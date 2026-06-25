ファイナンスを文化に！ 新メディア『GOETHE Finance powered by FINCHI』が誕生

株式会社 幻冬舎

ファイナンスプラットフォーム「FINCHI(https://finchi.co.jp/)」とライフスタイル誌『GOETHE』がタッグを組み、新メディア『GOETHE Finance powered by FINCHI』を2026年6月に創設いたしました。

ビジネス界で圧倒的な実績を持つリーダーたちは、M&Aや出資などの「ファイナンス」をどのように捉え、活用しているのか。その最前線の思考に迫る連載を通じて、日本における「ファイナンス」をカルチャーとして定着させていくことを目指します。



ファイナンス・カルチャーマガジンプロジェクト始動

第1号の表紙。ファイナンスプラットフォーム「FINCHI」の特徴である、「経営者やファイナンス責任者が、自分で直接、出資先を見つけられる」、「スマホ上のワンタップが、PC上のワンクリックが、事業を推進させる第一歩になる」という”ダイレクト性”を表現するため、自身で遠隔シャッターを押してもらい撮影しました。

2026年6月29日（月）、日本経済新聞の朝刊に『GOETHE Finance powered by FINCHI』の第１号を折り込みます。



表紙を飾るのは、サイバーエージェントの藤田晋会長と幻冬舎の社長である見城徹。各領域で圧倒的な結果をだし続けているふたりが、現在の仕事への矜持、出資への考え方、経営者に必要な哲学について、改めて語り合いました。6月25日（木）発売の『GOETHE』8月号でも、ふたりの対談を掲載いたします。ファイナンス・カルチャーマガジンは、8月以降、毎月お届けする予定です。

これが最後の競演か!?︎現出する“熱狂”の時間

FINCHIがダイヤモンドスポンサーを務める、7月1日（水）～3日（金）に開催予定の日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」。最終日の7月3日（金）に、藤田晋会長と見城徹がイベントに登壇します。



数々の名言が生まれた共著『憂鬱でなければ、仕事じゃない』の刊行から約15年。その後も交流を重ねているふたりが、出資やM&Aといったファイナンスへの考え方について語り合います。まさにここでしか聴けない、熱狂のトークライブにぜひご期待ください。

見城徹氏×藤田晋氏 特別対談 powered by FINCHI

日時：2026年7月3日（金）14:00～15:00

会場：ロームシアター京都サウスホール

※本セッションのご聴講には、別途IVSの有料PASSが必要となります。

※諸事情により内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

GOETHE WEBにて、ファイナンスにまつわる記事を配信

GOETHE WEB(https://goetheweb.jp/story/finch)では、ビジネス界で圧倒的な実績を持つリーダーたちに聞いた「ファイナンス最前線」の連載をスタート。出資やM&Aをはじめ、ビジネスパーソン必見のファイナンスにまつわるエピソードが満載です！

GOETHE WEBにて6月25日から連載スタート！ファイナンスにまつわる最前線の記事を毎月配信していきます。6月25、26日に配信を予定の連載はコチラ(https://goetheweb.jp/story/finch)

・幻冬舎代表取締役 見城徹氏 × サイバーエージェント会長 藤田晋氏

・FINCHI代表取締役／レアゾン・ホールディングス取締役CFO 井上健氏

・CPAエクセレントパートナーズ代表取締役 国見健介氏

・みずほフィナンシャルグループ執行役員CBDO 中馬和彦氏

・Major7th代表取締役 丸尾浩一氏

・マツキヨココカラ＆カンパニー取締役 山本剛氏

・松竹ベンチャーズ代表取締役社長 井上貴弘氏

・kubell代表取締役CEO 山本正喜氏×取締役CFO 井上直樹氏

・アイスタイル取締役副会長CFO 菅原敬氏

7月以降も、各界のトップランナーたちの記事を掲載予定です！

「FINCHI」（フィンチ）とは

FINCHIは、資金調達や事業売却を検討する企業（資金需要者）が、事業の魅力や経営者の想いを動画で発信し、投資や事業買収を検討する企業（資金提供者）とダイレクトに出会えるファイナンスプラットフォームです。事業会社からの資金調達やM&Aの機会を広げることで、成長企業のさらなる飛躍を後押しします。



▼メディア情報

誌名：GOETHE Finance powered by FINCHI

発行：株式会社幻冬舎

編集協力：口笛書店

GOETHE［ゲーテ］ウェブサイト：https://goetheweb.jp

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