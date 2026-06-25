相続・贈与の「わからない」を、会話形式でやさしく解決！　人気シリーズ「知りたいことがぜんぶわかる！」の新刊発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月25日（木）に『知りたいことがぜんぶわかる！ 相続・贈与の超基本』を発売いたしました。

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/405407085X/(https://www.amazon.co.jp/dp/405407085X/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18591407/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18591407/)

「知りたいことがぜんぶわかる！」シリーズは、暮らしやお金にまつわる知識を、初心者にもわかりやすく解説する人気シリーズです。シリーズ累計発行部数8万部を突破し※、多くの読者に支持されています。このたび発売する『知りたいことがぜんぶわかる！ 相続・贈与の超基本』は、同シリーズの【相続・贈与】編です。

※2026年6月時点 改訂版含む全6点の合計発行部数

●年間死亡者数が160万人を超える「大相続時代」。

生前に必ずおさえたい相続・贈与の基本がわかる！

年間死亡者数が160万人※を超え、「大相続時代」ともいわれる今、相続は一部の資産家だけの問題ではありません。親の相続、自分の財産の残し方、生前贈与、相続税、遺産分割など、誰にとっても身近なテーマになっています。

※厚生労働省「令和6年（2024） 人口動態統計月報年計（概数）の概況」より引用

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai24/dl/gaikyouR6.pdf

本書は、2026年6月時点の最新税制や法改正に対応。相続税と贈与税の基本ルールから、正しい節税法、相続手続きの流れ、落とし穴になりがちな対策まで、モメない・慌てない・損しないために知っておきたい基本をわかりやすく解説します。

●相続や贈与に関する素朴な疑問や不安を会話形式でわかりやすく解決！

相続や贈与について不安や疑問を抱える「まねきトラ夫・ミケ子」夫婦の素朴な質問に、行政書士の中村先生がやさしく回答。「相続税はいくらかかる？」「生前贈与はしたほうがいい？」「親が亡くなったら、まず何をすればいい？」といった疑問を、会話を通してわかりやすく解決していきます。

専門用語だけを並べるのではなく、身近な家族のケースに沿って解説しているため、「自分の場合はどうなるのか」という答えが自然と見つかります。本書に掲載している「必要書類の書き方見本」や「税金計算シート」を使ってシミュレーションしてみましょう。

●相続の専門家【税理士・行政書士・弁護士】の知識を集結！

さらに、相続の専門家である税理士・行政書士・弁護士が、それぞれの視点から初心者にもわかりやすく解説。専門家だからこそ知っている相続トラブルの実例も紹介。よかれと思って行った対策が、かえって家族間のトラブルや税負担につながることもあります。本書では、そうした落とし穴を避けるために、事前に知っておきたいポイントを具体的に解説します。

［本書の主な内容］

●第1章 相続のキホンについて教えてください！

・相続の全体的な流れと重要な期限を知ろう

・遺産になるものとならないものを知ろう

・限定承認や相続放棄で負の遺産を引き継がない！

・遠い親戚の相続人になることもある！？

LESSON 遺産目録をつくってみよう ほか

●第2章 そもそも、遺産はどう分けたらいいんですか？

・未成年者も相続人になるの？

・遺言書が出てきたら、どうしたらいいの？

・不動産など、分けられない遺産を分けるには？

LESSON 相続人と法定相続分を書き出してみよう ほか

●第3章 相続の素朴な疑問にお答えします！

・専門家に相談したいけれど、とりあえず弁護士を頼ればいい？

・銀行でお金が下ろせなくなるって本当ですか？

・たしか土地を持っていたはずなんですが…… ほか



●第4章 相続税の“そもそも”基礎知識

・相続税の申告と納付までの流れを知ろう

・家財道具や思い出の品も評価が必要なんですか？

・配偶者は大きな減税を受けられます ほか



●第5章 実際に相続税を計算してみよう！

・6つのステップでわかる相続税の計算方法

・相続税は現金一括納付が原則！

LESSON 相続税を試算してみよう【課税対象試算シート】【相続税試算シート】 ほか

●第6章 プロが教える！ 相続と贈与の節税のキホン

・相続税の節税には2つのポイントがある

・生命保険を活用すると、遺族の負担を減らせます

・贈与税は自分で計算して申告・納付する必要がある！

LESSON 贈与税を計算してみよう【贈与税試算シート】

LESSON 贈与契約書をつくるときのポイント ほか

［著者プロフィール］

【編・著】中村麻美（なかむら・あさみ）

行政書士。シーズ行政書士事務所代表。

相続、遺言をはじめ、お墓や葬儀の相談などライフエンディングステージの問題に幅広く対応。ファイナンシャルプランナー、宅建の資格も持ち、相談者目線のわかりやすい説明が好評を得ている。税理士、司法書士、弁護士など、他の専門家とのネットワークを生かし、ワンストップで問題を解決。編著書に『世界一やさしい！ 相続・贈与の手続き』（宝島社）、『図解 いちばん親切な生前整理と手続きの本』、『図解 身近な人が亡くなった後の手続き・届け出の本』、『最新版 親の葬儀・法要・相続の安心ガイドブック』（以上、ナツメ社）などがある。

【監修】永澤英樹（ながさわ・ひでき）

税理士。永澤税理士事務所代表。東京・新宿で相続税専門の税理士事務所を運営。相続税申告を中心に、生前贈与や相続対策に力を注いでいる。司法書士、行政書士など、他の専門家とのネットワークを生かした円満な相続対策が好評を得ている。また、穏やかな人柄で相談がしやすい税理士として、多くの顧客から支持されている。

【監修】隈本源太郎（くまもと・げんたろう）

弁護士。隈本源太郎法律事務所代表。東京・虎ノ門で、家事事件・民事事件・中小企業の顧問弁護士業務を中心に取り扱う法律事務所を運営。トラブル予防のアドバイスにも力を入れる。子どもや家庭に関わる問題には、ライフワークとして取り組んでおり、親身になったアドバイスで好評を得ている。

［商品概要］

『知りたいことがぜんぶわかる！ 相続・贈与の超基本』

編・著：中村麻美

監修：永澤英樹、隈本源太郎

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年6月25日

判型：A5判／224ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-407085-1

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340708500(https://hon.gakken.jp/book/1340708500)

【本書のご購入はコチラ】

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＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX2ZVR1N/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX2ZVR1N/)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開