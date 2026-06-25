古川雄輝×長野凌大 W主演で贈る珠玉のラブストーリー！BLドラマ「普通の恋愛」が7月より放送＆配信開始 (第1話 先行カット公開)

株式会社CBCテレビ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bZC-vNZ0atU ]

男性同士の不器用ながらも優しい恋愛模様を描いた電子コミック「普通の恋愛」(直正也／ナンバーナイン)を原作とする実写ドラマの地上波放送・配信が、2026年7月よりCBCテレビ・BS朝日ほか各局、およびTVer・FODでスタートします。

幅広い役柄を演じ分ける実力派俳優・古川雄輝と、ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーで、俳優としても躍進を遂げる長野凌大のW主演となる本作。

古川が演じる文原一良(ふみはら いちろう)は、深いトラウマから心を閉ざしてきた36歳の同性愛者。社会との間に壁を置きながらも、折り合いをつけて生きてきた心優しい男性の葛藤を体現していきます。 対する長野は、一良の部下であり、12歳年下の彼氏である東慶伊(ひがし けい)を好演。これまで“恋を知らず”に生きてきた青年が、一良との交際を通じて、自身の感情と向き合い、ひたむきに成長していく姿も大きな見どころです。

脚本は、人間模様を丁寧に描く三浦有為子が務め、そして監督は情緒的な演出を得意とする石橋夕帆、佃謙介が担当し、どこまでも優しい珠玉の人間ドラマをお届けします。

「好き」の先にある現実と、愛おしい日常を丁寧に紡ぐ物語

(C)直正也（ナンバーナイン）／「普通の恋愛」製作委員会

会社では上司と部下の関係である文原一良と東 慶伊。 一良は、過去のトラウマから「誰かと共に生きる未来など来ない」と周囲と深く関わることを避け、自分だけの穏やかな日常を守り続けていた。一方で慶伊も、人に恋愛感情を抱かないことを自認し、恋とは無縁の生活を送っていた。

ふたりは映画という共通の趣味をきっかけに仕事以外の時間も共にするようになり、ある日、一良が自分が同性愛者であることを告白、その真剣な思いをくみ取った慶伊は交際をはじめる。

12歳の年の差、上司と部下、そして同性。臆病な上司と、ピュアな年下彼氏が、世間の「普通」という壁にぶつかりながら、二人だけの幸せを探し続ける。日常の細やかな温もりまで丁寧に描く、不器用で愛おしい等身大のラブストーリー。

1話 あらすじ｜「普通って何？」

上司と部下の関係である36歳の文原一良(古川雄輝)と、24歳の東慶伊(長野凌大)は密かに付き合っている。映画館での偶然の出会いをきっかけに、趣味の合う友人となったふたり。ある日、同性愛を描いた映画を観た帰りの居酒屋で、一良は酒の勢いで自身が同性愛者であることを告白する。拒絶される覚悟の一良だったが、慶伊は真っ直ぐにその思いを受け入れ、ふたりは付き合うことに。

しかし、交際から１年経とうとする今も、ふたりはキスすらしたことがない。一良は男性と付き合うのが初めての慶伊に、決して無理をさせたくなかったのだ。「なぜ、12歳も年上で、さらに同性の自分が付き合えるのか」「本当に恋人として自分のことを好きなのか」と思い詰める一良。行きつけの店のママ・サチコから背中を押された一良は、交際１年の記念日、ついに慶伊に、その本心を確かめようとするが……。

(C)直正也（ナンバーナイン）／「普通の恋愛」製作委員会(C)直正也（ナンバーナイン）／「普通の恋愛」製作委員会(C)直正也（ナンバーナイン）／「普通の恋愛」製作委員会(C)直正也（ナンバーナイン）／「普通の恋愛」製作委員会(C)直正也（ナンバーナイン）／「普通の恋愛」製作委員会(C)直正也（ナンバーナイン）／「普通の恋愛」製作委員会

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地上波放送[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15357/table/1540_1_8bf86cea73416e3f3866fa0d2c05d48c.jpg?v=202606251052 ]

※詳しくは、各局の番組情報をご確認ください。

6/29 ドラマ「普通の恋愛」直前スペシャルを放送＆配信

配信[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15357/table/1540_2_a1870a16407841650a5efde67328da6e.jpg?v=202606251052 ]

BS朝日では7月からの放送に先駆けて、6月29日(月)22:54より、「ドラマ『普通の恋愛』直前スペシャル」と題した特別番組をお届け！ドラマの魅力をより分かりやすくお伝えします。

古川雄輝・長野凌大の主演のふたりによるスペシャル対談のほか、キャストが語る撮影の舞台裏、メイキングといった貴重な映像が盛りだくさん。TVerの番組ページでも見逃し配信を行いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。

(C)直正也（ナンバーナイン）／「普通の恋愛」製作委員会ドラマ『普通の恋愛』直前スペシャル

放送局：BS朝日

放送日時：6月29日(月) 22:54～

配信：TVer 番組ぺージ

配信日時：6月29日(月) 23:24～

ドラマ「普通の恋愛」

放送局：CBCテレビ・MBS・BS朝日・TOKYO MX

配信：TVer・FOD

出演：古川雄輝、長野凌大(原因は自分にある。) ほか

原作：直正也「普通の恋愛」(ナンバーナイン)

脚本：三浦有為子

監督：石橋夕帆、佃謙介

制作プロダクション：ビデオプランニング

製作著作：直正也 (ナンバーナイン)／「普通の恋愛」製作委員会

主題歌：

OP主題歌「Blooming」／VOKSY DAYS

ED主題歌「ひるほし」／ふたりはメリーバッドエンド

番組HP：https://hicbc.com/tv/futsunorenai (https://hicbc.com/tv/futsunorenai)

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