝手をイメージしにくいという声が見られました。「種類が多すぎる」と回答した人からは、選択肢の多さがかえって迷いにつながっている様子がうかがえます。

「設営方法がわからない」と回答した人からは、実際に組み立てられるか不安に感じる声が挙がりました。特に大型テントや初めて使うテントでは、見た目以上に設営の手順が複雑に感じられることもあるようです。

■19.0％が、初めてのテント購入で「失敗した経験がある」と回答

最後に、初めてのテント購入で失敗した経験があるかどうかを聞いてみました。

その結果、「ある」は19.0％、「ない」は81.0％でした。

多くの方は大きな失敗なくテントを選べている一方で、約5人に1人は「失敗した」と感じた経験を持っていることがわかります。

では、どのような点で失敗したと感じたのでしょうか。

「ある」と回答した方に、具体的に聞いてみました。

最も多かったのは「サイズが合わなかった」で42.1％でした。

次いで「設営が難しかった」が31.6％、「耐久性に不満があった」と「雨や風に弱かった」がともに15.8％と続いています。

重視するポイント、迷ったポイントに続き、失敗した理由でも「サイズ」が最多となりました。

購入前に実際の使用感をイメージしにくいことが、購入後の後悔につながりやすいのかもしれません。

■まとめ

今回の調査では、テントを選ぶ際に最も重視されていたのは「サイズ・収容人数」でした。

注目したいのは、購入時に迷った点、実際に失敗したと感じた点でも、いずれも「サイズ」に関する回答が最多だったことです。サイズは多くの人が重視している一方で、購入前には使用感をイメージしにくく、後悔につながりやすいポイントだといえます。

これからテントの購入を検討する方は、価格やデザインだけでなく、使う人数や荷物の量、設営のしやすさまで具体的に想定しながら、自分に合った商品を選んでみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社ロゴスコーポレーションによる調査」である旨の記載

・LOGOS（ロゴス）が運営するWEBコンテンツ「まめ知識」（https://www.campjo.com/mamechishiki）へのリンク設置

・該当記事（https://www.logos.ne.jp/news/1666）へのリンク設置

【株式会社ロゴスコーポレーションについて】

所在地：〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南2-11-1

代表取締役社長：柴田 茂樹

Tel：06-6681-8000

事業内容：アウトドア用品、アウトドアウエアなどの企画・製造・販売及び付随業務

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア