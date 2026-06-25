キッズダンス教室のセイハダンスアカデミー、フランチャイズ加盟店募集開始

セイハネットワーク株式会社

株式会社セイハダンスアカデミー（福岡県福岡市，代表取締役：坂口 正美，以下セイハダンスアカデミー）は、このたび子ども向けダンススクール「セイハダンスアカデミー」のフランチャイズ加盟店の募集を開始いたしました。

セイハダンスアカデミーは2014年の設立以来、幼少期の成長支援を目的としたダンス教育を軸に、全国へと教室を展開。子どもたちにダンスを通じて、「体を動かす楽しさ」と「表現する喜び」を届けてきました。

その中で培ってきた独自の教育メソッドと指導ノウハウを活かし、今後はさらに多くの子どもたちへダンスの魅力を広げるため、セイハの理念に共感いただけるオーナーのみなさまとともに、フランチャイズ事業を展開してまいります。

■ 背景 ―― ダンス事業の市場性

少子化と言われる現代においても、ダンスの習い事市場は成長を続けています。

その背後には、健康志向の高まり、SNS・メディアでの露出増加、文部科学省の学習指導要領改訂による中学校でのダンス必修化など、様々な要因があります。子どもから大人まで幅広い層で人気が定着しており、社会貢献性の非常に高い市場です。

また、セイハダンスアカデミーは会員制のストック型ビジネスで、在庫を抱えることもないため、利益率の高さも特長の一つとなっています。

■ セイハダンスアカデミーが届ける3つの価値

1. 大手商業施設を主とした教室運営

『通いやすさ』

教室はショッピングセンターの中にあるので安心・安全。

『大幅な集客コストの削減』

施設自体が持つ強力な集客力により、路面店のような過度な広告費は不要。

2. パパイヤ式オリジナルカリキュラム

『オリジナルメソッド』

振付師パパイヤ鈴木氏が監修。 手本通りの押し付けではなく、楽しさに特化したプログラム。

『再現性の高さ』

講師の感性のみに頼るのではなく、再現性の高い「型」で属人性を排除。

3. セイハグループ

『自己体験の機会』

全国規模の出店数に伴う豊富なイベント機会を提供。 子どもたちのモチベーションを維持。

『運営サポート』

出店実績に伴う経済交渉、運営本部のコールセンター機能、 開校前～開校後まで充実した本部サポートを用意。

■ フランチャイズ募集概要

募集エリア：全国

募集対象：個人・法人

事業内容：ダンススクール運営

資料請求・説明会申込：

https://www.seiha.com/company/dance-academy/lp/fc/

※2026年7月2日（木）～3日（金）には、インテックス大阪で開催されるフランチャイズショー大阪2026(https://messe.nikkei.co.jp/fs/)に出展。フランチャイズ加盟に関するご相談を承ります。

■ 今後の展望

当社の理念は、「次代を担う子どもたちに何を提供できるか？」と疑問符で始まります。ただ教えるだけではなく、子どもたちの未来に本気で向き合い感性を育んでいく。その中でセイハダンスアカデミーは、地域社会において信頼される拠点となり、教育を通じて社会に貢献することを目指しています。

今後は、セイハの教育実績の中で体系化された長期的・安定的なコース設計を基に、フランチャイズ展開を通じて全国へ出店を拡大してまいります。

▼セイハダンスアカデミーFC加盟募集｜特設ページ

https://www.seiha.com/company/dance-academy/lp/fc/

▼セイハダンスアカデミー ホームページ

https://www.seiha.com/dance-academy/

▼セイハダンスアカデミーとは

2歳から始められるセイハダンスアカデミーは、全国のショッピングセンター内に教室を展開し、2026年6月現在、約14,000名の生徒さまにお通いいただいております。パパイヤ鈴木氏が生みだした「パパイヤ式」のメソッドを取り入れ、マットを使用し楽しく体を動かしながら、表現力・想像力を育むことができます。ヒップホップ、ジャズ、ロックなどのジャンルを中心に、楽しみながらダンスが身につくカリキュラムになっているのが特長です。

セイハダンスアカデミーでは「創」「体」「意」教育を目指しています。想像力から新しいものを「創りだす力」、はつらつと成長していくための「体をつくる」、そして「意志を伝える強さ」や「意欲を身に付ける」、体だけではなく、心も鍛えられるそんな教育を目指します。

▼セイハホールディングスとは

1985年（昭和60年）創業、福岡市博多区に本社を置き、英語教室運営を中心に展開。主に大手ショッピングセンター内など全国で約880の教室を運営し、約89,000人の生徒が通う。人気教室「セイハ英語学院」を主体に「そろばん教室88くん」「セイハダンスアカデミー」「パパイヤ式キッズダンスアカデミー」「プログラミング教室 ロボ団」などの教室運営に加えオンライン英会話「UPトーク」や留学事業などを展開し、2022年からは、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」を開設、「体験型英語学習施設」も運営している。また、2023年12月からは株式会社テスコ「テスコ英会話スクール」、2024年4月からは株式会社神田外語文庫「神田外語キッズクラブ」がグループ会社になっている。

■本社所在地：福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館4F

■代表者：代表取締役 坂口 正美

■設立：昭和60年 3月

■事業内容： 総合教育サービス業、英会話教室事業、保育事業、ダンス教室事業、そろばん教室事業、カルチャー教室事業、プログラミング教室事業、オンライン英会話事業、留学事業、オリジナル英語教室教材の企画・製作、学校法人日本教育学園でのインターナショナル幼稚園、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」の運営、日本語教育事業、外国人材支援事業（登録支援機関）、外国人材紹介事業。