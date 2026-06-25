【夏限定商品】夏休み目前！親子で思い出を残す「おやこ夏休みてちょう2026」本販売開始

伊藤手帳株式会社

手帳製造・OEMを手がけて89年の伊藤手帳株式会社（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：伊藤 亮仁）親子で夏休みの計画や思い出づくりを楽しめる「おやこ夏休みてちょう2026」を6月25日（木）より伊藤手帳ECサイトユメキロックにて本販売を開始しました。（https://www.yumekirock.com/）



当商品は2026年7月中旬-2026年8月の1ヶ月半のみ使用できる夏休み専用手帳です。

当商品は、夏休みにやりたいことを親子で考える「ワクワクページ」、毎日の出来事を残し、写真や保護者コメントを書き込める「デイリーページ」、夏休みの予定や毎日の習慣を書き込みながら、楽しく続ける力を育む「マンスリーカレンダー＆ガントチャート」を収録した夏休み専用手帳です。

夏休み前から計画を立てる時間、夏休み中の思い出を振り返る時間を通して、親子のコミュニケーションを育む一冊としてご活用いただけます。



今年は、より多くの方に夏休み前から準備を楽しんでいただけるよう、予約販売の実施に加え、SNS参加型キャンペーン「おやこで夏あつめミッション」を開催しました。おかげさまで多くのご注文をいただくとともに、ご好評の声をいただいています。

おやこ夏休みてちょう2026は、こんなお悩みを解決します- 夏休みに親子で取り組めるものを探している- 子どもとの思い出を記録に残したい- 家族のコミュニケーションを増やしたい- 夏休みに子どもの成長をうながしたい- 夏休みに子どもが楽しく続けられる教材を探している

ご家族でご使用いただけるA5サイズの手帳です。

おやこ夏休みてちょう2026 ページ構成マンスリー＆ガントチャートワクワクページデイリーページ- 壁に貼って使えるカレンダー「マンスリー＆ガントチャート」では、毎日の予定や達成したことをひと目で確認できます。楽しみながら、夏休みの習慣づくりをサポートします。- 「ワクワクページ」では"やってみたい”や"頑張りたい”を言葉にすることで、お子さまの小さな成長につながります。- 「デイリーページ」では、書くことを楽しみながら思い出を振り返れる構成に。家族からのコメントを通じて、親子のコミュニケーションも深まります。おやこ夏休みてちょう2026 使い方イメージ

マンスリーカレンダー＆ガントチャート

壁に貼って毎日の予定・やること、できたことを確認できます。ガントチャートにはできた日に丸をつけたり、ハンコやシールで彩ったりしながら、"できた”の積み重ねを楽しく残せます。

ワクワクページ

夏休みに挑戦したいことや行ってみたい場所を書き出すことで、親子で夏休みの計画を立てるきっかけになります。子どもの「やってみたい」を応援しながら、小さな挑戦や成長を見守ることができます。

デイリーページ

毎日の出来事を文字や絵、写真で自由に記録できるデイリーページ。家族からのコメントを書き添えることで、その日の思い出や気持ちを親子で共有できます。1週間ごとの振り返りページも設けており、夏休みの成長や発見を残せます。

■おやこ夏休みてちょう2026で実現して欲しいこと



総務省統計局が2025年2月14日に公表した「労働力調査（詳細集計）」の2024年平均結果によると、共働き世帯は1,300万世帯（前年1,278万世帯）に増加しています。伊藤手帳は、このような共働き世帯の増加を受け、特に夏休み期間中において、忙しい親子の生活をサポートするために一昨年「おやこ夏休みてちょう2023」を開発し、教育に携わる団体や企業に無料配布を実施してきました。本年度は4度目の試みとなります。



伊藤手帳がこの試みを行う理由は、共働き世代が増える中で、子どもたちの夏休みをより楽しく充実させるためです。当商品を通じて、関係者、保護者、子どもが一体となって予定や計画、日々の動きを共有することで、多忙な時間を有効活用し、親子の絆を深めるとともに、楽しい思い出を作ることを目指しています。この手帳が、親子のコミュニケーションを豊かにし、夏休みを過ごす毎日がより楽しくなるための有益なツールとなることを願っています。

おやこ夏休みてちょう2026 仕様

商品名 ：おやこ夏休みてちょう2026

本販売開始日：6月25日（木）10:00

価格 ：880円（税込み）～

サイズ ：A5サイズ

ページ数 ：32ページ

素材：紙

仕様 手帳本体

■ワクワクページ

■デイリーページ(2026年7月13日～8月31日)

■マンスリーカレンダー＆ガントチャート(7月・8月) 別紙仕様



▼販売場所 伊藤手帳ECサイトユメキロック

本店：https://www.yumekirock.com/SHOP/oyako.html

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/yumekirock/559/

Amazon店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4KGVWYL

Yahoo！ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/yumekirock/oyako.html

「おやこ夏休みてちょう 2026」関連リリース：

6月1日配信「教育関係者・子育て支援に取り組む企業・団体向け無料配布受付開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000261.000031231.html)」

6月10日配信「予約販売開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000262.000031231.html)」

6月22日配信「おやこで夏休みミッション キャンペーン開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000263.000031231.html)」

伊藤手帳株式会社について

創業89年を迎える愛知県の老舗手帳メーカーです。

1937年（昭和12年）愛知県名古屋市にて創業。手帳の製造を一筋に、現在三代目が代表をつとめています。創業から受け継がれてきたものづくりの魂と技術は国内外問わず多くの企業からの信頼を得て、OEMを中心にこれまで多くの手帳を世界中に届けています。

2021年よりSDGｓ宣言に基づく地域貢献のひとつとして愛知大学・一宮商業高校、聖徳学園中学校（東京武蔵野市）と産学連携プログラムによる手帳開発・販売を手がけ手帳需要の裾野を拡げる活動も行っています。

2023年～2024年は愛知大学キャリア支援センター、愛知県立一宮商業高等学校聖徳学園中学校（東京武蔵野市）、Sカレ（Student Innovation Collegeの略。実際に商品化を目指す大学ゼミ対抗のインターカレッジ）と手帳の新商品開発に取り組み、2024年10月には、名古屋市立大学経済学部のチームと企画開発した「パッチワーク日記」を発売。新しい着眼点とユニークなデザインで注目を集めました。2025年は神戸大学経済学部のチームと大人の学び直し手帳「Re：Buddy（リ：バディ）」を企画開発。7月～8月に開催したクラウドファンディングでは開始から25時間で目標を達成し、期間終了前に予定数量を完売する好評を得ました。

商号： 伊藤手帳株式会社

代表者： 代表取締役 伊藤 亮仁

所在地（本社）： 〒461-0034 愛知県名古屋市東区豊前町3-42 TEL：052-936-2363

事業内容： 各種手帳の製造、販売、一般書籍の製造、ビニール製品の製造

資本金： 10,000,000円