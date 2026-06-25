夏の食品保存にも！　注目の“冷凍ストック”を手軽にするアイラップ初の冷凍レシピ本が発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月25日（木）に『アイラップで簡単レシピ 冷凍ストック編』（著：島本美由紀）を発売いたしました。

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/405802738X(https://www.amazon.co.jp/dp/405802738X)

・楽天ブックス（特典つき）：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591386/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591386/)

●待望のシリーズ第3弾は、夏の食品保存にも食費節約にも役立つ「冷凍ストック」がテーマ

2026年に発売50周年を迎えた、大人気の耐熱性ポリ袋「アイラップ」。このたび、Gakkenの『アイラップで簡単レシピ』シリーズ第3弾となる『アイラップで簡単レシピ 冷凍ストック編』が発売されました。

本書のテーマは、食品のまとめ買いや作りおき、フードロス対策としても注目されている「冷凍ストック」。暑さで食材が傷みやすくなるこれからの季節にも役立つ、アイラップならではの冷凍テクニックと簡単レシピを、冷凍保存のプロが提案します。

シリーズ累計10万部突破※となる本書では、「塊にならずパラパラの状態で保存できる…！」とSNSで話題の「#アイラップパラパラ説」を徹底検証。野菜・肉・魚介・果物・大豆製品・乳製品などの食材別に、アイラップならではの冷凍テクニックを掲載しています。さらに、材料をアイラップに入れるだけで完成する冷凍ミールキットなど、下ごしらえ～冷凍～調理まで袋1つで完結するアイデアを多数紹介します。

※『アイラップで簡単レシピ』『アイラップで簡単レシピ お役立ち防災編』『アイラップで簡単レシピ 冷凍ストック編』の合計発行部数（2026年6月時点）

【アイラップ冷凍ストックのメリット】

■食材をムダなく使い切れる

野菜、肉、魚介、果物、大豆製品、乳製品など、さまざまな食材の鮮度をキープ。

■冷凍庫の中で“化石化”しにくい

袋の内側に霜がつきにくく、中身がひと目でわかるため、使い忘れ防止にも。

■使いたい分だけ取り出しやすい

塊になりにくくパラパラに冷凍できるので、必要な分だけ取り出せて便利。

■袋1つで、下ごしらえから調理まで完結

材料を入れて冷凍しておけば、湯せんや電子レンジで手軽に調理可能。忙しい日のごはん作りにも役立ちます。

●簡単・時短・コスパ最高！ アイラップだからできる冷凍術

通常の冷凍保存用袋では、凍らせるうちに水分が入り込んで食材が塊になったり、袋の内側に霜がついたりすることがあります。一方、アイラップは独自の高密度ポリエチレンを使用しているため、内部に水分が入りにくく、刻みねぎやピザ用チーズなどもパラパラの状態をキープしたまま冷凍できるといわれています。

●食材別の冷凍テクから、自家製冷凍ミールキットまで紹介

本書は大きく2部構成。

Part1では、野菜、肉、魚介、果物、大豆製品、乳製品など、食材別にアイラップならではの冷凍テクニックと活用レシピを紹介します。刻みねぎやピザ用チーズのようにパラパラに冷凍したい食材はもちろん、余ったカレーやミートソースを薄くのばして冷凍し、必要な分だけ折って使うアイデアなど、食材をムダなく使い切るヒントが満載です。

▲食材別に、おいしさをキープする冷凍テクニックと、使い方のアイデア、おすすめの活用レシピをご紹介します▲中途半端に余った食べ物があったら、アイラップに入れて冷凍してみて！ ポテトチップスは、そのまま食べれば、ひんやりサクサク不思議食感に▲残ったカレーやミートソースは、アイラップに入れ、ぺったんこにして冷凍。食べるときは、必要な分だけパキパキ折って使えます

Part2では、材料をアイラップに入れるだけで完成する「自家製冷凍ミールキット」を紹介。冷凍庫にストックしておけば、食べたいときに湯せんや電子レンジで手軽に調理できます。主菜、副菜、主食、おやつまで、忙しい日や料理の手間を減らしたい日に役立つレシピを掲載しています。

［目次］

▲主菜から、副菜、主食、おやつまで、材料を袋に入れるだけで完成する冷凍ミールキットのレシピを紹介。食べるときは、湯せんまたはレンチンでラクラク▲鶏もも、豆腐、白菜、長ねぎ、にんじん、しめじをアイラップに入れて冷凍ストック。袋から出してそのまま鍋に入れれば、いつでも1人鍋が楽しめる！▲きゅうりに割りばしを刺してアイラップに入れ、白だし、酢を加えて冷凍しておけば、「お祭りのきゅうり」がいつでもおうちで食べられる！▲アイラップにいちごを入れて袋の上からつぶし、砂糖を加えてもみもみ。ぺったんこにして冷凍しておけば、甘酸っぱいシャーベットに。

Part1◆食材別 アイラップで冷凍ストック

野菜／肉／魚介／果物／大豆製品／乳製品などの食材別に、アイラップならではの便利な冷凍テクと活用レシピをご紹介。冷凍しても塊にならずパラパラだから、使いたいときに使いたい分だけ取り出せて、とっても便利です。こんなものまで冷凍できるの！？と驚くようなアイデア満載です。



Part2◆アイラップで自家製冷凍ミールキット

材料をアイラップに入れるだけで完成する、冷凍ミールキットの作り方を紹介。冷凍庫にストックしておけば、湯せんorレンチンの簡単調理でいつでもおいしく食べられます。冷凍することで繊維がこわれて味がしみ込みやすくなるので、お肉も野菜もじゅわっとおいしくなる！



コラム◆

・薬味野菜はミックス冷凍がおすすめ

・余った食品はぺったんこ冷凍！

・好みのスープで煮るだけ！ 鍋とスープの具セット

・炊飯器に入れるだけ！ 冷凍炊き込みごはんの素

ほか

●アイラップ【公式】Xにてキャンペーン実施決定！

アイラップ【公式】のX（旧Twitter）アカウントでは、6月25日（木）から7月1日（水）の間、発売記念キャンペーンを実施します。抽選で3名様に、『アイラップで簡単レシピ 冷凍ストック編』と、人気のアイラップ商品が当たります。

【賞品内容】

・アイラップ増量版

・アイラッププレート

・アイラップホルダー

・『アイラップで簡単レシピ 冷凍ストック編』

詳細は、下記Xよりご覧ください。

▶https://x.com/i_wrap_official

●楽天ブックス限定！ ダウンロード特典あり

楽天ブックスで本書をご購入いただいた方には、書籍未収録のアイラップ冷凍アイデア集をプレゼント。本では紹介しきれなかった驚きアイデアが満載です。

▶楽天ブックス限定：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591386/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591386/)

※2027年6月24日（木）11:59までにご注文を確定したお客様が対象となります。

※ダウンロード特典は、紙の書籍をご購入いただいた方のみが対象となります。電子書籍は対象外となりますので、ご了承ください。

［著者プロフィール］

島本美由紀（しまもと・みゆき）

料理研究家・ラク家事アドバイザー・防災士。旅先で得たさまざまな感覚を料理や家事のアイデアに活かし、身近な食材で誰もが手軽においしく作れるレシピを考案。冷蔵庫収納や食品保存、食品ロス削減アドバイザーとしても活動し、「あさイチ」（NHK）や「ZIP！」「ヒルナンデス！」（ともに日本テレビ）などに出演。著書は80冊を超える。公式YouTube「島本美由紀のラク家事CH」では家事がラクになるアイデアを紹介している。

［商品概要］

『アイラップで簡単レシピ 冷凍ストック編』

著：島本美由紀

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年6月25日

判型：A5判／128ページ

ISBN：978-4-05-802738-7

電子版：同時配信

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380273800(https://hon.gakken.jp/book/2380273800)

【本書のご購入はコチラ】

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＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX3CPFZ4/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX3CPFZ4/)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開